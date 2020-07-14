在第二期台灣微軟新創加速器入選的團隊中，傑騰智能、兆米智慧檢測、及網聯科技，皆鎖定製造業客戶，提供AI+AOI自動光學檢測、智慧機台聯網解決方案。

台灣微軟新創加速器已經於今年4月完成第二期招募計劃，本次共有18家新創團隊入選，應用領域橫跨醫療、製造、零售、金融等不同產業，本文首先介紹聚焦製造業應用的三家新創團隊，分別是傑騰智能、兆米智慧檢測、及網聯科技，這三家團隊應用人工智慧與物聯網技術，協助製造業踏上工業4.0數位轉型之路。

傑騰智能：AI影像檢測與品質預測 打造以數字為決策的營運模式

AOI自動光學檢測，是許多製造業的品管守門員，所有產品在出廠前，皆會經過AOI系統辨識產品良率，避免瑕疵產品出貨到客戶手上。只不過，傳統AOI屬於規則式比對，檢測錯誤率高達70%，這意味著，系統有很高的機率把良品判斷成不良品，為了避免無謂損失，某面板廠在導入AOI之後，還另外安排至少五個人力去做複判，把誤判的產品找回來。

而這也讓傑騰智能看見AI在製造業的應用機會，傑騰智能執行長徐紹鐘表示，在協助該面板廠將人力複判的工作，移轉到傑騰智能的AI數據分析平台後，檢測錯誤率下降到只剩15%。

徐紹鐘進一步指出，傑騰智能創業團隊擁有多年半導體數據分析經驗，因此當初在成立時，第一個鎖定的目標市場就是製造業，希望透過數據和分析演算法，實現提高良率或生產率、降低生產成本的目標。目前，AI數據分析平台主要提供兩種應用：影像瑕疵檢測及品質預測，當客戶在工廠內完成示範產線或機台的建置後，客戶工程師可以透過平台簡單快速地將AI應用複製到廠內的其他產線。此外，傑騰智能還提供顧問輔導服務，協助製造業建立數據分析的基礎。

未來，徐紹鐘希望把AI影像瑕疵檢測的應用擴大至醫療業，用AI+AOI技術確認裝在袋內的藥物，是否為處方箋所記載的藥物，更希望與微軟合作，應用微軟IoT Hub技術縮減佈建AI模型的時間，讓傑騰智能能夠協助更多產業導入智慧應用。

兆米智慧檢測：專注AI影像檢測 提供一站購足的整體解決方案

數位時代

與傑騰智能一樣，看好AI+AOI應用的兆米智慧檢測，就如同公司名一般，更專注在影像檢測的應用，透過與客戶合作研發的聯網型自動光學檢測機台，提供涵蓋前端AOI相機到後端人工智慧分析模型的整體解決方案。

兆米智慧檢測總經理萬億中表示，聯網型自動光學檢測機台，用人工智慧取代人眼，不只能提升瑕疵檢測效率、降低成本，更重要的是，透過聯網設計與微軟Azure IoT平台特性，可以遠距部署、加快系統導入時程。

舉例來說，某新加坡客戶原本預計今(2020)年初，在大陸工廠導入機構件六面檢測機台，此機台可以從12個不同角度檢測機構件有無瑕疵，不料受到新冠肺炎疫情，全球各國都在進行邊境管制，原本預計進行的現場部署工作也跟著延宕，所幸藉由Azure物聯網平台，兆米智慧檢測在台灣訓練完AI運算模型後，直接上傳至Azure雲端，透過Azure將AI模型遠端部署到現場12台邊緣運算設備中，順利完成工作，日後AI模型的再訓練與驗證，同樣也是透過Azure雲端部署就可以。

萬億中指出，目前兆米智慧檢測正積極開拓不同領域的應用，像是與長盛科技合作，用人工智慧去辨識不良品；又如正在研發的人工智慧咖啡豆揀選機，讓中、小型咖啡店甚至消費者個人，也能快速剔除瑕疵豆，輕鬆享受一杯完美無暇的咖啡，除了跨領域應外，未來更希望在微軟Azure IoT平台的基礎上，轉型成論件計酬的收費模式，真正實踐設備即服務(MaaS)的理念。

網聯科技：集結工具機產業力量 從底層向上推動製造智慧化

數位時代

「發展工業4.0，不應該只是機器聯網，必須從底層向上發展，從零組件到整機都具備聯網能力才可以，」網聯科技共同創辦人暨執行長林鼎皓表示。

因為家中長輩在工具機產業的工作經驗，林鼎皓從小就熟悉製造業的產業生態，近年來更看見台灣機械業者對智慧轉型的需求，同時也清楚他們不知道該如何踏出轉型第一步的困境，因而成立網聯科技，提供具有統一通訊標準的感測器及工具機物聯網應用平台（TANGRAM IoT Cloud），讓工具機業者能夠快速將產品IoT化。

林鼎皓指出，機械業者在導入TANGRAM感測器後，就能蒐集振動、溫度…等大量數據，並透過WiFi、4G/5G等通訊技術，將數據上傳至工具機物聯網應用平台，再經由平台內建的分析工具，進行品質、精準度、壽命和性能管控等分析，還能在幾分鐘內構建APP，遠端取得有關機台預知保養、不良品質監控等資訊。

更重要的是，為了方便機械業者將數據串接其他應用，網聯科技也在2018年3月成立「TANGRAM工具機零組件物聯網聯盟」，提供各種協定及Open API，讓機械業者可以進行垂直或水平整合，這種以開放架構落實智慧製造的理念，成功地獲得市場認同，至今已吸引將近50家工具機零組件廠商加入。

台灣微軟總經理孫基康認為，製造業在面對數位轉型過程中，不妨考慮新創的解決方案，因為台灣很多新創是從使用者體驗和痛點切入，進而建立出目前市場上沒有的商業模式。台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥則指出，前述三家新創團隊的解決方案，再加上微軟的雲端運算、物聯網、AI技術等解決方案，可以用最有效率的方式建構AI能力，進而讓製造業夥伴與自身的產品或服務都能達到數位轉型目標。