明明是4G吃到飽，但追劇就是卡卡的、房間總是沒訊號、更不要說串聯掃地機器人、智慧音箱等！別擔心，現在就用光纖網路滿足高速上網需求、暢享「智慧生活」！

隨著智慧型手機的普及度愈來愈高，以及行動上網資費的優惠，有一些消費者想以行動網路取代家中的固網寬頻網路，但因行動上網的頻寬有限、連網品質容易受到地形、建築物阻隔或者是同時使用人數多寡等因素影響，因此，不僅尖峰忙碌時段的網速慢、室內收訊不穩定、無法串連智慧家電、巨量資料備份速度慢，連帶著手機耗電量也很驚人。

想擁有良好的網路品質，連網速度必須優先考量！ 數位時代

為滿足不同族群在不同場域的網路體驗，中華電信HiNet光世代多樣化高速頻寬方案(最高速率可達1G/600M)，讓多人家庭（喜愛追劇或玩遊戲）、租屋族、或者是小型工作室在勁速飆網之餘，可搶先體驗「頻寬分流」與「上網守衛」等服務，享受更安全且便捷的網路體驗，或者是透過HiNet光世代智慧生活方案或KKBOX Prime超級娛樂包滿足對智慧、娛樂生活的期待。

行動上網非常方便，但固網還是有無法取代的優勢！ 數位時代

從頻寬分流到上網守衛 HiNet高速光世代提供高品質網路體驗

寬頻網路雖能滿足消費者對高速上網的期待，但隨著網路活動的多樣化與高畫質影音內容與日遽增，同一場所多人同時連線上網的需求越來越高，消費者對於頻寬分流需求也日漸高漲，尤其是需要滿足多名使用者同時連網的租屋族群、中小企業、工作室，或期望家人網路行為不會相互干擾的家庭用戶；為了做到頻寬分流，可能有不少消費者自行購買頻寬分流器、根據自身需求進行繁瑣的網路設定，但對於其他大多消費者來說，這或許不是件容易的事情。

頻寬分流服務將可更有效的使用流量，過去搶流量的情況將不再發生。 數位時代

中華電信觀察到上述市場現況，將在今年領先同業推出以多組帳號/密碼（PPPoE）連線的方式進行頻寬分流管理：上網速率為HiNet光世代300M/100M(非固定制)以上的客戶都可以主動提出申請，透過簡易的服務網頁設定，即可區隔出最多4組獨立上網頻寬來進行配置。舉例來說：一般家庭消費者可以將1G頻寬資源配置分為姊姊開直播的400M、弟弟玩遊戲的400M、家中智慧電視使用的100M，以及智慧監控用的100M等四個獨立頻寬，確保上網活動不會相互干擾；此外，針對租屋者，若是A室友和B室友分租並想共享一條HiNet 300M光世代上網電路，則可以使用兩台Wi-Fi AP，透過頻寬分流配置，讓兩人各自擁有150M的頻寬來做上網應用。中華電信提供的此項頻寬獨立且互不干擾的分流上網優質服務，對一般家庭、租屋族或是工作室都是一大福音。（備註：新服務將於下半年推出，敬請期待，最新消息請關注中華電信官網）

除了透過頻寬分流服務滿足消費者對上述上網的需求外，中華電信HiNet光世代更進一步提供可以有效偵測殭屍網路（Botnet）、進階持續性滲透攻擊（APT）、挖礦網站、釣魚網站等攻擊手法的「上網守衛」服務：當消費者嘗試連線到惡意網站時，系統會主動提醒以免遭駭。值得特別一提的是，消費者不用安裝任何軟體、不用改變任何網路使用行為，更不用擔心頻寬資源會有所耗損，只要有申請使用該服務，系統就會自動偵測、保護透過該線路連網的跨平台設備，更重要的是，中華電信會定期更新HiNet情資中心的黑名單資料庫，確保「上網守衛」的與時俱進。

速度越快越應該注意網路安全的防護，只要申請服務即可使用光世代的「上網守衛」。 數位時代

上網、音樂、影視，智慧生活就這麼簡單！

對新世代消費者來說，確保寬頻網路服務的體驗一致性與安全性還不夠，如何透過網路服務實現智慧生活，是每一個網路服務供應商（ISP）都不容輕忽的重要課題，對此，中華電信的因應之道有二：首先是推出HiNet光世代智慧生活方案新申請、升速與續約速率在100M/40M以上的HiNet光世代客戶可以視需求選擇智慧聲控音箱、智慧健康服務(中華健康雲)、Hami Video運動、影劇與電視服務、建置無線連網環境的進階型家用Wi-Fi服務或安心上網的資安服務(如防毒防駭、上網時間管理及色情/防駭守門員)。

例如，透過智慧音箱「中華電信i寶貝」聲控啟動各種網路服務的需求，如播放MOD、KKBOX音樂、廣播與有聲書等；透過中華健康雲紀錄與管理血壓或血糖等生理量測數據，進行健康管理，或是透過Hami Video服務，讓消費者可以在家用大螢幕電視觀看運動賽事、影劇與電視節目，出門在外用行動網路開啟Hami Video APP追劇、看電影，包辦你的智慧生活!

除了智慧生活方案，採用HiNet光世代速率100M/40M以上的客戶也可以選購KKBOX Prime超級娛樂包，一次滿足爽聽歌、瘋追劇與衝演唱會等需求。

展望未來，中華電信除持續不斷優化HiNet光世代在速率、穩定性與安全性等面向的表現，還會進一步因應客戶需求推出各種加值方案，滿足消費者極速飆網、暢享智慧生活的需求。