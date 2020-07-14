台灣資料科學推出人流偵測天線蒐集現場數據，環球睿視專注語意深度學習技術，前進智能則是創新研發AI商品推薦演算法。

在第二期台灣微軟新創加速器入選的新創團隊中，有些團隊的解決方案並沒有特別聚焦在特定產業，像台灣資料科學、環球睿視及前進智能三家團隊，皆是以AI數據分析為基礎，打造創產業的應用模式。

台灣資料科學：人流偵測天線 不只統計人數還能進行安全管控

從AI大數據分析起家的台灣資料科學，將自身定位為數據分析的系統整合商，透過軟體、硬體及數據的整合，協助企業量身打造最適合的AIoT應用。

台灣資料科學執行長卓瑩艙指出，早期曾經開發過物聯網智慧販賣機，整合物聯網與行動支付，讓民眾體驗無現金交易的消費模式，對便利商店業者來說，物聯網販賣機可以同時降低通路成本和經營成本，店員可用App確認是否要補貨，經營者在規劃商品組合時，也能根據現場人潮、氣象資料等數據，預測商品需求並彈性調整販賣機銷售的產品。

此外，台灣資料科學在2020年研發出人流天線，可以偵測周圍20-30公尺內發出WiFi或藍牙訊號的裝置，再將偵測數據回傳到雲端平台進行數據分析。其特色是價格低、精準度高，而且可以快速佈建，適合人流統計、安全管控等應用。

目前包括選舉造勢晚會、動物園、博物館...等，都曾經使用過人流天線統計該次活動的參與人數，或是該日的入園人數。另外像零售通業者或大型展館，除了用來統計人數外，還可以推估人潮行徑路線、各區域的分布密集度...等。至於安全管控，則可避免有心人士潛入禁止進入的區域，或限制某些重要場合時，與會者不能攜帶某個廠牌的手機入場，甚至結合企業防火牆設備，將不被允許的訊號設成黑名單，避免企業資料外洩的風險。

環球睿視：深耕語意深度學習 打造創新人機協同作業模式

數位時代

身為台灣第一家拿到股票代號的AI新創公司，環球睿視獨特之處在於，透過微軟Azure平台提供語意深度學習與機器學習核心引擎技術，發展跨境 Hybrid AI 語意對話服務機器人和人類偕同服務。簡單地說，就是AI聊天機器人，目前台灣許多金融業者的線上客服系統，都是以AI聊天機器人為基礎，而環球睿視更擅長整合不同系統，創造客服以外的應用面向。

環球睿視執行長蘇育民指出，對於某些專業程度較高的工作來說，AI聊天機器人很適合擔任助理角色，透過AI與真人協作提高工作效率。例如：政府對食品廣告的限制很嚴謹，且經常有新條款，因此食品業者在新廣告播出前，通常會先交由法務人員或律師審查，而若改由AI閱讀大量食品廣告開罰案例，日後當遇到新的廣告時，AI可以先辨識違法機率有多高，再交由律師覆核，不只降低被處罰的風險，也能節省律師工作時間。

此外，環球睿視還整合各種數據，包括地圖、觀光局開放資料（如：交通、住宿、景點介紹）、IG上的開放照片...等，推出旅遊機器人(Travle Bot)，只要在地圖上一點，不可以看到照片、景點介紹、及週遭食宿訊息，還能向機器人詢問問題，其特色是支援多語言，外國觀光客可用英語和機器人對談，及結合GPS即時推播最新訊息，讓AI聊天機器人瞬間化身外國觀光客的線上虛擬導遊。

前進智能：根據當下使用行為做分析 提高需求預測準確度

「你可能還會喜歡以下商品…」這是電商網站上經常看到的行銷手法，在商品介紹頁的下方，列出消費者可能有興趣的商品，藉由主動推薦的方式，刺激消費者購買，「但是，現行的商品推薦機制大多用歷史資料去分析，沒有考量到時間序列，也不具備自然語言處理能力，導致推薦結果並不是那麼精準，」前進智能負責人郭穎容指出。

舉例來說，新手媽媽在網路上搜尋「尿布」並購買了新生兒尺寸，若2、3個月後，新手媽媽再一次搜尋尿布時，電商平台應該推薦S或M號的尿布，才會符合該名消費者需求。再者就理解自然語言來看，消費者在網路上搜「愛迪達運動服」，代表他想找的是愛迪達品牌的運動服，但現行以關鍵字處理商品搜尋結果的做法，系統可能判讀成愛迪達、運動服兩個關鍵字，呈現在螢幕上的搜尋結果，可能有很多都不是消費者想要找的商品。

因此前進智能創新研發AI演算法，使用128個向量去分析消費者當下的瀏覽行為，而不是用過去的歷史資料，並納入時間序列及自然語言理解能力，某電商業者在導入前進智能的AI解決方案後進行商品推薦，轉單率及客單價成長了10%。

目前，前進智能還應用此解決方案推出iCard.AI網站，搜集全台1500多張信用卡的消費優惠和權益，為民眾推薦最適合自身消費模式的信用卡，未來更希望應用這些數據協助金融業者推薦產品，提昇客戶滿意度。

微軟新創加速器總經理胡德民認為，本屆入選的新創團隊，其解決方案無論有沒有聚焦在特定產業，背後都反應出台灣深厚的技術能量和創意，尤其台灣IT應用起步時間早，各行各業其實都累積了龐大的數據，而這些新創團隊的解決方案，恰好能協助企業挖掘數據價值，實現數位轉型目標。另一方面，胡德民也希望微軟能夠藉著加速器的力量帶領新創團隊「出海」，協助國外企業解決相同的產業問題，讓台灣新創能夠在全球舞台展現價值。