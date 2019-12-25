教育部青年發展署推動U-start創新創業計畫11年來補助961個新創團隊，開啟創業圓夢的第一步。

教育部自98年起推動U-start創新創業計畫，養成青年具問題解決、主動思考、團隊合作等創業家思維，至今已有961組團隊獲得補助，獲補助期間由計畫及各校育成單位共同提供新創團隊輔導資源，計畫至今催生599家在不同產業發光發熱的新創事業。

此外，為培育大專校院原住民族創業知能養成及創新培力，109年度除了「U-start計畫」外，更推出「U-start原漾計畫」，引導原住民族青年發揮創新創業，運用文化、農業、生態等資產，接軌與發揚原住民族產業，並期望建立原住民族創新創業機制，整合跨部會產業發展資源，提升原住民族專屬創業輔導能量。

而今年度更為了團隊後續介接申請政府計畫補助，調整計畫期程於109年1月1日開始受理申請，補助類別涵蓋製造技術類、創新服務類、文創教育類及社會企業類。教育部青年發展署將於 109年1月7至10日於北、中、南、東各辦理一場次，並邀請正負一瓦創意設計有限公司、沐奇資訊股份有限公司、派趣行動整合科技股份有限公司、洄遊吧有限公司等多位來自U-start計畫創業家分享創業經驗，並進行計畫介紹。

歡迎大專校院學生暨畢業5年內之35歲以下青年共同組成創業團隊，發展創新構想，除有機會獲得35萬元創業基金外，還可得到校園創育單位客製化創業輔導服務。

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