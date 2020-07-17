GOGOX象徵著廣泛的服務和無限的可能性，同時為客戶提供非凡的物流體驗。憑著新的品牌和新的面貌，GOGOX將與大家攜手踏上嶄新的旅程！

快遞物流平台GOGOVAN 將以全新品牌名稱和新企業商標-GOGOX 繼續服務民眾。GOGOX從香港街邊一個小小的叫車平台，發展至今成為亞洲最多人使用的快遞物流平台之一，利用科技打破物流傳統，透過指尖就讓貨運與物流融入人們的生活。

至今，GOGOX的服務範圍擴大到亞洲7個市場、多樣化的服務車型、全球800萬位司機夥伴，GOGOX 打下堅實的物流基礎、並重新定義了物流行業，在成立七週年之際，要讓用戶看見物流更多可能性!

推出廂型貨車，串聯智慧物流的彈性新選擇

GOGOX 全新廂型貨車快遞服務上線 GOGOX

GOGOX亮相後，除維持原先的機車、貨車服務外，GOGOX針對中間端需求，推出廂型貨車服務。廂型貨車服務不僅能提高用戶的選擇彈性，其材積適合有多件中小型貨物的用戶，在機車無法裝配但使用貨車服務又可能有過多的空間浪費時，廂型貨車就是用戶最好的物流夥伴。

GOGOX 多種車型，更加貼近市場需求

GOGOX在不斷追求創新的過程中，期望能更貼近市場需求，透過多種車型的服務，GOGOX為企業、商家以及個人，提供更多元且更彈性的物流選擇，讓用戶能依據預算需求更靈活的選擇配送方式。無論要送文件、還是運展架、樂器、甚至是自助搬家，GOGOX 的服務及快遞價格絕對是用戶的最佳選擇 !

GOGOX三種車型，讓用戶在任何時段、任何地點、任何情境，不論貨件大小、都能找到適配的車型，體驗順暢的GOGOX全方位物流服務 !

GOGOX 品牌活動開跑，不只享受物流，更要豐富你的生活

月底前參加 GOGOX 品牌活動有機會抽到 Nintendo Switch GOGOX

GOGOX新品牌亮相，現在就到 GOGOX Facebook 粉絲專頁(Facebook 搜尋:GOGOX TW)參加 Nintendo Switch 抽獎活動 ! 只要按照粉專貼文步驟，完成下載並註冊成為GOGOX 用戶，就有機會獲得Nintendo Switch，獎品還有二十張統一超商百元禮券要抽給你！

最後，GOGOX象徵著廣泛的服務和無限的可能性，同時為客戶提供非凡的物流體驗。憑著新的品牌和新的面貌，GOGOX將與大家攜手踏上嶄新的旅程！