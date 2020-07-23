IKEA桃園店2.0開幕！IKEA新桃園店，擁有全台最大景觀餐廳、客家風咖啡館、最大停車場！IKEA桃園店5亮點一次看。

IKEA桃園店2.0今開幕，由裡到外整個「大升級」！

IKEA桃園店於昨（22）日走入歷史，迎接消費者的是IKEA桃園店2.0，距高鐵站2號出口走路僅5分鐘；面積更是全台IKEA之最，占地約2萬2000坪。

全台第一大！占地、停車位、餐廳規模破紀錄

IKEA桃園店2.0不只是全台占地最大的門市，還設有超過千個汽機車停車位，數量比舊桃園店多出一倍，也成為全台最多室內停車位的IKEA。除此之外，IKEA桃園店2.0擁用全台最大的景觀餐廳，座位數多達755個，是舊店的2.5倍。

▲IKEA 桃園店 2.0 擁用全台最大的景觀餐廳，座位數多達 755 個。 IKEA

環保、節能建築設計！室內也充滿綠意

IKEA桃園店2.0採用節能玻璃打造落地窗，降低室內空調的耗能；頂樓設置的802片太陽能板，可提供相當70戶家庭的年用電量。最特別的是，回收雨水能灌溉植栽牆，不額外消耗資源，就能讓室內充滿綠意。

IKEA桃園店2.0頂樓設有802片的太陽能面板。 IKEA

親子友善空間升級！給小孩全新的「魔法森林」

IKEA 桃園店 2.0 引進北歐原裝進口的兒童遊戲室 ── 斯莫蘭（SMÅLAND）魔法森林。遊戲室內包含越橘球池，以及可以玩捉迷藏的大木屐及樹洞，讓小朋友待在森林玩樂、畫畫、看書，接受專人照顧，爸媽可以盡情逛店。另外，IKEA 餐廳也設有親子用餐區，讓爸媽可以享用美食，孩子就在眼前玩耍不會無聊。

▲IKEA 桃園店 2.0 兒童遊戲室「斯莫蘭魔法森林」。 IKEA

只有這裡吃得到！兩道特色料理端上桌

為慶祝開幕，IKEA 桃園店 2.0 更推出瑞典的特色料理──「比臉大」的雙人戰斧牛排，以及限定的金沙蝦串。搭配香濃紅酒醬的鮮嫩牛肉與脆彈鮮蝦佐層次豐富濃郁的金沙醬，來逛店時千萬不要錯過！

全台唯一！「客家風」咖啡廳全新登場

客家風情是桃園青埔特區的特色之一，IKEA 桃園店 2.0 打造全台唯一以客家元素的咖啡廳，作為商用展示間。咖啡廳內運用紅磚、窗花，搭配藤編、簡約現代的桌椅，創造新式與傳統融合美感，成為網美最新打卡點。

▲IKEA 認為「客家風情」為桃園城市魅力特色之一，特別打造全台唯一客家咖啡廳。 IKEA

優惠活動懶人包｜兩款限定產品、最新「宜Fun券」掀熱議

IKEA桃園店2.0推出開幕獨家限量商品，有外出攜帶超吸睛的EFTERTRADA系列水瓶、簡約有形的IKEA連帽T恤。7／27～7／31間，卡友至IKEA桃園店2.0消費滿999元還加送限定購物袋一個。

▲IKEA 桃園店 2.0 推出開幕獨家限量商品：EFTERTRADA 系列水瓶、連帽 T恤。 IKEA

除了桃園店優惠外，IKEA昨（22）日也在社群上推出「宜FUN券」。21日文化部公布的藝FUN券中獎名單，讓身分證字號尾數為 1、2、6的民眾因沒抽中而在社群上哀號。IKEA搭上此波話題，將原本的振興再加碼活動，包裝成「宜FUN券」於社群上推出。該活動貼文一出，不到一天就在IKEA官方粉專上累積破1,400人按讚、高達835次分享。

▲IKEA 昨（22）日將原本在官網上的振興再加碼活動，包裝成「宜 FUN 券」於社群上推出。 IKEA

只要身分證字號中有 1、2、6的人，8／30前至IKEA餐廳或IKEA瑞典食品超市消費滿300元，就送100元的滿額抵用券一張；消費滿600元就贈送兩張，以此類推。滿額抵用券使用期間為2020／8／31～2020／11／30，於全台IKEA分店餐廳及瑞典食品超市單筆消費滿500元可抵用一張，滿1,000元可抵用兩張。

本文授權轉載自：八分生活

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