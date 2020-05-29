透過Noodoe創新技術，消費者於購買Audi e-tron前，可先使用Noodoe全球獨創的行動安裝管理平台來進行家用充電樁安裝環境的線上評估。

為持續推動電動車在台佈局，台灣奧迪於去年底正式進軍純電車市場，啟動「即刻預約e-tron未來」預訂專案，持續釋出Audi e-tron相關資訊。今年，為迎接純電未來，台灣奧迪早已超前部屬，攜手策略夥伴加速推動台灣充電網路佈建，從家用充電站安裝評估到雲端充電營運系統，提供消費者全方位的充電方案，隨時隨地純電移動生活！

台灣擁有絕佳地理環境優勢 電動車發展勢在必行

Audi e-tron引領純電生活潮流 提供您最安全的純電動力

台灣從北到南的距離只有將近 500公里，同時主要生活範圍聚集於七大都會區內、城市間距適當，並具有完善的道路交通建置，擁有發展電動車的絕佳優勢。Audi從去年開始積極推動在台電動車佈局，預計於年底前引進首部電動車款 ─ Audi e-tron，Audi e-tron除了展現四環品牌在研發電動車產品上的領先地位及創新思維，更是一輛符合大眾日常需求的SUV車款，且電池續航力達417km (WLTP)，透過150功率快充模式，可於 30分鐘內充至 80% 的電量，不管是長途旅行或是市區代步，Audi e-tron將化身為行駛期間最合宜的駕駛工具，感受純電新生活的全新體驗。

台灣奧迪為降低消費者對於「里程焦慮」的擔憂，也從三大面向進行完善的充電網絡規劃，包含家用充電、快速充電及公共充電。首先，Audi將與Noodoe策略聯盟家用充電系統，協助消費者進行家用充電樁安裝評估等服務；在電動車相關產業的帶動之下，可以預見全台將陸續建置高功率的充電站來因應電動車發展的趨勢；而 Audi 也將2020年底前，在全省至少5間展示中心提供車主最便捷且快速的充電服務。未來Audi e-tron上市後也可在全台超過 300 座的公共充電站進行充電，目前百貨商場、飯店等多處據點也都陸續增設公共充電站，為消費者的生活圈提供隨時隨處的電力支援。

Audi X Noodoe聯手打造家用充電系統 創建高效率智能電網

Audi希望消費者擁有一台電動車的習慣就像是每個人擁有手機一樣，回到家就能立刻充電，外出若臨時有充電需求，也能立即找到完善的快速充電與公共充電站使用。Audi為消費者建立對於電動車隨時充電的使用習慣，提供消費者在跨入電動車時代有更完善的充電解決方案，因此Audi 與電動車充電技術領導品牌Noodoe合作，致力於提供最完善貼心的家用充電安裝服務，提供消費者最無慮的純電生活圈。

Audi

透過Noodoe創新技術，消費者於購買Audi e-tron前，可先使用Noodoe全球獨創的「行動安裝管理平台(Noodoe Home Check)」來進行家用充電樁安裝環境的線上評估，如環境條件許可，Noodoe會進一步到府勘查，判斷住家條件是否適合安裝家用充電樁，並協助消費者與社區管委會進行溝通，幫助社區轉型為電動車友善社區。除此之外，透過Noodoe EV OS的雲端充電營運系統，進行「智慧」的能源管理，讓車主及社區在無需進行電力工程改造下使得充電站的容量增加一倍，同時透過Noodoe提供的數位電錶，掃描充電樁上的QR Code，從手機就能監看每次充電的度數(kWh)，運用智能電網即時掌握車輛的充電狀態。

同社區內，如有一台以上的Audi e-tron 或其他品牌電動車，每位車主皆可透過 Noodoe 的 Smart Scheduling系統，根據車主設置的出門的時間，Noodoe 將依此自動分配用電與充電順序，確保電動車都有充飽或足夠的電力使用。從住家開始，一直到公共領域，Audi想帶給消費者的純電生活圈，已然是現在進行式。

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