為了避免營運因為傳染病而受到影響，企業需建立起一個可以靈活調整辦公地點的IT架構及管理方式，在面對傳染病危機時，才能維持組織的正常運作。

在經過2003 SARS來襲、2009 H1N1大流行之後，我們注意到台灣仍有很多企業未能完整規劃緊急狀況時的應變方案，一直到最近的2019香港事件、2020武漢肺炎，許多公司為避免風險及保護員工安全，希望員工採取在家上班、遠端辦公的方式，但卻發現公司的IT 架構不足以支援大量人員遠端辦公，而面臨需要緊急採購諸如VPN授權、VDI方案等等狀況，其實這些情形都可以透過導入Citrix的完整遠端安全辦公解決方案來處理，並進一步保護公司的資訊安全及提升企業面對緊急狀況時的應變能力。

Citrix Virtual Apps and Desktops讓所有使用者的系統與資料都放在後端，解除使用者辦公的地點的限制，隨時可以透過不同的電腦甚至Thin Client，連線到企業內部使用各種不同系統。所以在面對傳染病的威脅時，即便企業員工需要被疏散或是在家裡辦公，現有的IT架構也不會有支援上的問題。

辦公無關地點，Citrix是行動辦公領域的領導品牌，在行動辦公領域多年的經驗幫助企業從VPN走向應用和桌面即服務時代，從四個角度同時完美滿足企業管理者和員工的需求。

任何時間，任何地點，任何網路，任何設備，不受限制使用辦公環境。

無資料外洩風險。資料安全不會受行動辦公和遠端辦公員工的大量外網存取以及使用自有設備帶來資安風險的影響。

容易快速部署。最少硬體，最簡潔架構。無縫使用企業自有資料中心、私有雲和公有雲資源。

和辦公室一樣的工作體驗，無需回到公司做初始化設定，無需複雜安裝和教育訓練。

透過不同情境的合適解決方案的選擇，可以建立完整的IT架構來因應緊急狀況的遠端需求，也可以採用年訂閱方式使用。一旦如現在的情況發生，台商臨時需遠程至大陸or 香港辦公，也不必擔心會影響企業正常運作了。