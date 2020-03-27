口罩實名制2.0上路，第二波參與人氣大增，數位政委唐鳳透露兩天已經累積近170萬人，大幅超越第一波預購人潮，而跨域團隊的攜手合作，達成哪四個里程碑？

數位政委唐鳳27日分享口罩實名制2.0推動背後的3個挑戰跟4個達成任務，她也透露，第二波網購兩天已有近170萬人使用，即使到333萬人預購都沒問題，歡迎大家上線利用！

被日本社會稱讚為「天才IT大臣」的唐鳳，是這次防疫團隊中運籌帷幄、溝通跨部門合作的關鍵角色，她應邀出席立法院「數位國力促進會」成立大會，分享團隊推動網路購買口罩服務的背後原因及策略。

唐鳳透露第二波網購兩天已有近170萬人使用，即使到333萬人預購都沒問題，歡迎大家上線利用。 蔡仁譯攝影

她透露，從口罩實名制1.0跨到2.0的關鍵差異是，1.0時靠藥局發放口罩，受到全台6,026家藥局與衛生所數量限制，但2.0在四大超商11,776家門市加入下，整個口罩購買管道覆蓋率大幅提升。

在口罩實名制1.0時，政府透過健保特約藥局及衛生所發放口罩，唐鳳表示，很感謝藥師辛苦，一筆一筆人工插卡跟包裝分發口罩，並透過跟健保署連線讓口罩銷售數據能每3分鐘更新上傳公開，透過政府與民間Open Data合作打造了口罩儀表板，讓公民社區可以利用數據建造工具方便民眾查詢口罩庫存等資訊。

但1.0第一個面對的挑戰就是，全台藥局跟衛生所數量6,026家，無法再擴大，即使藥師工作8小時，能發的有限。

而第二個挑戰是，發放規則是「先到先拿」，所以每家藥局超過200個人的額度時，就無法領取口罩，導致民眾必須長時間先去排隊。而排隊時間越長，消費者愈沒有時間到藥局選購商品，對藥局一點好處都沒有。

第三個挑戰是，發現工時很長的區域很多民眾買不到口罩，這三地區以雙北市及新竹最嚴重，由於民眾工作時間長於藥師，導致民眾下班後藥師早已經下班。

唐鳳表示，使用數位服務就是希望能建立跨領域服務機制，提供多元服務管道，由於公共衛生的目的就是希望大家都能拿得到口罩，因此推出2.0方案就是希望能克服上述挑戰。

有商機！四大超商主動服務，跨域團隊三天打造

而口罩實名制2.0則是針對使用者需求，利用跨領域合作機制所完成，同時是超商主動配合。

她透露是並非政府拜託，而是四大超商因為覺得對商機有利，主動表達可幫忙，同時超商開放領口罩後，立刻各自推出優惠服務，由於民眾不需要排隊，可以 抒解人流，超商人力也不會有吃緊 問題。

唐鳳指出，甚至也有超商開發App領口罩，所以連小白單也不用了，因此過去9分鐘排隊，花1分鐘購買，現在消費者可以30秒買完口罩，剩下9分30秒可以逛買其他商品。

因此口罩網路購買2.0達成第一個特點是，超商加入後大幅 增加口罩據點的人口覆蓋率 。唐鳳透露，四大超商總計1.1776萬家超商，很多位置離民眾住家更近，民眾也可透過上班中午空檔去超商領，不必一定非得等下班回到住家附近。

第二特點是， 建立多元服務管道 ，因為每個人作息不一樣，可以分散人潮，減少群聚，民眾能按照作息取貨。

唐鳳透露，自從口罩實名制2.0上路後， 完全沒有「先搶先贏」的想法 了，因為沒有時間壓力，可以隨時上網選購或取貨，資格都一樣，反而多出很多時間「大家告訴大家」互相推廣網購方案，讓買口罩不再只是「自己一個人」的事情。

第三個特點是：口罩2.0方案是跨域團隊促成，健保署將健保快易通改為可以買口罩的介面，關貿則把所得稅報稅系統改成購買平台，而這個平台都是在政府設計方案出來後，短短三天開發時間立刻完成。

唐鳳表示，第四個特點是，這個網路購買服務會「持續精進」，包括服務程序也會優化。她透露，第二波網路購買開跑時，團隊沒有增加新功能，純粹是改善強化介面，兼顧視障者、不同版本電腦作業系統流程優化，接下來才會開始規劃新的服務加入。

此外，唐鳳也表示，第二波網路買口罩迄今已有近170萬人預購，她相信不只是233萬人（原本政府規劃網路賣口罩額度），現在線上購買333萬人都不是問題，請大家踴躍預購。

立法院數位國力促進會成立

為促進國家數位升級，立委劉世芳、張廖萬堅、林昶佐及高虹安27日共同成立「立法院數位國力促進會」，並延攬余宛如擔任秘書長，經濟部長沈榮津、國發會政委陳美伶跟唐鳳都到場支持。

沈榮津表示，大家都談數位經濟，過去台灣從自動化到數位化，現在進入智慧化，國家的競爭力中最重要的來源就是產業數位轉型，這幾年產業上推動工業4.0，業者在機器裡裝很多感測器，建立物聯網，彼此相連，廠區所有機台就能聯網即時收集生產數據。

甚至跨廠區，老闆可以遠端看到海外工廠的「產銷人發財」即時數據，甚至透過CRM（顧客關係管理），掌握顧客行為，強化供給。他表示，台灣若能掌握顧客行為模式，再跟供應端的ERP（企業關係平台）中「產銷人發財」數據連結，顧客端跟生產端相連，就能達成精準行銷跟精準生產目標。

責任編輯：蕭閔云