7-ELEVEN在日前整合了旗下的OPEN POINT與ibon兩大App，其實這個佈局，早在2年前就已開始籌備。

統一超商（7-ELEVEN）在日前整合旗下OPEN POINT與ibon兩大App，往後在OPEN POINT App中，就可以使用ibon的售票、列印、繳費、寄件、數位儲值、好康紅利、生活服務、購物8大功能。

整合ibon，OPEN POINT App 2.0正式推出

OPEN POINT App 2.0版功能大躍進，除導入原先在ibon App中可以使用的8大功能之外，同時也將使用功能、介面全面優化。

OPEN POINT App 2.0功能大躍進，使用功能與介面全面優化。 統一超商

同時，首頁功能列也新增5大專區： 列印、寄件、繳費、賣貨便、開新聞 。讓OPEN POINT會員隨時想列印文件、即時經營個人拍賣平台、查詢生活規費、閱讀國內外最新時事新聞皆可通。

這次改版不但整合更多功能，同時也優化使用介面，包含 會員啟動App新增指紋、人臉辨識快速登入功能 ，讓使用者操作更輕鬆、易上手。

砸7千萬攻會員系統，目標今年衝破千萬會員

在2018年統一超財報中可以看到，7-ELEVEN計劃在2019年7千萬新台幣來建置會員系統、點數系統與支付工具。自去年到現在，這筆投資已經陸續看到成效。

像是在去年，OPEN POINT App開始陸續整合支付、累點、儲值、轉帳、提領等類金融功能；在今年初則推出「行動隨時取」分批取貨服務。下一個大動作，就是整合OPEN POINT與ibon兩大App，推出新版OPEN POINT App 2.0。

這些功能更新，無疑都是要讓App的開啟率、使用率更高。目前OPEN POINT會員經營邁入第7年，已累積逾710萬會員。累兌點合作品牌超過26家、超過7,000個據點。在未來，7-ELEVEN要透過優化點數使用機制、整合集團資源等方式，持續衝會員數，目標在今年底讓OPEN POINT會員數突破千萬大關。

責任編輯：陳映璇