女性在創業路上被外界的刻板印象深深束縛，社會對性別的期待與偏見，是當代女性企業家身上，最難以擺脫的緊箍咒。

女性創業，要越過兩座很大的山。第一座大山是「資金取得」，很多創投的傳統偏見是不投女性創辦人（female founders）成立的公司。根據國際非營利組織Girls in Tech的創辦人暨執行長Adriana Gascoigne曾表示：「自2012年起，女性創業者所募集的創業資金僅占整體的3%」。

女性創業要越過的第二座大山是「兼顧家庭」；從世界各國到台灣，女性創辦人或女性CEO經常被詢問的問題就是「妳如何平衡家庭與事業？妳如何兼顧一切？」。這些問題裡面有一種「無意識的性別偏差」──就是女性必須要兼顧家庭和工作，才能符合大多數人的期待。

如何兼顧家庭與事業，一直是職業婦女內心的糾結與矛盾。 George Rudy via shutterstock

創業的每一天，都像是不會游泳的猴子，為了活下來而游泳。但是猴子哪有想過「我是女生還是男生」這個問題？我第一次意識到我是個女性創業家，是在第一個孩子出生之後，我有了「媽媽」這個新角色開始。

創業之路，女性無法兼顧家庭與事業？

在我27歲的年紀，離開大公司的舒適圈，邁向網路新創公司。身為公司創辦人，在初期需要投入很長時間在工作上，而對於創辦人的工作，很大部分你需要摸索出一條可以規模化的商業模式道路，也就是從0到1這個關鍵的過程。

我在創業邁向第四年的時候懷孕，那一年公司「地圖日記」正經歷成功被Groupon併購，業務處於急速擴張的階段，公司待解決的任務和挑戰非常多。雖然創業四年來早已習慣每天跟時間賽跑，但是當孩子出生後，我面臨一個思想上的困境：「媽媽的角色無可取代」，加上創業需要耗費很大的精神，另一個思想也隨之而來：「孩子的成長只有一次」。這兩句話，就像是孫悟空頭上的緊箍咒。

即使我的先生十分支持我，但我仍然無法放下內心的矛盾，忙於工作的同時，也充滿了罪惡感和愧疚感。我讓自己頭上戴著「兼顧家庭與事業」的緊箍咒，因為沒有辦法照顧小孩而產生內疚，也常會忍不住自責與愧疚。

「無法兼顧一切」的失落感，這個想法讓我的內心產生了巨大的矛盾，我常會問自己，是否我該選擇放棄？

學會接納自己的不完美

我和先生、哥哥嫂嫂一同邁向創業之路，而我的公公婆婆在我們創業維艱的時期，幫我和先生照顧年幼的孩子，讓我們得以在事業上全力衝刺。

隨著時間的歷練和心理調適，我不再自責自己做的不好、做的不多或做的不夠。即使沒有人逼迫我，過去我卻長期給自己極大的壓力。現在的我擁有兩個孩子，我已經學會接納自己的不完美，現在的我，也深感自己被祝福與被愛。

在我的創業和職場生涯中，有著非常多轉折，也曾經歷過事業與家庭中的內心掙扎與矛盾，而同樣努力生活並用心付出的女性們又該如何面對呢？

1. 將自己的人生最大化

你永遠找不到一個你要的平衡，無論是平衡家庭或事業。你要尋找的是到底「你要什麼樣的生活」、「你想要一個什麼樣的人生」。

你要的生活不是一個只有工作的人生，也不是一個只有家庭的人生，你要想的是「我如何把自己的人生最大化」。從經濟學的角度就是「效用最大化」，人生是一道資源配置的選擇題── 當擁有稟賦（資源、天分、財富、時間、性格、價值觀、興趣等）時，我們該如何追求自己的效用最大化，這一道道選擇題就構成了我們的人生。

2. 讓你自己決定你要走多遠

這個社會對女人最大的挑戰是：你需要兼顧事業和家庭。過去的我也是這樣折磨自己的，但是我發現「我做不到」，那種內心巨大的失落感，讓我在創業路上走得非常辛苦。

直到有一天我開始轉念。

女生常常很容易把家庭中「大部分」的事情都當成自已的事情，好比說照顧孩子的時候，女生就很容易覺得「我們做了該做的事情」，一旦另一半照顧孩子或整理家務，我們去做照顧孩子以外的事情，那另一半則是在「幫忙」，這種愧疚感很大部分是來自於傳統社會的價值觀和性別刻板印象。

人們常在無意識的時候，會問出有性別偏差的問題。有一個真實小故事是這樣的，職場上有兩個孩子的媽媽要出差一個禮拜，她朋友都關心地問她：「孩子誰顧？」職業婦女回答：「孩子是有爸爸的」。是的，當男性出差或有外派機會的時候，卻沒有人會問男性這個問題。因為這個社會大部分的人都假設男性不需要煩惱這個問題，他們可以全心衝刺事業。所以，我也期盼有一天，這個社會也會開始討論以及關注「成功的男性，要如何兼顧家庭與事業」。

女性不論是選擇當全職媽媽或是上班族，都是人生中非常困難的選擇，生活上的壓力總是一言難盡，現代家庭多半是雙薪家庭，也不少人都在談全職媽媽絕對是比上班辛苦百倍的工作。致生活中每一位認真付出的女性，感謝所有為了生活、為了愛所付出的努力。

責任編輯：陳建鈞

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