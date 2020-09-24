被視為愛買的轉型之作，台中愛買水湳店23日正式開幕，透過廣設親子設施、提供代客料理服務，以服務、體驗為導向，試圖讓賣場的客層年輕化。

愛買睽違5年再開新店型，位於台中的愛買水湳店23日正式開幕，一早外頭就排著長長人龍，除了贈送300份的早午餐外，並開賣限量的青花瓷口罩引發話題。

耗時兩年、投資12億元，選在台中經貿園區設點，是台中第3間店，為全台第15家分店，被視為愛買的轉型之作。結合購物中心的概念，是全台首座綠建築量販店，遠東集團董事長徐旭東親自出席開幕，強調要走出量販新格局。

遠東集團董事長徐旭東親自出席愛買台中水湳店開幕。 蔡仁譯攝

愛買水湳店被視為「量販3.0」新店型，占地3,000坪，樓層規劃為地下2層至地上5層。不單是一般家庭採買的量販，還是一個mall（購物中心），結合餐飲、藥妝、家居、眼鏡店、服飾等29個品牌進駐，作為不同零售的混合嘗試，讓消費者可以一站式購足。

台灣量販店從第一代如萬客隆的傳統型量販店，第二代開始設立餐廳、小吃街，到第三代結合購物中心的概念，滿足消費者多元的需求。

愛買台中水湳店結合餐飲、藥妝、家居、眼鏡店、服飾等29個品牌進駐。 蔡仁譯攝

談起疫情對零售業的影響，徐旭東說，自己無法預測新常態（NEW NORMAL）是什麼，但他觀察到「消費者現在願意購買2萬塊的商品，也可以買僅2百元的T-Shirt，需求混合得很厲害，」而網購少了眼見為憑，實體通路仍扮演重要渠道。

廣設親子設施，讓賣場客層年輕化

因此愛買的團隊開始思考，過去消費者平均2週進量販店消費一次，慢慢變成1個月來一次，該如何吸引提升顧客逛量販店的頻率，以及解決量販客層逐年老化的問題。

水湳店透過廣設親子設施空間，以及假日辦親子活動，讓家長假日除了來採買，還有專為小朋友設計的活動可以參與，成功吸引過去較缺乏的29歲以下的族群及親子家庭。水湳店自8月18日起試營運一個月期間，吸引超過21萬人進店， 39歲以下的來客數占整體比高達3成，較愛買其他分店平均多1成。

水湳店設置親子共讀區，讓家長一邊採買時，小朋友也有休閒閱讀的地方。 蔡仁譯攝

負責操刀愛買新店型的營運長莊金龍提到，以前的量販店是「貨架叢林」，用有限的貨架擺更多的商品販售，以效率為導向；現在的消費者則是追求更舒適的購買體驗。

服務體驗為導向，加30元提供代客料理

水湳店從入口處就可以看到巧思，過去只是擺設民生必需品，如今變成中秋節名餅主題展，未來每14～28天就會因應季節、節慶做更換，讓消費者從進到入口，就可以發現這間賣場不一樣。

愛買營運長莊金龍期望，未來消費者在逛量販店不再覺得淡而無味，而是都有新的發現。 蔡仁譯攝

而為了讓消費者更靠近商品，水湳店也把貨架從210公分高降低至120～150公分，貨架減少3成，讓走道變寬、逛起來更舒適。隨著食安意識提高，水湳店並設置開放廚房，直接讓消費者看到麵包製作的過程；另外也提供代客料理，只要加30元就能協助料理肉類及水產，直接帶回家吃。莊金龍坦言，代客料理挑戰不小，除了要有廚師坐鎮，賣場的空間也要大，水湳店完全以「體驗、服務」為導向。

水湳店提供代客料理，只要加30元就能協助料理魚、龍蝦。 蔡仁譯攝

對於水湳店的目標，莊金龍期望，未來消費者在逛量販店不再覺得淡而無味，客人喜歡很重要，打造成地方型購物中心，鞏固距離店內30分鐘的30多萬戶家庭。

目標愛買全年營收，從去年150億元增至160億元，估水湳店1年業績可貢獻10億元，抱持相當高的期待，若水湳店轉型成功後，接下來增加設置量販3.0店型。

責任編輯：蕭閔云