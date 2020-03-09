沒時間排隊的上班族、學生們有福了！最快於兩週後，就能用「線上購買、超商取貨」的方式購買口罩。

台灣口罩實名制確定走向2.0版本，行政院院長蘇貞昌於今（9）日召開跨部會會議通過，將推動「網路訂購、超商取貨」的口罩購買模式，但最終版本將由疫情指揮中心發布。

目前各超商已表示願意配合，今日將會進行壓力測試，但由於超商物流系統變更需要一個禮拜的時間，預計本週末前開放登記測試，下下星期前將開始運作。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今日下午舉辦記者會表示，口罩實名制的方向的確是「線上購買」，正進入相關系統壓力測試階段，預計明日會有更詳細的報告。

實名制2.0：口罩線上買、超商取貨，7天3片暫時不變

因應武漢肺炎（COVID-19），2月6日起台灣實施「口罩購買實名制」，民眾購買口罩須持健保卡到健保特約藥局購買，成人口罩與兒童口罩都有購買限額，現為成人口罩7天限購3片、兒童口罩7天限購5片。

會推動口罩實名制2.0版本「線上購買」，最主要是希望能平均分配全台口罩的發送量。行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）表示，主要仍是因為口罩產量有增加，以及透過健保卡等數據比對，可以知道上班族平日購買比率較低，才進行這樣的調整。

針對口罩產能的部分，中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞指出：國內醫用口罩徵用產能持續提升，上週原本預估每日820萬片，實際上已經超標達851萬片；本週每日產能達920萬片，預計下週每日可以超過1,000萬片。

陳時中則表示：口罩實名制2.0，目前在規畫讓民眾能夠使用健保卡、自然人憑證等，證件線上認證的購買方式，希望能讓沒時間排隊的上班族能夠購買，以及體恤藥局端的壓力。而超商是考慮的地點之一，不代表其他地點會放棄，「數量方面，7天3片短時間內不會改變，但希望能提升涵蓋面。」

而壓力測試部分，目前主要模擬的是，短時間內若有大量民眾湧入網站購買的情況，伺服器負荷的極限、會遇到的問題等。

為什麼超商物流處理需要一週？

據了解，關於口罩實名制2.0即將以超商作為主要通路的消息，行政院在上週五（3/6）就已經通知四大超商。

行政院表示，由於超商物流系統變更需要一週時間，因此預計本週末前展開登記測試，下下週前開始開放透過超商領口罩。

針對這樣的日程規畫，OK便利商店表示，「一週」的籌備時間，是由於各種商品要進到總倉、進一步分配，若依照正常的SOP上架，差不多就是需要一週的時間籌備。

另外，若是民眾需要先透過政府的平台預購，門市系統要能確認取貨人身份，就需要銷售平台與超商系統之間的串連，這也需要時間籌備。

因此，OK便利商店表示，會依照政府規定時間將服務上線。而其他超商業者僅表示將全力配合政府政策。

責任編輯：張庭銉