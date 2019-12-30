致力發展金融創新的臺灣集中保管結算所，今年欣逢30週年，日前舉辦核心系統改造轉型研討會，將歷經4年努力從大型主機系統轉置成開放系統的成功經驗向業界分享

臺灣集保結算所董事長林修銘表示，全球企業數位轉型浪潮，對金融業衝擊相當大，集保結算所長期致力於為證券市場建置安全、效率、低成本的後台服務，為適應潮流與時俱進，將使用已超過20餘年的證券業務系統予以改造，並進行業務轉型與創新，過程中投入大量心血與人力，可用「步步驚心」來形容，透過證交所、期交所、櫃買中心與證券商的全力協助，讓新系統順利上線運作，未來將提供客戶更優質的資訊服務，盼能推動接軌國際，壯大資本市場。

金管會處長蔡福隆指出，數位轉型必須天時、地利、人和，集保核心系統之所以轉型成功，在於最高領導階層下定決心，而且「不限制自己」，才能做非常多寬廣的事，他相信「唯有集保才能超越集保」，集保人將創造更輝煌未來。

人對了 事情就對了

集保結算所總經理朱漢強表示，集保證券業務系統合計連結29個周邊系統，每天要處理170多萬筆資料，系統若出狀況股票市場將無法開盤，所以改造過程中，他不斷警惕團隊：「如果發生問題，不是資安，而是金融市場事件！」

自2014/5/30啟動改造，從專屬大型主機轉換至開放式主機，由階層式資料庫轉換至關聯式資料庫，到2018/4/19正式上線，遭遇的挑戰層出不窮，例如轉置至新系統需要至少40個小時，因此只能在有3天以上連續假期來安排轉置上線，若失敗就得重新安排，為此成立指揮中心，派員駐點主動觀察，並全天候輪班值勤，夜間值班就近留宿，透過內部社群軟體即時溝通，排除各種障礙；上線後更是持續「戒備」，至今仍戰戰兢兢。

朱漢強分享心得：分段驗收可確保不同階段品質，使用自動化檔案比對機制，確保系統資料正確，並堅持辦理長時間仿真測試，而合作廠商不只為承攬方，更是夥伴關係，必須相互協助，還要在高度變化中適時修改計畫，高階主管的支持及全程投入更是關鍵，「人對了，事情就對了！」

平行仿真測試 系統順利轉換

共同參與改造計劃工程的IBM 副總經理蕭俊傑分享核心系統改造測試的幾個關鍵，除了一般的「常規測試」，也針對颱風天、封關日等特別日加強進行「專項測試」，而「資料轉換測試」更是浩大工程，必須提早規劃，而轉換後不能等測試時才檢查，當下就要進行比對數據，正確才能繼續進行。

他指出，證券業務系統不論交易或帳務處理均不容有誤，系統轉置的風險程度是最高等級，故於過程中設計新機制進行全面「平行仿真測試」。過程也遇到不少棘手的問題，例如新舊系統兩邊可能交易資料相同，但執行的順序不同，如此交易結果就不同，為了解決資料一致性問題，團隊花了許多時間調整，讓29個周邊系統同時接新舊系統，當舊系統把資料複製下來，在間隔不超過兩秒鐘時間，就能將正確資料轉移至新系統，如此持續一年多，終於達到符合上線要求的品質。

保留系統商業邏輯 降低出錯機率

「為何軟體開發這麼困難？」前中山大學資管系鄭炳強教授提出Standish Group Chaos Report研究數據，全球大型以上專案失敗率竟高達四成！人們常輕忽地用開發小型系統的經驗去處理大型系統，就好比用蓋花園洋房的方式去蓋摩天大樓，當然不會成功，所以一定弄清楚專案的規模，以進行後續規劃。

他分析集保專案成功的重要因素是鎖定專案的規模，避免陷入巨型與大型軟體專案的風險，走向轉置與優化，完整保留了原系統的商業邏輯；另外採自動化軟體測試與驗證，尤其實作仿真測試，並投入人力建置了新舊系統檔案對檔案的比對機制，使得從整合測試開始到仿真結束，節省大量人工驗核的人力時間，得以確保系統正確性。

集保第四個十年 持續提供安全、便捷、多元化服務

集保結算所張秀珍協理分享三十年資訊業務的發展歷程，第一個十年提供股票保管、第二個十年強化帳簿劃撥功能、第三個十年提供多元服務。集保各個資訊系統也隨著業務發展逐步建立，形成證券、期貨、債票券、基金及跨境保管五大核心業務系統，提供金融市場各類機構全方位後台服務。

近年因應金融科技興起，持續優化證券業務系統，從人工作業改成直通式服務；傳統紙本存摺以創新集保e存摺取代，開發之APP改版成圖形化介面更符合使用者習慣，目前已近90萬用戶註冊使用，另建置Big Data、提供Open Data、導入區塊鏈技術等均讓集保資料應用更有價值，集保第四個十年，將強化數位與資安，持續提供安全、便捷、多元化服務。

三十年來，集保結算所與時俱進的提供符合證券市場各不同時期所需的服務，期盼透過分享資訊系統改造經驗，對有意資訊轉型之同業有所幫助；未來集保結算所將持續創新，盼能創造下一個輝煌的三十年！

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