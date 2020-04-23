邀請AI新創企業針對需求企業所提出的痛點及需求題目進行實證解題，以促進企業及新創的後續合作、攜手開發市場導向產品服務為宗旨。

為促進 AI 產業發展以及接軌國內外市場，台北市電腦公會承辦經濟部工業局的 AI 產業推動計畫「AI+新銳選拔賽」，攜手奇景光電、研華、智邦科技、華碩電腦及鈺創科技等五家國內資通訊大廠提出 AI 需求題目，工業局提供了高達新台幣 1000 萬元的總獎勵給成功解題的新創團隊們，成果優秀者更有機會與大廠後續合作，需求大廠也將從 4/27 起，陸續以視訊會議的方式親自與新創團隊互動並解說今年的 AI 需求。

從智慧家庭到智慧工廠 蒐羅多個領域痛點

知名企業們紛紛根據其產品對應到的應用領域痛點提出看法和需求，例如奇景光電鎖定智慧家庭、安領域控的低功耗高續航家電與安控設備 AI 應用；鈺創科技除了也在智慧家庭中提出 AI 智能電視的視覺辨識需求，也另提出無人機的障礙物 AI 識別題目，要來尋找攜手進攻智慧交通領域的新創團隊。

而在應用多元的零售場域，華碩電腦希望透過商場電子看版結合新創的 AI 演算技術，讓電子看版實現消費者分析和自動偵錯的多元應用進化。

另外今年在智慧製造更有兩家企業提出不同主題的需求，研華希望透過 AI 來掌握 WIP 生產訊息，達到生產線效能與能源使用率優化；智邦科技提出以 AR/VR 打造工廠生產線模擬訓練場域的需求，以建立新進人員的 AI 訓練機制。

軟硬結合競賽先驅 新創爭取獎勵及合作機會

AI+新銳選拔賽為業界首創的大小廠軟硬結合競賽，透過概念實證 ( POC, Proof of concept ) 的合作模式邀請 AI 新創企業針對需求企業所提出的痛點及需求題目進行實證解題，以促進企業及新創的後續合作、攜手開發市場導向產品服務為宗旨，同時提供了高額獎勵支持新創參與競賽，成果優秀者最高可獲得新台幣 70 萬元的實證獎勵或是後續合作機會。

去年共有超過 30 隊的新創投件報名，在歷經實證作業以及委員審查後，共有17隊成功解題獲得獎勵，其中耐能智慧、灼灼科技、炬識科技、雲保、席德科技、艾歐資訊、日商因可比特等 7 家新創企業因成果優秀，而分別與宏碁、緯謙、利凌、達明機器人等企業大廠洽談後續合作。

線上需求說明會4/27起登場 企業代表親上視訊解說

執行單位台北市電腦公會表示，今年的 AI+ 新銳選拔賽已正式開放報名，因名額有限僅開放到 5/13 (三) 止，新創只要符合競賽資格均可報名參賽，為了讓團隊在報名截止前能透徹了解各企業的 AI 需求內容以及促進雙方互動，將於 4/27 起陸續舉辦 5 場線上需求說明會，邀請五家企業以視訊會議的方式與團隊們直接進行解說和提問，新創只要透過報名系統登記便可在會前收到專屬的視訊網址，在線上與大廠零距離互動。

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