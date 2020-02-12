「數位轉型該如何開始做？」是近年全球產業亟需解決的議題，尤其台灣農業長期面臨缺工、勞動力老化，以及人力資源無法有效運用的結構問題。

農漁林牧等第一級產業，能否藉助數位科技輔助，披上智慧化外衣，從經營管理構面，搭上數位轉型這班列車？事實證明，台灣做到了！

致力提供智慧農業科技導入服務的天空之水創新科技，受資策會地方創生服務處南區產業中心的協助，在高雄田寮咖啡莊園及雲林古坑櫻桃果咖啡莊園，建置創新AIoT農業示範場域。天空之水創新科技朱嘉弘董事長表示，「這2個案例我們成功爭取高雄SBIR補助經費，更在去年工業局創業歸故里競賽獲得季軍，證明台灣農業也能做數位轉型！」

先資訊化再進行數位轉型，地方產業也能創生新商機

「轉型口號喊得震響，但企業要踏出改變那一步，其實相當有挑戰的…」資策會地方創生服務處南區產業中心戴偉峻主任表示，地方創生服務處的成立，主要任務便是針對在地特色產業，提供數位轉型的輔導服務。然而，當他走訪一輪南部加工出口區、科學園區、工業廠區，發現傳統企業體質要「轉骨」，首先要讓決策者裝上「數位腦」！

戴偉峻說：「我們發現數位轉型能否推展，往往最大關鍵在高階決策者。」因此資策會地方創生處首先協助業者認識何謂數位轉型，第一步先「營運資訊化」，讓各種營運場域搭載感測設備，開始蒐集具體的營運數據。資訊化後的第二步才是啟動「數位轉型」，幫助業者在實際經營、管理進行數位化運作，或是導入數位化科技，翻轉既有商業模式，有效提升企業競爭力。

咖啡產量大幅提升2.5倍，培養「科技農夫」翻轉產業樣貌

天空之水即是台灣企業願意踏上數位轉型的典範，朱嘉弘表示，原本自己喜歡喝咖啡，決定與合作夥伴在田寮打造咖啡莊園。然而，初期採取傳統栽種方式耗費大量人力、物力，卻未創造效益，於是他決定以身作則，尋找可行的數位解決方案，在咖啡(田)樹的種植導入智慧農業科技。

在農地引進物聯網(IoT)的成功經驗，讓天空之水掌握領域知識(Domain Knowledge)，並將這項智慧農業解決方案開發成雲端APP運用系統(推廣至市場)。因為地方創生服務處的引薦，天空之水在雲林古坑的咖啡莊園導入一系列AIOT設備，展開為期六個月的標準化田間管理，讓數據說話，證明數位轉型的成效。

朱嘉弘接著解釋，天空之水針對咖啡豆的成長周期，在園區裝載智慧農業控制箱，搭載多種感測器、控制器，隨時監控土壤酸鹼度、溫濕度數據及監測病蟲害，相關參數即時上傳雲端，經營者還可透過遠端APP來控制設備。同時咖啡園導入微滴灌自動施水、施肥，有效節省70％用水、50％肥料用量，達到友善化智能的農耕方式。

因為精準掌控花開、結果期數據，再依照實際生長狀況調整肥料、水分噴灑，第一線耕作者清楚掌握植株生長進度，最終讓咖啡產量足足成長2.5倍。「以前農民只賣農作，我們想培養更多科技農夫，未來賣農產品也賣Know-How，從產地到餐桌，才有機會翻轉產業樣貌」朱嘉弘回應。

資策會祭數位轉型四箭，孕育在地產業數位生態系

然而，要讓每間企業踏上數位轉型之路，必須善用智慧策略加以推動，地方創生服務處打造轉型四箭，協助企業順勢數位化。「啟蒙」是首發，也是最重要的起步，地方創生服務處為了推動企業中高階經理人更認識數位轉型，去年成立「數位轉型學堂」訓練一批超過百位的數位轉型顧問，成為產業數位轉型的重要推手，同時今年將舉辦一系列針對企業中高階主管的數位轉型啟蒙課程。

認識轉型的啟蒙後，下一支箭將鎖定「共創」。地方創生處針對數位轉型的需求端、供給端分進合擊，挖掘市場實際的需求，再回到產業鏈上游媒合產業供給者，例如軟體廠商、系統整合商等，整合產學研多方資源，共同規劃專案以利升級轉型。

第三箭則需「規劃藍圖」，在數位轉型具體落實前，先進行藍圖的沙盤演練及系統導入前的流程評估，確認數位轉型專案的可行性及測試，讓資訊化工具真正符合實際場域需求。最後一箭，則是「場域驗證」，猶如天空之水案例，透過咖啡園規模化、數據化實證，未來將成功模式複製到其他場域，甚至有望輸出整廠技術解決方案。

回顧高雄田寮咖啡莊園及雲林古坑櫻桃果咖啡莊園的經驗，朱嘉弘相信未來攜手資策會，繼續發揮地方創生精神，導入更多元的智慧科技運用，幫助台灣農業推向兼具生產、加工及推廣的農業4.0世代。而戴偉峻則回應，地方創生服務處將扮演接地氣角色，協助地方產業數位轉型，建構具特色的新興營運模式，讓傳統產業也能蛻變成明日之星。