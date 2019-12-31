對企業來說，透過愛酷智能科技的服務，可以取回數據的控制權，突破過往被入口網站、電商平台或社群平台把持的限制，真正落實將數據變現的目標。

行銷圈重要的年度活動「數位行銷趨勢年會」，已圓滿落幕，本次主題聚焦在《MarTech行銷科技應用》，除了邀請業界專家分享人工智慧在廣告行銷的應用與未來趨勢外，主辦單位更特別邀請行銷科技概念創始人HubSpot平台系統副總裁Scott Brinker來台發表演說，淺談2020年對 MarTech趨勢的看法。

Scott Brinker認為，行銷科技的運作可以分成五大執行要點：集中整合、自動化、分散化、人性化及挑戰創新。其中，集中整合這一點，恰好與愛酷智能科技執行長林庭箴所分享之內容相呼應：企業應先整合全渠道資訊，然後應用數據分析與人工智慧來掌握消費者資訊以帶來創新的行銷面應用，並建立其終身價值。

整合線上線下全渠道數據，掌握顧客完整消費樣貌

林庭箴指出，現今消費生活已經離不開網路，食衣住行各種需求都能在網路上體現，這意味著，企業可以透過各種線上渠道接觸消費者，例如電商平台及社群媒體等。這些分散在不同渠道的流量和數據，必須集中彙整在單一平台，如此才能從數據中找到有價值的資訊。而線下的消費者則可藉由人臉辨識、圖像辨識及自然語言等應用，透過各項App以整合O2O的數據，亦成為企業在理解消費者決策的過程中相當重要的依據。

因應企業有行銷數據整合的需求及顧問服務，林庭箴於2018年成立愛酷智能科技，為企業提供完整的解決方案：一站式行銷科技系統-AccuNix、企業數據蒐集整合平台Accu-CDP，藉此協助企業全面掌握數據以建立價值。

因為產品的設計皆以客戶需求出發，讓愛酷智能迅速地在MarTech市場上佔有一席之地，並獲得投資者、客戶與技術合作夥伴的讚許。對企業來說，透過愛酷智能的服務，可以取回數據的控制權，突破過往被入口網站、電商平台或社群平台把持的限制，真正落實將數據變現的目標。目前，愛酷智能的應用案例，遍及各個產業，已擁有近百家的品牌客戶，包括百貨通路、醫藥、產險、展會、旅行社、3C產品…等，其中不乏各產業的領導品牌。

從投資者、客戶到業界三方肯定 成功登上MarTech領導品牌

愛酷智能的團隊，皆為科技或數位行銷領域的專家，因此擁有相當深厚的實力，不只獲得Meet Neo Star創業之星、微軟、LINE黑客松等業界各項競賽的肯定（表1），也同時為微軟和LINE認證的技術合作夥伴，借助國際大廠的資源和力量，讓愛酷智能有更多機會去服務產業客戶。

愛酷智能科技技術長劉秉錦指出，過去一年愛酷智能在產品模組化及技術研發上有相當豐碩的成果，不論是在對話式商務(Conversational Commerce)應用、整合企業CRM系統和社群平台上的用戶資料，皆能將各產業知識充分應用於創新的行銷服務上。除此之外，隨著消費者對於數位隱私概念的重視，企業在累積自有的第一方數據時，適法性與理解消費者需求將會是重要的趨勢。有鑒於此，愛酷智能下一步將擴大AI技術團隊，以強化企業數據累積的技術，並提升精準行銷的加值應用。此外，愛酷智能也積極申請技術專利，期望提供獨有的技術來服務企業，極大化行銷科技的價值。

愛酷智能科技獲獎紀錄

愛酷智能提供，《數位時代》整理。 愛酷智能

從競賽、專利、技術到客戶等各面向所交出來的好成績，幫助愛酷智能順利取得產學界投資者的肯定，現更與新安東京海上產險和交大天使投資俱樂部展開策略合作，透過產學資源的挹注，提高愛酷智能拓展海外市場及強化AI相關人才的能量。

未來，愛酷智能將積極在市場與實務上進行拓展，除了將擴大既有的業務團隊，亦透過廣告業者或平台業者合作，增加企業服務的接觸點，並提供不同產業有關落地解決方案的分享。愛酷智能科技也將前往海外市場，預計2020年第4季在新加坡設立據點，2021年第1季轉戰日本市場。

「愛酷智能從成立的那一天起，就定下放眼亞洲的目標」，林庭箴堅定地說，未來，愛酷智能將更積極地前往海外舞台以提供國際企業MarTech服務與數位轉型，讓全球都能看見台灣科技創新的能量。