經濟部中小企業處特別於今日(12/11)在台北世貿會議中心舉辦「推動中小企業 5G 智慧應用服務計畫成果分享會」展現具體成果。

因應5G商用案例在全球逐漸開花結果，台灣要在產業扮演Game Changer的關鍵角色，必須掌握市場需求並推出相對應的解決方案。為了協助臺灣中小企業在 5G 創新應用市場，快速找尋供應鏈合作夥伴，並且順利接軌 5G 進入門檻，經濟部中小企業處特別於今日(12/11)在台北世貿會議中心舉辦「推動中小企業 5G 智慧應用服務計畫成果分享會」展現具體成果。

本次分享會為了讓產業對5G商用更深入認識，邀請多位先進分享市場趨勢、商機拓展等專題演講，攜手與會者一同探索5G智慧生活，將帶來那些嶄新的體驗。

首先由勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理溫紹群，分享全球5G發展趨勢、5G技術推動產業升級的關鍵要素。接著，資策會數位轉型研究所組長韓京呈，則以「智慧未來，打造生活無限可能」為題，分享未來中小企業5G應用藍圖與發展契機。最後則是產業界為代表，佳世達科技智能方案事業群處長諸葛宗，探討5G商機資源的整合模式，以及解說佳世達如何透過多方跨界合作，與合作夥伴一起共創5G價值鏈。

本次分享會也邀請多家資通訊廠商、電信業者，在現場展示 5G 應用案例。例如佳世達科技就聯手脈動心聯、十三行互動及基隆100多間店家，在基隆執行5G大頻寬平台應用驗證專案。串聯在地店家及消費者透過5G平台，進行線上、線下的社群互動，並導入遊戲機制讓民眾真實體驗基隆在地人文。同時近期國旅正夯，因應觀光熱潮需求，雷門數據服務打造「5G實境任意門」產品結合4K直播、多元支付等技術，協助在地商家提供更多元的智慧觀光、智慧體驗方案，成功引導遊客一邊享受旅遊美景、一邊到店促進消費商機。

至於電信業者台灣大哥大及遠傳電信，也在活動中展示5G智慧行銷、智慧銷售方案。台灣大哥大與深義分析進行合作，以5G無線影像辨識技術蒐集人流資料，幫助店家更全面掌握來店的消費者樣貌資訊，透過電子看板推薦適合的產品，進而有效提升轉單率。至於遠傳電信則帶來智慧零售+ AIoT的應用，5G結合店家POS、電商結帳系統的大數據AI商情分析，即時獲得3D可視化資料應用，進而幫助業者創造更優異的消費體驗，加速業者實踐智慧零售新模式。

除了觀光、零售場域，在製造、教育現場其實也能善用5G技術。針對工業 4.0的發展趨勢，宇萌數位科技示範智慧製造的實際應用，將AR、VR及MR技術結合5G之後，操作者可以一邊使用 AR 遠端協作；一邊透過語音的指令，在工廠端處理棘手的產線問題。因為快速、穩定的5G網路，能大幅提升第一線操作者的安全性，也協助工廠未來在執行教育訓練時，有效克服操作者的技能落差。

推動中小企業 5G 智慧應用服務計畫成果分享會，呈現多元且豐富的知識饗宴，不僅提供平台讓與會業者進行跨界交流，有效展開後續的商業合作；同時也讓一般民眾實際體驗在零售、觀光、製造等不同情境之下，受惠5G的創新應用，為生活帶來更多智慧及便利。全力擁抱5G商機，台灣做好準備了！

『活動資訊』

時間：12/11 13:30-17:00

地點：世貿一館2F會議室（台北市信義區信義路五段五號）

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