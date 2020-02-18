隨著遠端工作需求、智慧人力管理等受重視，加上近日全球局勢轉換，企業迫切尋找遠端工作部署方案。

台灣微軟持續實現企業數位轉型之目標，透過Azure 雲端環境建置佈署兩大高效遠距辦公解決方案：Windows Virtual Desktop (Windows 虛擬桌面)及Microsoft 365的Microsoft Teams 與 Microsoft Power Platform ，充分整合智慧協作應用服務平台，讓使用者只要透過Microsoft 365 帳號即可登入Virtual Desktop 中的 Windows 10系統環境或存取Office 365雲端服務，於外部環境、行動裝置遠端存取辦公所需的應用程式、文件、會議對談等，並方便IT人員可透過後端系統控管存取公司資源的人員資料；並在微軟Intelligent Security Graph的資安AI保護下，讓企業無須擔心各種資安威脅或者機密資料洩漏，助企業營運安心不間斷！

高效遠距工作管理方案一：Windows Virtual Desktop，安全雲端網路環境，解決企業IT存取限制

隨著雲端服務與網路應用普及，2019年Microsoft Azure演進Microsoft遠程桌面服務（RDS）技術，推出Windows Virtual Desktop技術，此技術在Azure上提供最佳的虛擬 Windows 和 Office 體驗。供IT專業人員和託管服務提供商（MSP）在Azure中創建Windows 10虛擬桌面，此配置共提供企業四大創新特點：

1、 Windows 10多用戶操作系統 ：在Azure上直接遷移遠程桌面服務（RDS）環境，允許多個用戶使用單個Azure 虛擬桌面，簡化管理並虛擬化現代和舊版桌面應用、將其部署到雲端，輕鬆獲取工作進度遷移應用程式、數據和基礎架構所需的所有工具和資源，同時降低企業Windows Server桌面和應用程式的成本。

2、 Windows Virtual Desktop管理和連接代理功能 ：IT人員透過後端應用權限管理，可設定進入公司伺服器網路人員部署，並支援Windows 10多會話虛擬桌面和個人專屬虛擬桌面，擁有3500多名安全專家進行系統管理，致力於保護用戶數據安全和企業隱私，維護公司數位資產安全，當公司人員異動時，亦可隨時大規模調整人員變動，重新調配公司資源，不需再一對一進行資源整理分配。

3、 因應各式特殊技術平台與工具要求之辦公場景 ：為確保第一線人員、業務人員與技術開發與維運人員在各種特殊時期能夠安全、合規、靈活便捷且不間斷的進行遠程管理，微軟Azure與Windows團隊運用數十年來累積的資安防護經驗，及結合Microsoft 智慧資安解決方案，打造全方位安全的雲端使用環境，有助企業用戶在Azure 使用環境中提供兼具安全性與高生產力的資安解決方案。

4、 提供IT人員集中管理使用者 ：隨著 Windows Virtual Desktop 可一次支援多個用戶，企業內部的IT人員可集中管理，不但能最大化使用空間、降低多重嫁接費用，更可大幅節省IT人員時間。

高效遠距工作管理方案二：Microsoft 365 智慧團隊協作工具，跨域連通各式運營環境

Microsoft Teams 是微軟 Microsoft 365中的一款滿足現代團隊溝通協作需求的應用程式，透過穩定的私人／團隊交談模式，進行群組聊天、共用檔案或共同創作等溝通，並為團隊成員提供包括語音、視訊會議通話、影片傳送等多樣化會議需求，並因應不同裝置需求，讓與會成員可透過手機、電腦等裝置接收團隊最新消息。Microsoft Teams同時整合 Office 365 應用，可輕鬆存取 SharePoint、OneNote、Power BI、Planner 等應用程式管理專案進度，並於使用過程中由Microsoft 365 Security提供包括裝置與身分存取管理、管理機密文件權限、及裝置威脅防護，確保企業員工在遠距工作時安全無虞。

另外，同樣是雲端智慧生產力工具的 Microsoft Power Platform ，能夠整合應用服務平台、透過Power Automate 和Power BI把平時需要紙本和複雜的人工流程電子化呈現，不僅幫助企業開源節流，更可協助企業在遠距辦公的情況下，讓員工的生產力不減反增，其中Power Apps更能讓企業短時間內即時開發出因應特殊事件的App程式，提供企業簡易運用AI科技立即回應緊急需求。例如：企業便可透過Power Apps建置員工線上報到系統或請假系統等，智慧化管理遠端出勤情況，亦可建立員工健康管理回報系統，即時掌握員工的健康狀態。