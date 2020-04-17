新世代的創意大幅扭轉產業型態，如何透過電商的眼鼻口，跟上年輕人的思維，迎上世代浪潮，奪得先機抓準消費者需求。

網友前陣子在社群平台發起「來自台灣的攻擊」(This attack come from Taiwan)，各種美食美景的分享讓世界驚艷台灣的美，也不得不大讚網友的創意。這些年輕網友的創意近年深刻影響各領域，毫不意外地也正在改寫電商的眼鼻口，視覺影像化、社會脈動嗅覺、新世代語言未來都會是電商致勝關鍵。

不論是衛福部的「阿中部長」和「總柴」，或者海巡署的網路梗圖「迷因」，各項堪稱行銷教科書的案例都是由年輕團隊操刀，這些創意更扭轉許多產業面貌。PChome行銷中心副總監鐘紫瑋表示：「針對新時代的來臨，在行銷團隊的用人上，通常會挑選獨立作業、積極爭取、敢言敢試、喜歡討論分享、善用數據說話特質的人才。」

拜科技發達、網路近乎零成本的特性，影響力不再專屬於高官權大的人，年輕人用心經營也能達到相同成效，甚至「自擁變現能力」。因此，年輕人的「青年力」大幅度改變營運端，甚至在消費端深刻扭轉電商產業的運作眼鼻口。

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眼睛-扎根Instagram、YouTube，五大社群心法接觸更多年輕人

年輕人普遍熱愛影像勝過文字的特性，促使電商追求圖像世界。根據《Cheers雜誌》與網路社群平台Dcard聯合進行「Z世代全方位萬人大調查」，年輕人最常使用的社群平台以Instagram為主，比例高達86.5%，最為人所知的Facebook勉強過半，僅佔50.1%，因此想要找到年輕人不能再固守臉書或各大文字論壇。以電商龍頭PChome 24h購物為例，就深入YouTube和Instagram等平台，讓年輕人滑到哪都能看見PChome；值得一提的是，PChome 24h購物也沒棄守Facebook，而是針對各平台進行差異行銷，並發展五大社群操作心法，最大程度地圈粉增進品牌好感度。

首先PChome 24h購物喊出「跟時事就對了！」不僅注重商品的發文，更緊跟政府的宣導事項，如防疫措施等抓住網友目光；接著，「為網友發想是關鍵」，找出生活中的小麻煩和小撇步，並且提供相應商品或解法，例如教導新手「動物森友會」如何賺大錢、推薦躺著追劇不被手機「打臉」的手機架、介紹日韓溫柔系造型「耳圈染」。這類貼文為網友發想的貼文，觸及率比一般商品文高出3至5成。

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PChome 24h購物更看準防疫生活的健身環熱潮，抽獎送現在有錢也買不到的「健身環大冒險」，熱烈迴響讓該活動一舉成為當月所有電商平台的互動王，更讓PChome 24h購物成為電商活躍度最高的粉絲團。第三點則是「體驗式分享」，儘管影音圖文是主流，但PChome 24h購物也沒忘記喜愛文字的族群，以使用者的角度產出多篇網誌型文章討論煮咖啡、嘗試垂直滑鼠、小白鞋穿搭、液體衛生棉的吸水力實驗。

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第四點「平台行銷差異化」，部分品牌會把Facebook素材直接移轉至Instagram，忽略兩平台的相異性質，PChome 24h購物的Instagram策略與Facebook不同，以人物為主題進行故事性的串聯，由自家物流士的視角，送給地下樂團、服飾店老闆、女性職人手上，讓大家看到台灣有一群默默努力的人，物流不再只是配送商品，更傳遞溫度。

最後一點則是「打破同溫層」，PChome 24h購物與各領域的網紅和插畫家合作，讓各種聲音都能在同一平台相互交流，例如舉辦小編自畫像接龍活動，就吸引KOL又仁、插畫家馬來膜、A RAY、媒體ELLE、妞新聞、Dcard、KKbox、故宮博物院等超過70個品牌參與互動。

鼻子-嗅出風向更敏感，搶先網友發現需求

電商對於社會的脈動要更加敏感，透過嗅出最新社會趨勢，針對突然出現的特定需求，推出相應的措施和行銷，這些別出心裁的活動才能真正打中年輕人的心，不被資訊狂潮淹沒。

PChome 24h購物4月就精準篩出「大齡兒童」的趨勢，強打大人的玩具，以及針對成人的童趣商品，跳脫兒童節刻板印象，繳出表現不俗的成績單，4月1日至4日兒童節期間，電玩銷售額成長較去年同期超過4倍、銷售量近3倍，空拍機銷售額較去年同期成長53%、銷售量成長51%。

PChome 24h購物也聞出「寂寞商機」，全新上線假交友服務「網家速配」，雖然只是愚人節趣味KUSO的活動，但真切打中新世代的需求，也成功吸引年輕人關注。

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嘴巴-新「語言」才能讓年輕人買單

為了吸引年輕人的注意，電商的「語言」不能只是傳統的規格比較或價格優惠，更多的應該是這項商品的趣味應用或能帶來的生活轉變，甚至是跟緊時事結合社會脈動，近期最明顯的莫過於因口罩而起的粉紅色風潮，另外，PChome 24h購物也針對如小編試用美國Crest3DWhite美白牙貼、盤點任天堂歷代主機等產出各式圖文，總之只有透過有趣且迅速的反應才能讓新一代買單。

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不論是滑世代、Z世代或數位原住民等，針對年輕人的稱呼近年來如雨後春筍般地冒出，眾多「標籤」更讓人霧裡看花，但無論名稱怎麼變，若電商不能跟上年輕人的思維，那麼很有可能會淹沒在下一波的青年浪潮中，無法翻身。