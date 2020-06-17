想要讓生活與工作享用應有的節奏，關鍵就在於效率，懂得善用科技秘訣，自能暢遊生命的樂趣，成為熱愛生活的新時代工作者。

工作是為了擁有更好的生活，但矛盾的是，人們總是為了工作而犠牲生活。日本知名作家松浦彌太郎曾說，日常生活是一件尊貴的工作，可惜人們常常忘了用對待工作的態度認真過生活。幸好透過科技的幫助，人們不必在工作與生活中抉擇， Microsoft365是新世代工作者必備的雲端訂閱服務 ，提供隨時、隨地、隨裝置處理工作的彈性，讓人可以充分利用生活中的瑣碎時間，高效完成工作，有更多的時間可以用來充實生命。

不只完成工作 更要掌握生活自由與彈性

想像一下，以前看到窗外溫暖的陽光，你是否只能在座位上欣賞？一邊感慨著好想出去，但是11點還要開一個很重要的專案會議，根本不能請假。

現在，你不用被會議綁在辦公室裡，帶著筆電或平板，甚至只要一隻手機，就可以馬上出發，不必擔心來不及參與會議，時間一到，拿起身邊的裝置，啟動Microsoft365中的Teams服務，一邊感受陽光灑落與微風清新，一邊和同事一起討論專案各項工作的執行進度，生活就是應該這樣自由自在。

所謂的「好好生活」，並不是趁年輕時拚命工作賺錢，達到財務自由之後退休，而是在賺錢的同時，還可以去實踐自己的價值。認識Microsoft365跨裝置與雲端特質幫助工作者，利用各種碎片化時間完成任務，不只做到真正的時間管理，更將生活的自由與彈性交還到人們手中，讓生命更加自主與平衡。

面對無常變化 用科技保障經濟來源

而且，Microsoft365更是工作和生活的最佳助手。微軟當初在規劃Microsoft365定位時，就是從工作助手的角色出發，並結合人工智慧應用，加速工作效率。以翻譯文章為例，使用者撰寫英文文件時，可以應用Microsoft Editor自動調整語意和文法，不必花時間反覆審稿。

想多瞭解Microsoft365這位好朋友好助手嗎，歡迎各位新時代工作者一起線上參與，微軟將在7/4舉辦8小時直播課，歡迎與Microsoft365攜手開創不一樣的第二個副業，既可以保持興趣熱情，也就不用擔心潛藏在生命中的各種無常，更不必害怕生活會沒有保障。

換句話說，只要善用科技工具，工作者就不必把時間用在排版、審稿等瑣碎事情上，把時間留在做更有價值的事，甚至可以經營自己的品牌，像此次新冠肺炎疫情衝擊，很多人被迫放無薪假，沒有收入生活堪慮，但是透過Microsoft365支持，使用者可以擁有更多個人時間，盡情發展興趣和專長，進而開創人生的第二個副業，既可以保持興趣熱情，也就不用擔心潛藏在生命中的各種無常，更不必害怕生活會沒有保障。

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