桓竑智聯及國際信任機器應用創新技術，改善物聯網與區塊鏈應用的盲點，杰悉科技和極現科技則是強化視覺化與數據的整合應用。

在優化AI演算法，讓數據分析結果更具應用價值一文中，介紹了3家適合跨產業應用的解決方案，另外還有4家團隊也是屬於相同類型，像桓竑智聯及國際信任機器應用自行研發的創新技術，改善物聯網與區塊鏈應用的盲點，杰悉科技和極現科技則是強化視覺與數據的整合應用。

杰悉科技：整合數據與視覺化介面 打造高效率管理平台

管理，是每一個企業或組織都要面對的課題，但是當管理場域的面積很大時，光靠系統或報表是不夠的，必須結合視覺化介面與即時數據，才能避開盲點，找出問題的根源，或是在問題發生前提早去解決它。

杰悉科技總經理張泫沛舉例說明，大型資料中心可能有數百個機櫃，而機櫃管理最重要的是溫度不能太高，傳統靠感測器偵測溫度的做法，當機櫃溫度過高時，系統只會顯示文字訊息，管理者不一定能馬上找到那個機櫃，但若將訊息結合資料中心機櫃配置圖，呈現在電腦螢幕上，管理者就能快速找到溫度偏高的機櫃進行降溫處理。

因此，張泫沛結合3D繪圖與AI人才成立杰悉科技，整合企業內部各項數據，再用圖形化的方式呈現出來，透過視覺化的戰情決策系統，提高管理效率，避免人為疏失。

某台灣製造業者因為泰國工廠面積太大，無法即時掌握每一個地點的數據，故於2019年導入杰悉解決方案，將五個T的數據，包括資訊系統(IT)、作業資訊(OT)、建築本體(BT)、安全監控與消防系統(ST)、通訊安全(CT)五個T，全部整合在單一平台上，管理者不只能在泰國工廠中控室一覽廠區全貌，在台灣總部也有平行系統可以掌握當地狀況，今年受到疫情影響，台灣管理者無法親臨泰國現場，便是仰仗這套系統確保廠區運作順暢。

國際信任機器：創新技術突破區塊鏈驗證限制 實現整合IoT應用目標

數位時代

物聯網與區塊鏈兩項技術的整合應用，是未來科技發展趨勢，然而伴隨物聯網應用而來的驚人資料量，卻會大幅拖累區塊鏈的交易資料處理速度，同時還會有頻寬問題，導致兩項技術的整合應用受到限制。因此，國際信任機器(ITM)執行長暨共同創辦人陳洲任，應用學界研發成果，以密碼學技術為基礎，試圖解決區塊鏈在處理大量資料時的速度問題。

陳洲任指出，ITM區塊鏈擴容解決方案可以將100萬筆交易資料濃縮成一小段數字、大小僅有32Bytes的「指紋」，而不用將原始資料全部上傳，要確認資料是否受到竄改時，只需驗證指紋是否相符即可，運算需求與資料傳輸量都大大減低。

同時，ITM也研發區塊鏈IC整合技術，將自家獨有的驗證演算法放入晶片中，只要在物聯網裝置嵌入此晶片，由裝置所蒐集到的資料就會受到保護，不僅不可被竄改，且可被信任，非常適合智慧電錶、再生能源履歷、空氣檢測盒子、行車紀錄器等應用。

除了在晶片內建驗證算法，ITM也整合了微軟IoT Hub技術，讓物聯網裝置的數據輕鬆連上Azure雲端平台，進而開發出更多加值應用。目前，ITM和電力公司合作的智慧電錶，就是使用內建微軟IoT Hub及驗證演算法的晶片，智慧電錶所蒐集到的數據，都會直接上傳到Azure存放，透過數據分析去協助電力公司提升服務品質。

極現科技：空拍大數據服務 替企業省下軟硬體採購成本

數位時代

全球無人機的市場正在快速成長，但無人機數據應用的普及度，卻跟不上硬體成長的速度，關鍵就在於成本。

致力於推動無人機大數據服務的極現科技執行長徐偉城指出，無人機影像處理軟體的價格非常昂貴，且處理完的影像，使用者只能截圖來看，再加上無人機硬體發展非常快，平均每半年就會更新一次規格，成本加上硬體更新快，導致許多企業不願意自建空拍數據生產線，應用也就跟著受到限制。

為了解決問題，極現科技研發出整合式4D雲端服務平台，企業連上網路就能使用平台，將空拍照片或影片轉化成可以量化的資訊，例如：時間、空間、GPS座標、兩點間的距離/面積…等，不只省下昂貴的軟體授權費，同時還提供飛手媒合服務，讓企業不必特別採購軟硬體，就能蒐集與使用空拍數據。

徐偉城強調，過往無人機所拍攝的照片或影片，常常不知道是在哪裡，而極現科技的4D平台則可整合既有空間資訊，讓使用者一看到照片，就知道裡面的場景是哪一段路、哪一條橋、哪一座工廠或餐廳…等，非常適合土木工程、污染調查、保險理賠、防災與勘災等應用，像印尼某工程承包商便是使用極現科技解決方案，從空拍機數據中推算出當下施工進度，做為請款及工程保險投保之用。

桓竑智聯：透過端點直聯加密傳輸資訊 降低成本、保護通訊隱私

數位時代

在網路上分享文件或音視頻檔案，是現代人經常做的事，但是目前的做法，大多是透過網路服務業者的中繼系統來分享檔案，不只會增加成本，也有隱私爭議，因此，桓竑智聯團隊憑藉過往的軟硬體整合經驗，推出ioeX解決方案，讓設備和設備之間可以在既有的網路系統直接連通，進行多管道雙向通訊。

桓竑智聯執行長洪啟淵指出，桓竑智聯引用並改造分散式節點網路，及區塊鏈智能合約，發展出ioeX端點直聯加密傳輸技術，網路服務業者不必建中繼系統，就能讓使用者傳輸或存取檔案，不只保護通訊的隱私，也讓業者可以省下傳輸成本，未來若要擴充服務範圍至其他國家也非常方便快速。

某工業電腦廠商在自家生產的SD-WAN設備中，整合ioeX解決方案，讓企業客戶只要將SD-WAN接上內部伺服器，員工就可以遠端存取公司內部檔案，隨時隨地處理工作。此外，ioeX也可以應用在影視直播或是網路直播，不只加快傳輸速度，也讓影片的呈現方式更多元。以網路直播為例，直播主在開箱產品時，可以同時使用兩台手機，分別將鏡頭對著自己及設備，讓兩台手機的畫面交錯呈現在螢幕上，讓畫面變得更多元有趣，也更能吸引觀看者。