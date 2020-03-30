萬芳醫院團隊30日宣佈推出「ASKiN」線上皮膚專科醫師諮詢服務，民眾可透過Line預約，與醫師進行15分鐘視訊，請教皮膚相關問題。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情未減，民眾不想出門看診，卻又擔心自己的身體狀況，該怎麼辦？

萬芳醫院皮膚科主任李友專團隊，今（30日）天宣佈推出「ASKiN」線上皮膚專科醫師諮詢服務，民眾可透過Line預約，與醫師進行15分鐘視訊，請教皮膚相關問題。服務正式價格為單次399元，4月試營運收費199元。

李友專團隊曾推出「痣能達人」服務，運用聊天機器人模擬專業皮膚科醫師的判斷流程，搭配人工智慧，可協助使用者在一分鐘之內判斷痣的變化風險，及時給予建議。至今累積2.5萬使用人次、7萬次評估，產品獲得第16屆國家新創肯定。

皮智選擇以line當皮膚科諮詢平台，未來考慮視情況推廣至其他社群媒體。 皮智

避免民眾誤信網路偏方，7名線上諮詢醫師解惑

「疫情期間，大醫院平均門診數大概少了25%至30%，」李友專說，相較於一般場所，醫院有各種細菌，抗藥性比較強，民眾到醫院的確有較高風險。以皮膚科為例，很多人就算身體不舒服，也會在家裡忍耐，自行找藥膏來塗抹。

他強調，這項服務是「 遠距諮詢 」而不是「診療」，並非要取代看診，因此不會受衛福部通訊診療法影響，僅限在偏鄉地區施行，可提供台灣各地和海外華人使用。

但也因為是諮詢，當雙方視訊結束後不會有處方，而是由個案管理師整理出醫師建議摘要給民眾參考。服務對象為願意省下時間成本、風險感受度高的民眾。

究竟哪些內容適合和皮膚科醫師諮詢？首先，是確認醫療資訊真實性。

他舉例，很多長青春痘的患者會上網找資料，看到有人說能用綠豆粉擦在臉上，就選擇自行嘗試，「這些醫療假訊息數量，可能不輸給政治新聞。」最好的方式，還是由專科醫師根據不同狀況，提供個人化資訊。

第二，是讓輕症患者確定資訊。

萬芳醫院皮膚科醫師林昱庭指出，當民眾身上長了痣或青春痘，想了解需不需要看診，其實很適合先透過諮詢方式請教醫師，再決定到診所或醫院。另一方面，民眾到習慣的醫院看診後，如果對藥物使用有疑問，也能透過Line獲得平台上的醫師補充建議。

第三，獲得保養、生活習慣建議。

萬芳醫院皮膚科醫師王筱涵表示，光是「痘痘要不要保溼」就是大哉問，得因人而異，了解個別皮膚狀況，才能提供最適當的保溼方法和防曬建議；老人家、長輩身上長出不明斑點，也能先透過平台詢問醫師看法。

王筱涵提醒，民眾進行諮詢前，可先將病灶（不舒服位置）拍照，在諮詢時傳給醫師參考，會獲得更準確的建議。

目前，ASKiN線上諮詢平台裡共有7位皮膚科醫師，主要來自萬芳醫院。團隊打算等服務穩定後，向其他醫院、診所招募醫師加入。

李友專強調，有些人質疑399元的視訊費用過高，但因為諮詢服務沒有健保給付，且現行至大醫院看診即便不拿藥，費用也將近4、500元，ASKiN的收費價格並不算貴。

他認為，皮膚科是比較視覺化的科別，相較於有些科別需要內視鏡、壓診，就很難透過視訊提供協助。現在也在思考，如何和保險、保養品業者合作中。

責任編輯：陳映璇