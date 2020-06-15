5G領航創新應用競賽是為迎接5G世代設立的全新子競賽，主辦單位經濟部工業局為廣納好手來參與，同時啟動「實作組」及「概念組」雙軌賽制

「5G領航創新應用競賽」是今年通訊大賽（ Mobilehero ）為迎接 5G 世代設立的全新子競賽，主辦單位經濟部工業局為廣納好手來參與，同時啟動「實作組」及「概念組」雙軌賽制。

參賽 5 大理由：

豐富獎金：最高獎金 30 萬，還有贊助商熱情加碼等獎項。 雙軌賽制：「實作組」及「概念組」雙軌賽制，技術與創意人才皆可參加。 加值活動：入圍隊伍可參加交流小聚、跨域工作坊或企業體驗參訪等加值培訓輔導活動。 媒合機會：由最懂業界需求，也最需要優秀人才的贊助商代表擔任評審。參賽者可增加與業界廠商的媒合機會。 行銷曝光：本屆增加媒體最愛獎 2 名，給最有潛力與創意無限的參賽者

經歷 3G 到 4G 的行動世代變革，讓手機真正邁入「智慧應用」境界，除了帶起龐大的 APP 經濟外，也讓我們走向行動消費與影音互動的便利新生活。如今從 4G 走向 5G ，這次又會帶來什麼樣的巨大變革呢？

歡迎富有創新創意或具備通訊實作能力的青年學子與業界人士參加「 5G 領航創新應用競賽」大展身手，發展 5G 實作或創新應用情境構想，一同勾勒出 5G 未來生活的新樣貌。

「 5G 領航創新應用競賽」是今年通訊大賽（ Mobilehero ）為迎接 5G 世代設立的全新子競賽，主辦單位經濟部工業局為廣納好手來參與，同時啟動「實作組」及「概念組」雙軌賽制，並以展演、遊戲、交通、製造及運動五大領域為 5G 創新應用的提案方向；熟捻資通訊背景團隊可參加「實作組」競賽，而對 5G 應用充滿無限想像的跨領域人才則可報名「概念組」來挑戰大獎。

參賽資格：

1. 不限國籍、年齡皆可參加。

2. 每隊由 1 至 5 人自由組成，不得跨競賽、跨隊。

3. 每隊可設指導老師(含專家)至多 2 名。

在 7/15 中午 12 點報名截止前，應該完成的流程有：

步驟一：到通訊大賽官網加入會員，進入競賽報名後點選 5G 領航創新應用競賽。

步驟二，線上填寫報名資料與團隊成員資訊（若一人組隊則免填寫成員資訊）。

步驟三，線上填寫競賽作品資料並上傳初審參賽文件。初審階段，不論實作組或概念組繳交書面資料即可。各團隊到決賽時再以簡報審與作品審一較高下。

【初審參賽文件：實作組-設計構想書；概念組-六道問題的概念企劃提案書】

步驟四，完成上述流程，並於報名截止日前將參賽同意書紙本正本寄回，即完成報名

此次獎項非常豐富，最大獎為實作組冠軍，可獨得 30 萬元獎勵，亞軍及季軍分別可得到 10 萬元及 5 萬元的獎勵；概念組則依展演、遊戲、交通、製造及運動五大領域各選出一名優勝團隊，皆可獲得 5 萬元獎勵。此外，還有五家特級贊助企業熱情加碼，包括智崴集團、采威國際、博辰科技、群聯電子、智冠科技，將各選出一隊頒發「特級企業最愛獎」，提供獎金 3 萬元；數位時代也將選出一隊頒發「媒體人氣聚光獎」，並提供獎金 1 萬元。

本次活動提供貼近市場、強化實戰力的機會，並媒合產業人力或商業需求，為參賽團隊成長帶來卓越助力。這次競賽獲得各界贊助支持，提供入選團隊交流小聚、跨域工作坊或企業參訪體驗等加值培訓輔導活動；實作組團隊更能夠搶先體驗工業局 digiBlock 5G 實驗場域，在 5G 環境下進行相關測試。當然，此次贊助企業同時也是競賽評審，團隊表現企業們都看在眼裏，傑出者有機會打開與業界廠商的進一步媒合大門。

自 2002 年舉辦以來，通訊大賽匯集硬體、軟體、設計、服務、商業模式的新創意，將校園與社會創新能量導入資通訊產業界，歷來共培育超過 10,000 人的優秀學子與社會人士。如今進入 5G 世代，無論是消費市場或企業市場都是一片藍海，有創意、有實作力就有機會在市場佔有一席之地，而「 5G 領航創新應用競賽」正是你試身手、拿獎金的時候， 7/15 中午 12 點截止報名，千萬不要錯過！

5G領航創新應用競賽

報名日期：即日起至7/15中午12點

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