2020年不能錯過的技術會議Microsoft Ignite the Tour，即將於2月17-18日巡迴至台北。

2020年不能錯過的技術會議Microsoft Ignite the Tour，即將於2月17-18日巡迴至台北，超過100堂課程、來自美國總部與在地的微軟原廠專家的精采分享，幫助IT與開發人員掌握最新技術發展趨勢。

IT是個技術不斷更迭的領域，想要掌握最新的發展趨勢，最快且直接的方式就是參加技術會議，透過與技術專家的面對面互動，讓IT與開發人員能夠有效掌握第一手資訊。而被國外媒體Solutions Review喻為2020年不能錯過的技術會議Microsoft Ignite the Tour，一直以來持續巡迴全球各大城市，將微軟最大規模年度盛會Ignite的討論重點，零距離地傳達給在地IT與開發人員。

有鑑於台灣在IT領域的豐沛人才與研發能量，Microsoft Ignite the Tour 2020全球巡迴之旅特別規劃了台北站，預計2月17-18日於台北世貿中心展開， 活動全程免費 ，讓台灣的IT與開發人員零負擔地學習技術新知，輕鬆實現提升個人技術力的目標。

從新手到資深專家 量身打造專屬學習路徑

本次Microsoft Ignite the Tour 台北站，共規劃超過100堂課程、17條學習路徑，邀請超過350位微軟原廠專家來台，分享在雲端、大數據、人工智慧等領域的最新技術。

學習路徑，是Microsoft Ignite the Tour 最大特色，考量到活動參與者的技術程度不一致，微軟特別規劃多條學習路徑，每條路徑都是一個學習主題，在此主題下又分成好幾堂單元課程，方便學員一堂一堂按部就班上課。當然，與會者也可以根據自身需求，自由參加單堂課程。

透過Microsoft Ignite the Tour 為與會者量身定制的學習路徑和課程，讓與會者無論自身技術程度落在哪裡，都能獲得最佳學習/實踐體驗。換句話說，Microsoft Ignite the Tour 不只適合提供給技術專家、進一步了解微軟最新技術，也很適合新手一步一步跟著學習路徑來學習。

值得一提的是，Microsoft Ignite the Tour 巡迴全球各站都統一開設16條學習路徑，只有深圳與台北特別加開一個主題：WinHEC硬體工程，希望幫助開發人員了解如何設計使用最新功能的硬體，以便日後的裝置開發工作更順利。

以下是本次Microsoft Ignite the Tour 所有的學習路徑：

數位時代

獨立社群互動與展示空間 為學習者提供更多交流機會

除了豐富完整的課程設計外，Microsoft Ignite the Tour 台北站還規劃了Community pop-up及The Hub兩大主題活動。

Community pop-up是專門為技術社群準備的活動空間，讓與會者可以彼此交流、激盪出更多創意火花。至於The Hub除了展示微軟最新技術以外，也會展示微軟合作夥伴的解決方案，同時現場也規劃許多一對一的會議空間，讓所有人都可以在輕鬆的環境下，與其他與會者進行更深度的交流。

而且微軟還貼心地準備了早餐、午餐、及輕食外燴，讓與會者不必煩惱「吃」的民生問題，甚至在用餐時段，也能和活動講師進行schedule meeting，邊享用美食邊和專家交流。這麼難得的機會，千萬不能錯過，現在就上網報名Microsoft Ignite the Tour 台北站，提升個人技術實力，就是現在！