Surface Pro 7 化身創業家的最佳工作夥伴，協助昱星生物科技兩位創辦人處理公事，從外部溝通到內部協同作業，滿足團隊在高效行動化的辦公需求。

每次走進水族館，水母區總是遊客停留時間最長的區域，在暗夜中閃閃發光的水母，不只能吸引人們的目光和讚嘆，更是昱星生物科技的創業起點。

在2019年獲得第16屆國家新創獎的昱星生物科技，正如企業英文名LumiSTAR一樣，是台灣生技醫療產業裡一顆耀眼的新星，其獨特之處在於，將原本存在於學術研究領域的兩項諾貝爾得獎技術：水母綠色螢光蛋白、人類誘導式幹細胞，相互整合後研發出「生物影像全光學高效能藥物篩檢平台」，可應用於藥物臨床研究和精準化醫療兩大領域。

Surface Pro 7 觸控筆 畫重點或簽核文件都不是問題

數位時代

只不過，昱星生物科技雖然極具發展潛力，卻也和其他新創團隊一樣，面臨同樣的營運挑戰。新創團隊為了讓市場瞭解自身的產品或服務、爭取投資者認同，必須積極跟外部廠商溝通，也因此經常不在辦公室，如何提高溝通效率？如何在外還能保持工作效率，隨時隨地都能安全處理公事？不只是所有新創團隊關注的重點，也是昱星生物科技兩位創辦人張郁芬、鍾敏玟最大的課題。

「為了要和市場溝通，我們每天有將近一半的時間都不在辦公室，」鍾敏玟笑著形容目前的工作型態，經常要拜訪客戶、接洽投資人或合作廠商，而 Surface Pro 7 則是她在第一時間贏得客戶青睞很重要的幫手，因為在向客戶簡報的過程中，鍾敏玟會直接用 Surface Pen 觸控筆操控簡報並在螢幕上圈選重點，讓客戶一眼就能看到，簡報過程也比較生動有趣。

由於生技業務的特性，昱星生技的簡報內容不單純只是文字或靜態圖片，很多時候會摻雜活細胞的影像（例如：心肌細胞跳動畫面），或是大量的數據分析結果，導致客戶不容易一眼就看到重要訊息。

因此，以前鍾敏玟用筆電做簡報時，她會搭配口頭說明或手指筆劃的方式去導引客戶，但是客戶往往無法在第一時間就看到，如今用 Surface Pen 圈選的方式，不僅簡單方便而且一目瞭然，再加上 Surface Pen 本身也具備簡報筆功能，鍾敏玟不必另外拿遙控器，就可以輕鬆換頁，讓簡報過程更流暢，客戶也更能專注聆聽簡報內容。

「 Surface Pro 7 創造的價值在於，打破過往資料呈現及客戶互動的方式，讓客戶對昱星生技的技術更有感，」張郁芬強調。「而且 Surface Pen 使用起來就像一隻真實的筆，沒有任何需要重新適應的地方，」鍾敏玟補充指出，所以在外出洽公時，鍾敏玟會利用各個零碎時間，拿起 Surface Pro 7 連上內部行政系統，快速簽核各項文件或回饋意見，保持內部作業的高效率。

Windows Hello臉部辨識登入 不怕機密資料外洩

有別於鍾敏玟負責的客戶或投資者溝通，張郁芬主要負責內部技術研發，與研發人員討論目前的工作狀況和進度，而 Surface Pro 7 讓她最欣賞的地方在於，兼顧輕巧、質感與效能的設計，讓張郁芬多了工作彈性，可以擺脫辦公室的地理限制，在任何一間咖啡館裡享受咖啡、輕鬆工作，又不必擔心無法與內部同仁充分溝通。

最讓張郁芬滿意的是， Surface Pro 7 內建Windows Hello臉部辨識的登入機制，即便人在外面也能放心使用 Surface Pro 7 來處理公事，不必擔心資料被別人看見的風險。「其實，臉部辨識機制讓我覺得 Surface Pro 7 不是一台設備，更像一個虛擬的數據守門員，無時無刻在保護資料，只有看到我時才會放行，」張郁芬笑著形容自己的感覺，更重要的是，張郁芬在移動辦公時，可以使用動態鎖定功能，當她暫時離開電腦時，Surface Pro 7 會很快地自動上鎖，確保昱星的機密和客戶資料不外流。

其次則是可以滿足內部溝通協作需求。「昱星生技的研發部門分成幹細胞、生醫影像、分子病毒與化學合成等部門，每個領域都是不同的專業，需要不斷地溝通討論，才能整合出客戶需要的解決方案，」張郁芬解釋，因此就算人不在辦公室，她也常常接到同事打來的電話，要求協助解決問題。

透過 Surface Pro 7 和溝通協作的工具 Microsoft Teams，辦公室同仁可以隨時與張郁芬聯繫，問問題、分享檔案、討論某一個專案的數據分析結果，同時她也可以線上回答問題、交辦工作，或是在開會時，利用數位白板功能與同仁線上討論，不用再另外轉換到別的電腦上，節省很多麻煩。

此外， Surface Pro 7 的效能也非常好，張郁芬經常在辦公室外接到同仁電話後，就近找一家咖啡館坐下來，用 Surface Pro 7 遠端連回公司系統執行數據分析，或是讀取從高階顯微鏡傳輸出來的影像檔案時，在這過程中完全不會有卡住或是要等很久的情形發生，與過往的筆電使用經驗幾乎沒有差別，顯見 Surface Pro 7 的效能可比美一般桌電或筆電。

最後一點則是 Surface Pro 7 兼具輕巧和質感的設計，「塑膠材質一定比較輕，但外觀看起來就是不夠俐落，沒有質感，偏偏有質感的設計往往又會增加重量，」這是張郁芬在選擇IT設備時經常遇到的兩難， 而 Surface Pro 7 加上鍵盤的重量比主流商務筆電都還要輕，攜帶上相當方便，更重要的是 Surface Pro 7 外觀看起來很有質感，完全能符合張郁芬個人對質感的堅持。

從張郁芬和鍾敏玟的使用經驗來看， Surface Pro 7 滿足新創團隊在高效率、行動化、內部協作、資料保護上的各種需求，讓創業家能夠快速完成每一項工作，有更多的時間和心力去實踐自身的創業夢想。