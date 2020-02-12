愛酷智能科技今天宣布完成Pre-A輪融資，募資金額約為新台幣7,000萬元，主要領投的投資人包含新安東京海上產險及交大天使投資俱樂部

行銷科技(MarTech)新創愛酷智能科技（AccuHit）今天宣布完成Pre-A輪融資，募資金額約為新台幣7,000萬元，主要領投的投資人包含新安東京海上產險及交大天使投資俱樂部。

愛酷智能科技執行長林庭箴表示，新一輪資金除了將用於擴大產品服務及強化技術優勢外，同時將加速人工智慧應用的研發，並預計於2021年拓展海外市場。

整合夥伴資源 目標成為行銷科技第一品牌

愛酷智能2019年於激烈競爭之狀況下，同時入選第一期微軟新創加速器(Microsoft for Startups)與首期的資誠創業成長加速器(PwC’s Scale-up)，並以微軟旗下AI Infinity人工智慧解決方案夥伴，以及LINE官方技術合作夥伴身份協助企業數位轉型，技術實力受到各方肯定。而本輪新加入的投資人新安東京海上產險，將以策略投資合作的模式把行銷科技應用於旗下產品，並一同致力於新商業模式的創新計畫，協助愛酷智能於日本的海外業務拓展；交大天使投資俱樂部則協助AI人才媒合以及協助人工智慧研發核心團隊的建立，透過產學資源合作，擴大MarTech在企業服務與研發的優勢。

此外，愛酷智能表示，在技術夥伴上將與微軟建立全球共同銷售機制，以自行研發的AccuNix一站式行銷科技平台結合微軟Azure雲端資源、雲端運算（Cloud Computing）、機器學習（Machine Learning）等領域的研發，以擴大企業的行銷整合應用，並持續深化在LINE、Facebook等平台上的對話式商務技術，並以第三方的角度協助以更緊密的服務客戶。

產品、顧問雙軌擴張，產學合作，搶攻市占

由於行銷科技(MarTech)對多數的企業來說，尚處於一個「是知道必須做、卻不知如何做」的階段，洞悉此點的愛酷智能科技於成立時即訂下「產品/顧問」雙軌目標，一方面研發訂閱式行銷科技產品，一方面以專案顧問的方式協助企業將行銷科技應用落地。雙軌策略奏效下，2019年累積近百家企業客戶，其中80%客戶為訂閱用戶，以提供一站式的科技行銷系統AccuNix 2.0來協助客戶掌握消費者歷程並提供行銷的數據整合。2020年愛酷看好市場將會是行銷科技高速成長的一年，在通路上也已制定好與各企業策略合作的計畫，希望能與合作夥伴全面搶攻市佔率與市場知名度。目前，愛酷智能的應用案例，遍及各個產業，已擁有近百家的品牌客戶，包括百貨通路、醫藥、產險、展會、旅行社、3C產品…等，其中不乏各產業的領導品牌。

愛酷智能

AI技術創新突破，預先佈局海外新市場

除了以台灣第一MarTech品牌為目標外，愛酷本輪獲得融資將持續加快產品研發的迭代速度，並拓展更多應用與擴大徵才，以期發展全方位AI技術與提升產品附加價值。愛酷智能科技副總經理楊淙媚表示，運用第一方數據的三個重要進程為「識別追蹤、彙整應用、數據加值」而透過愛酷智能的專利技術與AccuNix產品，企業可以完整的做到識別與彙整，愛酷智能將協助企業推動第三階段目標：AI智能行銷與數據加值，並在2020年第一季推出全新的AIM精準主動式多工鑒別技術，協助客戶對於多渠道的數據以進行智慧分群與預測，而服務也將積極邁向海外市場，藉由合作夥伴與策略投資人的資源挹注，不久後將進軍日本、新加坡市場設立據點。