曾是台灣光碟機龍頭，市值99.23億元，卻遭美國法院判賠130億元天價給惠普，並要求強制資產移轉美國，

美國聯邦法院就惠普與廣明光電纏鬥多年的「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」與「資產移交令」上訴案，在美國時間6月5日作出合併判決，裁定廣明仍須賠償惠普4.38億美元（130.21億台幣），但「暫停」5月1日資產移轉限期執行命令。

市值99.23億元（6月5日收盤價計算）的廣明，要如何賠償130.21億元給惠普？

只剩廣明苦撐，反背負百億天價賠償

事情鬧的如此大條，要從2003年惠普向廣明光電提告說起，惠普當年控告索尼（SONY）、東芝（Toshiba）、日立（Hitachi）、樂金（LG）、Panasonic（松下）、NEC、三星（Samsung）、廣明光電等光碟機廠商，指控壟斷操控價格，違反「反托拉斯」法案，2017年所有光碟機廠都跟惠普認罪和解，只剩廣明堅持不讓。

廣明總經理何世池對惠普在美提告侵權，被要求資產移轉一事做說明。 王郁倫攝影

2019年底，一審判決，廣明遭美國地方法院判需賠償1.76億美元賠償金，而廣明隨即上訴，二審卻依然對廣明不利，2020年1月法院判決含懲罰性賠償金擴大至損害的3倍，廣明需賠償5.28億美元給惠普，扣除其他品牌光碟機業者和解金8900萬美元，廣明需支付剩下的4.38億美元。

由於擔心廣明脫產，惠普趁勝追擊要求法院強制執行廣明資產，法院判決廣明需先支付8500萬美元保證金，並承諾把資產移轉到美國第三方管理，這等同於把廣明企業整個移轉給惠普，勢必引發股東恐慌。

廣明表示無法遵照指令提交8500萬美元保證金，惠普憂心廣明脫產，法院於是限廣明需在5月1日前將資產移交美國第三方管理執行命令，否則每日罰金5萬美元，所幸二審法院考量限期資產轉移有難度，決議暫緩執行，6月19日會重新開庭審理。

採兩對策應戰，不排除上訴最高法院

面對企業經營以來空前考驗，過去一向低調的廣明總經理何世池，6月7日與財務長李志仁一同應櫃買中心要求出席重大訊息記者會，帶著一份印上董事長林百里印章的四頁新聞稿，他坦言這是擔任總經理以來，第一次召開記者會。

此事廣明將採兩對策：首先下週會向德州地方法院舉發，指責惠普證人說謊，另起新案，但不能確認法院檢察官是否受理。其次是會依照第五上訴巡迴法院內部法令與規範，提交複審請願書及聯席更審請求，何世池也表示，會諮詢更多專家意見，按照所有司法程序能做都做。

廣明總座何世池拿出飛利浦給的採購單指出，是惠普新加坡子公司向客戶採購，不是廣明直接客戶。 王郁倫攝影

廣明在二審時，因惠普表示無法提供採購數據，只委聘專家評估損害金額，而廣明也沒有提供單據，最終讓法院聽取專家意見做出裁定，對於廣明為何不把飛利浦及索尼業務往來單據提出佐證，是否過度自信？何世池坦言，律師認為贏的機率非常高，所以當時並未提供，但此次舉發將會列舉相關資料，印證證人所言虛假，而即便地方法院程序耗盡，也會考慮上訴美國最高法院。

何世池：原有信心勝訴，早知如此就和解

他指出，週末收到法院判決也很震驚（SHOCK），痛陳內心感受：當初會繼續走（不和解），是認為這是很簡單的訴訟案子，不知怎麼會走到現在這樣？

把一樁自信會勝訴的官司案，弄到被對方漫天開價，還遭法院裁定資產移轉，何世池直言：「我到現在搞不懂，為何惠普不必提供採購數據就能提告求償，現在是事後諸葛，若當初和解，（和解）金額確實比現在所花的律師費都少，現在知道，當然當初早就給他（惠普）！」

台灣科技業在美國官司勝少輸多，廣明經過司法這一遭，連續兩度在美國地方法院慘敗，後續該如何收尾？

「工程師是要把複雜的事情簡單化，但司法是把簡單的事情複雜化。」何世池吐露心中感想，也凸顯科技業對司法攻防的認知太少，但若把廣明當法律案例研究，或許可以從中探討三個關鍵：

問題一：廣明在訴訟中的攻防點，卻非美國法院在乎重點？

廣明是被告光碟機廠商中，唯一的代工廠，加上廣明跟惠普沒有直接業務往來，惠普採購所受損失，明顯跟廣明無直接關連，這理由讓廣明自恃勝利在望，眼見同行都紛紛和解，卻自覺有理執意訴訟，等待正義到來。

「我不能理解，惠普當原告要告我們，沒有提供資本資料，誰買？跟誰買？數量多少？一審到二審，惠普從頭到尾不需要拿（證據資料）出來，惠普不是我們直接客戶，我們業務透過飛利浦跟索尼提供的資料顯示，都是惠普新加坡子公司（向廣明客戶）採購的。」何世池說。

惠普對光碟機廠商提出反價格壟斷告訴，其餘業者都和解，廣明堅持上訴。 Shutterstock

白話的說，廣明認為惠普只有新加坡子公司間接向飛利浦與索尼買光碟機，根本與廣明無關，且這是美國境外交易，與反托拉斯法案精神管轄美國境內事件不符，加上先前惠普提出的和解金額比過往廣明和解案和解金（多在2～3萬美元，最高一件40萬美元）相比過大，廣明認為該就「基礎事實」計算賠償金額，但惠普卻不拿出單據，導致廣明堅持一戰。

二審中，廣明在惠普不提出採購單據下，廣明也不提供數據，法官認為雙邊沒有證據下，就採信專家證言，也讓何世池大喊「荒謬」！

但翻開美國法院對上訴案號：19-20799及20-20235案的21頁裁判書所言，不管惠普本身或子公司採購光碟機，廣明身為「光碟機固定價格聯盟成員」，惠普因該聯盟所造成的採購損害，廣明必須賠償，法院陪審團採用經濟專家出具的調查證言，就成為裁決損害金額的關鍵證詞。

法院也不理會廣明律師團援引「摩托羅拉與友達先前訴訟，第七巡迴上訴法院判例」，該判例論點在於在美國境外製造的產品，美國境外組裝，再由惠普採購賣到美國，這屬於間接銷售模式，不符合「外國貿易反托拉斯改進法」（FTAIA）。不過法院並不採用該論點。

當法院完全拋棄「美國惠普是否是廣明直接客戶」及「用採購數據推論損失」這兩個事實下，廣明在這次司法攻防中是否錯估法院在意重點？導致最終錯過和解時機，進退失據，或許將是台灣科技業日後面對相同訴訟可以引以為鑑之處。

問題二：資產清算移轉，美國廠商能來台執行？

「惠普請求在台灣執行（資產移轉），我聽到也很匪夷所思，一審後，惠普在德州地方法院要求廣明把所有資產轉移美國，由第三方指定人負責管理。我搞不懂，這可能嗎？」何世池說。

何世池說，法院要求廣明把錢跟資產賣掉，轉移過來（美國），甚至認為德州判決可以來台灣強制執行，「你聽到這感覺怎麼樣？」何世池顯然覺得無理。

廣達董事長林百里是廣明董事長，他對此事高度關心。 科技部

他認為照國際慣例，司法前應互相尊重，「要執行要到台灣強制執行，要先來地方法院經過判決，這是民法所載。」他直言，廣明在美國沒有公司，只有專利跟註冊的交易商標等無形資產，這部分已經提交聯邦法院保管。

**問題三：小國面臨國際巨鱷爭訟該怎辦，國家能幫忙嗎？？

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在惠普提告廣明後，何世池坦言，很多司法蟑螂也都來告，應訊與否都是難題，甚至連律師都警告，根據友達經驗，最好近期都不要去美國。

和解不和解，對廣明這樣的中小型企業而言也是難題，何世池坦言，美國律師費單一案例一年要支付300~400萬美元，當初按照這樣官司，一案打三～四年，「打贏了也是算輸，光律師費就很驚人。」所以廣明很多案例都和解，但惠普這一案當初是判斷勝訴機率很高，現在事情發展其實超出預期。

「我們尊重法庭，但台灣公司把所有資產搬到美國是不可能的任務，我們不可能做，除非（惠普）來台灣強制執行，但也要經過民事訴訟。」何世池說。

對於是否需要政府官方協助？何世池苦笑：「希望，但我不知道。」他表示先前就曾諮詢政府意見，但獲得的回覆是：自己想辦法，不知道，不了了之。

尋求過所有能拜訪的專家，甚至也已委聘德州最大律師事務所Wolk & Levine三位王牌律師處理，「每次談到這個，專家跟律師都說：我們小國家，這是我們的困境。」何世池說。

由於沒有前例可循，廣明表示本週將會找美國及台灣專家律師討論該如何處理，盡一切努力，該做的就會做。「大家請相信我們不會亂搞，廣達（母公司）很在意此事，我也是公司最大個人股東，我的心情跟所有股東一樣。」何世池說。