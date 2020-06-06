威捷生物建立以硬體為主體、並與軟體整合的全球顯微鏡檢平臺，藉由臨床醫學知識助攻，將辨識核心存於雲端保護智慧財產，如期率先搶進雲端智能醫療。

If you want to be a billionaire, find a bussiness that saves a billion lives. 威捷生物醫學創辦人林裕森博士

採訪當天，威捷生物醫學創辦人林裕森博士風塵僕僕地走進會議室，笑說：「因為這次創業，我才剛從非洲回來。」

有別於一般教授散發出的距離感和肅穆的言談方式，高雄師範大學教學背景的林裕森博士領軍、邀集校友一同於運用AI等機器學習技術戮力達陣，希望透過科技方法，翻轉醫療界的保守思維，進一步解決全球性傳染病問題。

威捷生物醫學創辦人林裕森博士。 賀大新攝影

AI辨識讓智慧醫療再創新紀錄

威捷生醫以新創技術解決臨床問題為主要目標，致力於醫療器材創新研發，核心技術發展以影像辨識技術為延伸，再藉由臨床醫學知識助攻，期望透過智慧醫療技術，率先搶進高準確率的肺結核檢測市場。

為提升臨床檢驗準確率，林裕森帶領團隊打造全自動化檢測儀器及生物體之影像辨識系統，以肺結核的偵測與篩檢為主攻市場。之所以選擇肺結核作為首攻目標，是由於與其他病症（如癌症）相比，肺結核具傳染性，且直至2019年，結核病仍為全球性備受關注的議題，目前仍普遍存在於全世界，尤以大陸、印度跟非洲等國家蔚為嚴重。

對此，WHO（World Health Organization，世界衛生組織）一直以來注入高度關注，由肺結核篩檢所投注防治經費自2016年的80億美金，至2020年撥款攀升至130億美金便可明顯得知。

肺結核並非「窮人」、「鄉下」的專利

根據臺灣衛生福利部疾病管制署 定義，結核病好發於人體任何器官或組織，例：淋巴結、腦膜、胸膜、腎臟、骨骼、皮膚、消化道、泌尿生殖道等；而在臺灣比較常見的肺外結核是淋巴結核及骨結核，其次為結核性腦膜炎。

值得一提的是，具傳染特性的肺結核，不一定僅出現於鄉村，城市也極有可能感染，呈現「窮人的疾病、但由有錢人買單」的狀態。然而，肺結核並非運用金錢即可解決的問題，隱藏在背後的是：多半地方醫檢專業人力稀缺、病人檢體必須送至大城市才能做篩檢，同時，篩檢的成果準確度極低，成為整體防治工作最大痛點。 因此，威捷生醫將AI影像辨識技術結運用於核病篩檢，透過顯微鏡自動系統、多重波盤、自動連續對焦AUTO CON肺結核菌抗酸染色偵測等技術，為根本性的防治發揮最大價值。

將AI帶入醫界，躍上雲端的大數據分析

威捷生醫欲以顯微鏡自動判讀系統，取代目前檢測效果較佳的聚合酶鏈鎖反應（Polymerase chain reaction，簡稱PCR）檢驗法。過去要進行肺結核篩檢，若不想花費高額檢測費，就僅能倚靠醫檢人員透過唾液取樣，以高度重複的動作進行陰陽性判讀。此種做法不但耗時費力，準確率也極低。林裕森解釋：「一名醫檢師進行肺結核檢測時，需從數千個剖面中挑出300面來看，若是結核菌藏於檢測範圍之外我們也無從得知，這種方法如同大海撈針，對於醫療人員也是人力與精神的消耗。」

編按：聚合酶連鎖反應（Polymerase chain reaction，縮寫PCR，又稱多聚酶鏈式反應），是一種分子生物學技術，用於擴增特定的DNA片段，這種方法可在生物體外進行，不必依賴大腸桿菌或酵母菌等生物體。用於肺結核檢測針即對結核菌某一特定的基因，經過連鎖反應後，得到PCR產物，來確定結核菌的存在。

現階段痰塗片結核菌檢驗流程，包含：抹片的製備、進行抗酸性染色與人工鏡檢，醫檢師看一片平均耗五分鐘費，每天通量頂多80-100片；取而代之的機器學習和人工智慧及影像判讀方法，一片只須兩分多鐘，檢驗準確率更自80百分比提升至85-90百分比。 同時，藉由在local端建置邊緣計算的主機執行，使醫檢專業人員可坐在遠端監控駐點，僅須配合1-2個月一次與主機臺做校正的例行性工作，順勢解決醫療專業稀缺的問題。

日前威捷生醫投注智慧顯微鏡硬體銷售，軟體論片計酬，並持續軟體校正與更新。有鑑於啟動智慧製造所牽涉的架構與範疇甚鉅，接踵而來要面對的是智慧醫療推展，創辦人林裕森博士提及：「醫療器材申請更封閉，其實新創的醫療公司走得非常辛苦，賺不到錢，醫院願意做AI但是不想花錢出來買。」。因此，威捷生物與政府合作，建立以硬體為主體、並與軟體整合的全球顯微鏡檢平臺（platform），除品質保證外，為求智財保護，將辨識核心存於雲端。

威捷生醫讓數位醫療指日可待

草創艱辛思維革命難於技術突破

草創之初困難重重的反而並非技術，創辦人林裕森指出，難點在於醫學界思維的突破：「醫院要你學習有成才來，而不是在職場學習新東西。」；他提到，現今醫界仍較封閉且保守、難以接受重頭學習，亦排斥新技術的引進。

然而即便跨足醫院係同困難重重，他仍堅信一旦解決重複勞動力的問題，紅海即能變為藍海市場，林博士說道：「過去，Screening（篩檢）檢驗量大，造成陰性結果多，痛失結核病預防第一時間。因此，發展的AI辨識技術，將取代人類重複且無趣的工作，這就是意義所在。」

醫學十分保守和害怕，較難接受創新，它不知道AI等數據持續不斷的過程，包含機器學習。 威捷生物醫學創辦人林裕森博士。

插旗海外，全球性問題有解！

近期，威捷生醫已通過ISO13485認證，無論臺灣跟國外，皆以代理跟經銷為主。比起東南亞，歐美醫療進步、並非肺結核防治重點區域的因素，換句話說，首要攻佔的市場為中國與東南亞，包含：印度、印尼與菲律賓，尤以印度為例，將採取OEM的策略，提供設備和技術，於當地生產並協力負責銷售。另一方面，中國二類醫療器材取證仍在申請階段，預計2020年6月才會取得，同時，正準備至蓋茨基金會申請Propose。

在認證的取得加乘下，驗證醫療自動化的可行性，威捷生醫也將持續提供優質服務，將相關檢驗辨識技術鋪向世界，使智慧醫療不只是存在心中的想像，而是真正實踐堅守防治的第一道防線。

創業快問快答：

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

利用高科技的雲端檢測與低科技的顯微鏡檢，以解決偏遠地區醫療專業人員不足的問題。

全球唯一擁有四個國家（臺灣、中國、日本、印度）的抹片影像資料庫。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：成為顯微醫學自動鏡檢平台與業界規格，利用肺結核檢測，將智慧顯微鏡佈滿世界各地，再透過雲端訂閱與軟體更新，運用相同的顯微鏡做癌症與其它其疾病的檢測。

Q：創業，教會了你哪些事？

永不放棄，運氣就會來！

如果人們認為我成功了，那是因為我失敗夠多次。

公司資訊

公司名稱：威捷生物醫學股份有限公司

成立時間：2016/6/7

產品名稱：肺結核與疾病顯微鏡檢

上線時間：2019/11/1

公司人數：14人

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