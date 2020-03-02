羅技與知名作家御姊愛及門前隱味大叔合作，為羅技職人首選高階MX系列加持

瑞士頂尖電腦週邊大廠羅技電子，長期以來致力於設計出滿足各族群需求的產品，其中專為各領域職人、商務人士而設計的高階產品MX系列，更是幫助職人們在各自專業領域中發揮的最佳利器。為此，羅技特別邀請知名暢銷作家「御姊愛」及牛肉麵達人「門前隱味大叔」，跨界體驗羅技最新旗艦商品，作家御姊愛表示：「身為文字工作者，需要長時間接觸電腦，MX Master 3擁有非常舒適的掌握感，特別的是很多滑鼠在玻璃平面就不行了，但MX Master 3在任何平面都管用，就算偶爾想偷懶在沙發上、床上工作，都是可以的，是一支非常聰明的滑鼠。」門前隱味牛肉麵大叔說：「一直以來都透過鍵盤及滑鼠，有效地在網路上去認識每一位顧客，訂單也已經接到了後年。在這種不能出錯的工作環境，羅技的MX Master 3及MX Keys成為了重要節省時間、不出錯的專業工具。羅技善用資源，將鍵盤、滑鼠做到好、做到頂，對我來說，這就是職人精神！」MX全系列鍵鼠，不僅傳遞職人精神，也將帶給專業的你，匠心獨具的極致體驗。

職人首選三重奏，專業配備全面升級

羅技展現職人精神，跨界與暢銷作家御姊愛及門前隱味大叔合作，除了拍攝系列影片，還推出獨家三重奏活動，極致匠心體驗，獻給專業職人們：

第一重：分享MX系列職人影片抽羅技新品好禮

即日起至3月17日前，在羅技官方粉絲團公開分享職人系列影片，即可獲得抽獎資格，有機會獲得MX Master 3或MX Keys智能鍵盤！

即日起至3月17日前，在羅技官方粉絲團公開分享職人系列影片，即可獲得抽獎資格，有機會獲得MX Master 3或MX Keys智能鍵盤！ 第二重：4/19羅技X門前隱味專屬用餐日

羅技與預約至2021年底的門前隱味牛肉麵跨界合作，推出獨家羅技X門前隱味專屬用餐日，讓購買MX Master 3或MX Keys智能鍵盤的粉絲，不需等待即可搶先享用職人級美味的牛肉麵，名額有限，趕緊搶位入座！

羅技與預約至2021年底的門前隱味牛肉麵跨界合作，推出獨家羅技X門前隱味專屬用餐日，讓購買MX Master 3或MX Keys智能鍵盤的粉絲，不需等待即可搶先享用職人級美味的牛肉麵，名額有限，趕緊搶位入座！ 第三重：Dyson與Apple Watch等多項職人級好禮買就抽

於活動期間，凡購買指定品項：MX Keys智能鍵盤, MX Master 3, MX Master 2S, MX Anywhere 2S, MX Ergo與Spotlight簡報器，即可登錄抽獎，Dyson手持式吸塵器、Apple Watch、BALMUDA蒸氣烤箱麵包機等好禮，等你帶回家。

以上活動期間至3月17日，需於3月24日前登錄以獲得抽獎資格，活動詳情及活動辦法，請隨時參考：https://www.logitech-event.com.tw/event/event-info/13

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