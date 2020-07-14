數位身分專注於身分驗證與詐欺偵測的雲端解決方案。信任網路發展IoT支付機制，企業可以直接與消費者溝通。重量科技提供可用於現實與虛擬金融的一站式監管平台

在第二期台灣微軟新創加速器入選的新創團隊中，數位身分、信任網路及重量科技三家團隊，應用人工智慧與區塊鏈技術，發展金融支付方案，或是協助金融業者提高作業效率，滿足身分驗證與合規上的要求。

數位身分：用AI驗證身分 提高線上服務使用體驗

在金融科技浪潮下，越來越多金融業者將服務放到網路上，讓民眾透過電腦或手機就能使用金融服務，只是這種服務模式，銀行無法與服務申請者面對面接觸，只能人工一一查驗申請者所提供的資料是否正確，導致要花更多的時間與成本才能完成身分審查作業。

根據統計，金融業每年花在身份審查的成本將近新台幣2~3千萬元，此外還有時間成本，以線上開戶為例，使用者提出申請後，大約要等上2個工作天，才能知道結果，倘若審查過程中需要使用者補件，則時間可能又會再拉長，令使用者有不好的體驗。

看準金融業在身分審查上的痛點，數位身分(AuthMe)以深度學習技術為基礎，推出可用於身分驗證及詐欺偵測的雲端解決方案。在身分驗證端，除了查驗晶片證件資料及人臉辨識外，更重要的是會透過AI進行活體辨識，避免有人利用照片、影片甚至是3D列印的頭像偽造身分的風險，將使用者身分驗證做到滴水不漏。至於詐欺偵測，則會結合地理位置、網路IP、文件影像修圖、使用者行為異常四個面向去做評估。

數位身分(AuthMe)行銷長曾國展強調，某金融業客戶在導入數位身分解決方案後，審查時間縮短為3分鐘，不只提高客戶的使用體驗，也大幅降低人力成本。未來，數位身分不只要拓展台灣市場，更希望結合微軟Azure的影響力，搶攻東南亞、東北亞地區的金融商機。

信任網路：發展物聯網支付機制 讓企業直接對焦消費市場

成立於2017年的信任網路(BiiLabs)，原本聚焦於區塊鏈和分散式帳本(IOTA)兩大技術，希望協助企業開發以這二個技術為基礎架構的應用與服務，並在發展過程中，逐漸將重心聚焦在行動應用上。

數位時代

信任網路共同創辦人與執行長朱宜振認為，物聯網裝置本身就應該具備錢包功能，才能滿足該應用場景下的支付需求。以電動車充電為例，理論上，使用者應該直接付錢給充電椿，但目前的運作模式卻是，使用者在充電完成後，使用第三方支付工具付款，再由第三方支付業者將款項轉交給充電椿，造成交易資料都掌握在第三方支付業者身上。

所以信任網路推出自行研發的Alfred API，讓企業可以透過API軟體作為入口(gateway)，將數據寫入區塊鏈/分散式帳本，作為資料的存在證明(Proof-of-Existence; PoE)，節省企業在研究與開發區塊鏈系統平台的時間和成本，同時也滿足企業想要直接與消費者溝通或提供服務的需求，降低對第三方業者的依賴程度。

目前信任網路在台灣最知名的應用案例，就是與其他業者合作打造的實名制口罩販賣機，透過信任網路的DID（數位辨識）解決方案，解決重複購買的問題，又能兼顧個人隱私。此外，信任網路目前正與車廠合作，發展Car Wallet解決方案，希望在以車為主的交易情境下，能夠有一個合適的支付解決方案，讓車廠能夠將產品和服務直接帶到消費者身邊。

重量科技：一站式監管平台 打造金融產業互信機制

數位時代

專注發展金融監管科技的重量科技，最初是應用區塊鏈與AI技術，提供虛擬貨幣交易監控、追蹤金流動向的解決方案，之後發現國際法規不斷地變動和更新，金融機構要花很多時間及成本才能做到「合規」，因此將服務範圍擴大到現實世界中的金融交易，提供一站式金融監管解決方案。

重量科技創辦人暨執行長歐曜瑋解釋，透過重量科技自行研發的盡職調查引擎，金融機構可以快速調查和確認客戶身分、是否列在制裁名單中、有沒有洗錢風險。舉例來說，在遇到客戶同名不同人的狀況下，重量科技的盡職調查引擎因為結合人工智慧與機器學習技術，可以快速找出正確地客戶資料。

同時，重量科技也使用去中心化帳本技術，建立 Blockchain 風險數據交換平台，用來存放客戶的合規文件，未來若其他金融機構有徵信需求，可透過平台調閱文件，加速淨值調查流程。對金融機構來說，最大好處是可以建立一個互信機制，省去重複建置、申請、資料維護的人力和時間成本，在面對新客戶時，金融機構不需要自行搜集資料和表單，簡化淨值調查的程序，再加上原有紙本流程數位化的緣故，至少能省下80%的審核時間。

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福認為，區塊鏈的應用早已跳脫虛擬貨幣領域，朝產業應用發展，尤其金融交易需要充分的信賴，更適合應用區塊鏈技術，從這三家新創團隊的解決方案便可看出此趨勢。也因此微軟早在2015年就啟動「Azure 區塊鏈即服務（BaaS）」計劃，將區塊鏈技術引入Azure雲平台，並為使用Azure雲服務的金融業客戶提供BaaS服務，未來微軟希望能結合新創團隊解決方案與BaaS服務，為金融業者提供創新雲端解決方案，改善既有作業流程，實現提高效率、創新客戶體驗的目標。