本屆Logitech McLaren G Challenge 2020賽事，選手將擁有刺激的比賽環節、更豐富的獎項，讓我們迫不及待這場振奮人心的賽事！

羅技旗下的電競設備領導品牌Logitech G於日前正式宣布，與賽車界及汽車領域專家McLaren聯手舉辦的第三屆G Challenge 2020，一系列熱血賽事即將展開。為感謝廣大玩家的喜愛與支持，Logitech G及McLaren攜手舉辦之G Challenge 2020，總冠軍將可免費獲得倫敦四日遊的大獎，並受邀至McLaren總部參訪，且將由國際知名賽車手Lando Norris親身指導駕乘McLaren超跑，體驗極致競速快感，更可享有2021 F1英國大獎賽的VIP尊榮體驗。

Logitech G Challenge賽事負責人Jim Hoey表示：「在過去幾個月中，我們見證了電競賽車爆發性的發展與超高熱度，讓更多玩家得以享受極致的賽車體驗。本屆Logitech McLaren G Challenge 2020賽事，選手將擁有更多刺激的比賽環節、更豐富的獎項，讓我們迫不及待開始這場振奮人心的賽事！」

G Challenge 2020共分為四個區域，選手將於北美洲、拉丁美洲、歐洲及亞太區所舉辦的2020夏季線上資格賽及外卡賽中競爭，並於各區域脫穎而出的3位選手取得全球總決賽的參賽資格。線上資格賽及外卡賽將在Project CARS 2上進行，各區域入圍總決賽的參賽者，將可攜帶一名親朋好友，一同前往體驗這世界級的頂級競賽。

McLaren跑車銷售和行銷總監Mark Waller對與Logitech G合作也表示：「Logitech McLaren G Challenge2020 讓我們與Logitech G合作關係變得更加緊密，G Challenge 也將繼續為McLaren與Logitech G提供一個平台與粉絲們互動，讓世界各地的競賽選手們可以展現對賽車的熱情與競賽技巧，一同燃燒賽車魂！」

藉由結合Logitech G在遊戲電競領域的專業技術，以及McLaren在汽車及賽車領域的豐富經驗，G Challenge 2020將譜寫賽車領域的新篇章。地表史上最令人熱血激昂的電競賽事即將展開，今年的賽季規模也較往年更加盛大，Logitech G邀請玩家們齊聚G Challenge 2020，在世界的競速殿堂燃燒賽車魂。

Slightly Mad Studios的市場行銷與電競經理Joe Barron針對Logitech G與McLaren的再次聯手表示：「我們非常期待今年將舉辦的第三屆G Challenge，更等不及展開這個精采的賽事。G Challenge系列賽事自舉辦以來，競爭一直都相當激烈，也幫助我們發掘了許多賽車電競領域中的閃耀新星。在2020的賽事中，更提供了優渥的獎金及獎品，相信更能激起參賽者的鬥志，讓比賽更加熱血、刺激。」

報名資訊：

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羅技旗下熱門賽事G Challenge 2020即將展開，請持續鎖定並關注www.logitechgchallenge.com