推出一年多的「小雞上工」，靠著不斷洞察需求、優化產品，持續倍速成長，不僅以200萬下載量，穩坐台灣最大打工App的龍頭寶座。

今年12月，Google Play揭曉2019年度榜單。甫於去年推出的打工App「小雞上工」，雙雙拿下「年度最受歡迎應用程式」和「年度最具潛力應用程式」大獎，更是亞太區唯一得獎的人力類App。

鎖定學生打工市場的小雞上工，媒合雇主與學生打工需求，讓求職者能快速搜尋、應徵職缺，推出後成長曲線驚人，不僅月活躍使用者超過30萬，App匯集近5萬家企業、每日上線1萬2千筆職缺，更以200萬下載量穩坐台灣最大打工App的寶座。

小雞上工的亮眼成績，來自深度洞察使用者需求，打造有感服務，「做人力類工具，我們很堅持兩點，一個是『有效』，另一個是『創新』，」小雞上工營運主管游家盈說。

追蹤提醒加放鳥處理，有效降低放鳥率至一成

對雇主來說，最怕和學生約面試後人未到場；對學生來說，最怕投履歷後等不到回應。針對學生與雇主兩端應聘時的痛點，小雞上工各有解法。

針對雇主，小雞上工推出「約時間」服務，也就是面試和到職的時間排程，清楚分類應徵、預約面試、即將到職等不同階段，方便用戶管理追蹤應徵進度。同時搭配「人才信用值」和「放鳥處理機制」，只要學生有來面試，雇主就可以在求職者的履歷，留下信用標記；如果學生未出現，雇主則能通報平台，學生一次未到先進行規勸，兩次未到暫時停權30天，只要累積三次未到，便永久停權。

雇主可以透過約時間服務，安排求職者面試和到職時間排程 小雞上工

小雞上工產品企劃專員曾蓉慧指出，根據統計，打工業界平均的放鳥率大都落在6成左右，小雞上工的面試放鳥率卻只有8％，挑戰業界最低。不過游家盈也表示，實際執行放鳥處理機制後，發現違反規定而被停權的比例其實相當低，「也讓雇主知道，求職者相對信用值是高的，可以放心。」

在求職應徵前，小雞上工清楚與求職者約定放鳥處理機制 小雞上工

另一個提升媒合效率的功能，則是「設定應徵問題」，類似線上筆試的概念，雇主可事先設定三個簡單的求職問題，請學生回答，比如詢問打工時間或過去經驗等，快速篩選出合適的應徵者，大幅節省雇主 60％ 挑選人才的時間。

自動下架無效職缺，引入短期打工滿足學生需求

針對學生，小雞上工相當看重有效職缺，致力減少無效職缺、提高雇主回覆率。只要雇主 10 天內未開啟App，系統就會將職缺自動下架關閉，目前架上超過7成的職缺，都是一週內更新的有效職缺。當學生提出問題時，系統也會推播提醒通知，讓雇主在第一時間回答，目前雇主在一天內的回覆率超過7成。小雞上工不斷提升媒合效率，超過8成職缺在1天內就可以收到應徵和詢問。

小雞上工也觀察到學生對於短期和臨時打工的需求很高，「比如假日就可以多賺1千，常常一個短期打工，就可以吸引3、40個學生應徵，」游家盈說。也因此，小雞上工特別邀請行銷、活動公司和派遣公司等需要大量人力支援的企業刊登職缺，為了方便雇主刊登操作，在今年八月也特別推出電腦版，專門給企業刊登使用；同時在App裡也新增「短期打工專區」，增加曝光，成功讓臨時職缺在四個月內暴增5倍，目前大約有1成職缺都屬於短期打工。

抓準學生胃口，打工結合節慶、時事炒熱話題行銷

小雞上工的用戶，高達9成是學生族群，也因此不管在App 設計或品牌調性上都偏向年輕有趣，也常有許多吸睛的行銷創意。小雞上工行銷企劃專員林維銘舉例，App曾在母親節推出「回家陪媽媽吃飯」的職缺活動，只要使用者上傳用餐照片，就有機會獲得600元時薪。

在鬼月時，小雞上工則要使用者尋找隱藏在職缺列表裡的十個幽靈職缺，比如看似正常的「民宿打掃工作」，點開卻看到民雄鬼屋的恐怖故事；愚人節時也操作熱門假職缺，吸引大家應徵，連番創意都引起媒體和用戶討論，增加品牌聲量與好感度。

為了更貼近學生族群，小雞上工常透過自有的FB粉絲團，分享學生有興趣的時事議題、打工經驗或趣事資訊，比如粉絲團近期開設的「小雞冷知識」，就是介紹各大企業不為人知的趣味資訊，常引起學生討論分享。未來也希望在App裡成立自有媒體，幫助大家更了解打工知識。

點數導入搭配任務媒合，打造全台最大的學生賺錢平台

小雞上工身為台灣最大打工App龍頭，也看到台灣打工市場，還未有專業公正的第三方機構，定期發布評鑑與市場趨勢分享，因此在今年暑假率先推出「暑假打工報告」，有助市場掌握雇主跟求職者的精準輪廓，「因為對打工族來說，暑假打工是很重要的一塊，之前做過調查，有4成的人平常沒有打工，單純靠暑假打工，」林維銘說。小雞上工也預計在明年一月頒發「金啾獎」，運用內部數據分析選出熱搜打工獎、有問必答獎、人氣職缺獎等。

小雞上工不斷創新，近來還推出新的虛擬貨幣機制「啾幣」。曾蓉慧表示，「這像一個點數機制的概念，有兩個目的，第一是刺激用戶活躍度，第二是提高求職效率。」只要使用者完成特定的站內任務，如每日簽到、註冊、填寫履歷、收藏職缺、填寫應徵自介、訂閱職缺等，就能獲得「啾幣」，最後再到近期上線的「小雞商城」中兌換商品或抽獎。

新服務「啾幣」機制，可以在「小雞商城」中兌換商品或抽獎 小雞上工

「這只是開端，我們對於啾幣未來的想像空間非常多元。」游家盈舉例，像是和其他品牌合作，進行點數交換；或是品牌也可以發起任務，如線上填答問卷或參與推廣活動等，學生完成後就能領取啾幣。

這也透露小雞上工還有更多可能，「未來小雞上工的空間很大，不只有打工而已，也能朝向『任務媒合』的方向發展。」游家盈表示，除了搭配啾幣的企業任務活動，明年也不排除開放個人刊登服務，比如「學生幫幫忙」，讓使用者能自行刊登臨時排隊、送餐、借筆記、占位子、跑腿等需求。

「小雞上工不放過任何學生可能賺錢的機會，希望成為全台最大的學生賺錢平台，」游家盈說。透過不斷洞察需求、優化產品，小雞上工紮穩腳步，持續打造有感服務。