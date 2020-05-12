新冠肺炎疫情擴散將帶動雲端服務需求？調查顯示，多雲環境的成長力道最高，如何以一致化的管理機制優化營運成本、降低維運人力與確保營運永不中斷，最為關鍵。

COIVID-19對全球經濟帶來巨大衝擊，隨著疫情的擴散，愈來愈多企業以遠距辦公的方式進行日常作業，不少雲端服務業者因此受惠，而這，是否代表企業會全面擁抱雲端呢？為釐清企業在雲端環境的佈署現況與未來策略，數位時代攜手Dell執行線上調查，花費1個月的時間，針對台灣政府機關、學校單位、製造、金融、醫療、零售等總計219個組織進行調查，結果顯示，全台有13.7%的企業完全沒有佈署雲端環境的計畫，其餘企業皆開始嘗試、或者是佈署雲端環境。

從資訊系統環境來看，47%台灣企業資訊系統環境仍是以傳統資料中心為主，21%的台灣企業是以私有雲環境為主，其次則是多雲（16%）、混合雲（5.5%）、委外託管（5.5%）以及公有雲（4.1%）等環境；此外，66%企業表示佈署新的應用服務時，仍會以就地佈署的傳統資料中心與私有雲環境為主要考量，26%企業則是以多雲環境為主，僅8%企業表示會以公有雲環境為主。

私有雲採用率高 多雲環境的成長力道強勁

在眾多雲端環境中，以私有雲的採用率最高，若從成長率的角度來看，則是多雲環境的成長力道最強：從目前的16%上升到2022年的26%，理由在於，多雲環境讓企業可以雙模IT確保傳統業務的安全與成長，同時，透過新科技加快新產品服務的問世腳步。

那麼，企業傾向於將那些工作負載（Workload）放在那些雲端環境中？調查顯示，不分產業類型，採用率最高的工作負載是資料備份與歸檔，將在2022年達到95%，其次則是89.9%的內容管理軟體、89.4%的偕同軟體、85.4%的數據分析軟體、80.4%的人力資源管理軟體，76.7%的顧客關係管理軟體，以及58.9%的人工智慧服務。

從工作負載所處的環境來看，是以人工智慧服所處的環境較為多元，17.8%企業將之佈署在私有雲環境中、15.1%企業是透過傳統資料中心維運人工智慧服務、12.8%企業則是將人工智慧服務放置在多雲環境中，也有6.8%企業是直接透過公有雲使用人工智慧服務。

數位時代

僅四成企業滿意目前的雲端環境

根據調查，台灣企業之所以會擁抱私有雲、公有雲與混合雲等雲端環境，是為了解決營運痛點（67.3%）、優化營運流程（41.3%）與提升生產力（41.3%），不過，調查也顯示，僅60.6%企業滿意目前佈署的雲端環境，近四成的企業不滿意既有的雲端環境，理由在於，不易維護管理（58.5%）、擴充性不足（31.7%）、有安全性疑慮（22.0%）、延遲性過高（22.0%）與系統穩定性不如預期（17.1%）等。

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至於同時擁有多種雲端環境的企業，遭遇的挑戰則更嚴峻，多達38%企業認為如何在異常事件發生時，快速找到並解決問題是最大的挑戰；其次則是無縫更新與升級軟體跟硬體（28%），此外，也有19%企業認為要因應各國法規管理多雲或混合雲環境並不簡單。值得特別注意的是，雖然目前僅53% 企業以一致的管理機制維運多雲、混合雲環境，但是，這些企業都十分認可一致化的管理機制，認為其不僅有助於降低營運成本（26.9%）、降低維運管理人力（26.9%）、確保營運服務的不中斷（26.0%）、提升資安防護能力（21.2%），還可以進一步減少軟體與硬體升級時間（18.3%）、避免廠商推責（14.4%），甚至是加速創新（13.3%）與縮短產品研發時程（8.7%）。

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簡言之，對企業來說，無論採用的是私有雲、多雲還是混合雲環境，最關鍵的是，提升系統環境在高擴展性、高容錯性與自主維運等面向的能力，而這，也是Dell Technologies一直以來的努力方向：協助企業客戶建立高容錯多中心雙模IT架構，有效降低資訊人員花費在違運資訊基礎建設的時間，保障各項營運作業的正常維運，例如可以快速滿則因為疫情擴散而帶動的遠距辦公需求等，同時，還能夠因應業務需求輕鬆串連各種雲端環境，打造一個業務（應用服務）驅動的混合雲環境。