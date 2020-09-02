teamLab開放免費觀展！受疫情影響，把東京台場teamLab Borderless兩作品搬上網，還新推出互動線上展《在世界角落遍地開花》！

2017 年，日本知名跨領域數位藝術團隊、沈浸體驗團體 teamLab 來台展出，當時的《舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地》引爆一陣熱潮，全台累計超過 20 萬人觀展。

今年受新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，teamLab特別推出線上互動作品《在世界角落遍地開花》，還將今年在東京台場的兩款新作，《無限繁衍的生命》、《無邊界的群蝶超然的空間》搬上網，讓民眾可以不出門，在家就感受當年的那份感動、溫度。

背後，其實也藏了teamLab今年的辛酸、說不出的苦。

▲teamLab 新作《無限繁衍的生命》（Proliferating Immense Life） 東京觀光事務所

teamLab兩款新作免費看，在家感受作品溫度

teamLab 於東京台場 teamLab Borderless 添加的兩幅新作，分別是《無限繁衍的生命》（Proliferating Immense Life）及《無邊界的群蝶超然的空間》（Flutter of Butterflies Beyond Borders, Transcending Space）。

▲teamLab 新作《無限繁衍的生命》（Proliferating Immense Life） 東京觀光事務所

1. 無限繁衍的生命：向日葵、牽牛花和紫藤蔓延的生命力

▲teamLab 新作《無限繁衍的生命》（Proliferating Immense Life） 東京觀光事務所

《無限繁衍的生命》是一件充滿生命力的作品，當你觸摸它時，花朵將會彎曲低垂而落下，腐朽後新的花朵也隨即誕生。線上觀看作品請見下方影片：

2. 無邊界的群蝶超然的空間：當全世界只剩下你 與 蝶

▲teamLab 新作《無邊界的群蝶超然的空間》（Flutter of Butterflies Beyond Borders, Transcending Space） 東京觀光事務所

《無邊界的群蝶超然的空間》使人體沉浸在一個空間裡，可以看到充滿無數具立體感的蝴蝶飛舞。線上觀看作品請見下方影片：

teamLab推線上展，要貼近無法出門的你

新冠肺炎疫情也迫使 teamLab 做出轉型。

據《The Japan Times》報導，東京台場「teamLab Borderless」的觀展人潮並沒有逃過疫情的影響，teamLab 被迫關閉部分設施、並為無法參觀的人提供退款，未來欲推出的展出項目數量也面臨縮減；在日本以外，於澳門、上海等地的展覽一度延期展出。

teamLab特別企劃的《在世界角落遍地開花》（Flowers Bombing Home）線上互動作品，號召全球民眾一起「在家」參與創作。teamLab 傳播總監 Takashi Kudo 表示，雖然之前就有過類似「線上互動展」的想法，但這次的確是因為團隊必須在家工作（working from home）而開始執行的。事實上，這也是在疫情肆虐的如今，幫助 teamLab 持續在全球發揮影響力的做法之一。

teamLab 在疫情時特別企劃的作品《在世界角落遍地開花》（Flowers Bombing Home），號召民眾一起創造屬於自己的精彩時刻。 東京觀光事務所

你透過以下 4 個步驟，一起參與《在世界角落遍地開花》的作品：

▲可於智慧型手機上直接作畫、參與。 東京觀光事務所

▲作畫完畢後上傳至 teamLab 官網就完成啦。 東京觀光事務所

teamLab 表示，人們在世界各地繪製的花朵將會持續綻放直到疫情結束。「即使我們現在正面臨著 COVID-19，而且人們可能不參加展覽，但隨著時間的流逝，我們仍然會尋找並需要藝術品。」 Kudo 說道。

藉此計畫，大家就算無法飛到東京看展，也可以在家觀賞、參與，與全球朋友建立連結，在各個角落遍地開花，用藝術的方式為彼此增添溫暖。

《在世界角落遍地開花》（Flowers Bombing Home）於電視放映的情況。 東京觀光事務所

資料來源 / teamLab、The Japan Times

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉自：經理人月刊