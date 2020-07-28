從即時派送、平台共創到數據驅動，全球物流產業正面臨超乎想像的巨變，其中的佼佼者，是從香港發跡，以三大服務，一步一腳印將業務服務擴展到世界的GOGOX。

科技的推陳出新、宅經濟的爆發、消費者行為的改變，以及商業模式的改變，加速全球物流產業的變革，從物流1.0世代強調的即時送達、2.0世代強調的透過平台經濟攜手夥伴共創全新生態體系，發展到物流3.0著重的透過數據分析優化運輸路徑與服務體驗，物流派送服務已經從單純的協助企業將貨品運送到單一集中點，如倉庫，轉變成透明、即時且多元的運輸服務，其中的領導廠商、亞洲第一個以物流平台提供貨物運輸服務的業者–GOGOX–在短短不到7年的時間裡，不僅成功發展出O2O物流派送全新生態圈，還能夠進一步透過數據賦能的方式，與企業夥伴一起共創美好未來。

疫情加速物流配送變革 GOGOX推3大服務助企業搶戰疫後新商機

突如其來的疫情黑天鵝，更是促發全球物流產業加快數位轉型步伐的關鍵。其中的變革家–GOGOX –不僅積極透過數位科技優化服務效能，更進一步化身為企業客戶的最佳物流夥伴，以共創、共好之姿搶佔新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的全新市場商機。

諮詢顧問公司–安永–指出，數位化科技正在改變全球物流產業生態體系，包括運輸模式、運輸內容、貨物管理，以及文件與付款等行政流程都將與以前大不相同。安永預估，截至2050年，全球貨運量將較2015年提升4倍、運輸貨物價值將達到68.5兆美元，面臨來自四面八方的競爭，物流業者唯有積極布局數位轉型，才能更好的因應未來。

GOGOX聯合創辦人暨行政總裁林凱源表示：「COVID-19疫情的爆發，促發宅經濟起飛，隨著消費者在家消費的比例增加，對零售服務產業帶來三個立即可見的影響：運送需求（頻率）增加、運送貨物日趨多元，以及運送地點日趨零散。」面對消費者行為改變帶來的需求變革，零售業者需要同步提升物流配送能力，為更好的滿足所有客戶的物流需求，GOGOX將從三個面向滿足消費者的快遞派送需求，以及協助零售、電商等企業夥伴優化物流派送服務能量：

首先是因應所有客戶需求提供更多元的GOGOX快遞服務。GOGOX機車快遞服務適合用來配送急件、外送美食、快遞包裹等講求靈活機動、快速方便的配送服務；至於GOGOX貨車快遞服務提供的車種包括廂型貨車與1.75噸的貨車，無論是要協助送貨、搬家、還是運送家具都很方便，全方位滿足消費者、零售、餐飲外送、商家、企業的快速運輸貨物與食品的需求。

其次是鎖定商家與中小企業客戶提供一站購足的物流平台服務–GOGOX 商家服務 （GOGOX Business Solution），讓貨運需求較大的中小型商家、餐飲業者、品牌業者、網拍業者、零售批發業者可以不用被（平台）抽成，以更省時且省成本的方式提升物流配送服務能量、輕鬆提供符合消費者需求的商品或食品外送服務，除此之外，商家與中小企業客戶還可透過信用卡儲值省去現金支付困擾、由專人協助媒合訂單以提高配達率，以及享有專屬的代付款服務等。

林凱源表示：「我們的目標是透過GOGOX商家服務跟商家與中小企業客戶一起成長卓越，因此，將視市場需求持續不斷的推出各種加值服務，協助客戶以更便捷且智慧的物流配送服務擴展商機。」

最後是提供專業的GOGOX企業物流服務。憑藉著過往7年在香港、新加坡、台灣、南韓、印度、越南、大陸等七個市場 累積的經驗，以及超過800萬名司機夥伴的協助，GOGOX的專家團隊可以為台灣企業與跨國企業量身規劃與提供物流與配送服務，滿足新零售、批發、宅配、倉到倉、店到店、電商物流等多元需求。

值得特別注意的是，GOGOX除積極因應消費者與不同企業客戶需求提供專屬服務，更致力於協助夥伴與客戶取得物流運輸數據，藉此優化物流運輸的營運流程，提供更多元、彈性與精準的配送服務。對此，林凱源進一步指出：「客戶不僅能透過GOGOX提供的服務追蹤、掌握每一筆貨物的配送狀況，還可以進一步分析不同時間點、地區對各類商品貨物的購買狀況，從中挖掘市場洞見，優化產品銷售服務。」

GOGOX透過與在地夥伴合作，擴展物流配送網絡，攜手消費者、商家、企業、司機共創嶄新的物流配送生態圈 數位時代

GOGOX攜手司機夥伴共創全新物流配送生態圈

GOGOX之所以能在短短七年內將商業模式從早先的「叫車配對業務」擴展成當前的「完整物流配送網絡」，與強大的在地司機夥伴生態圈有關。林凱源表示，GOGOX的目標是，利用產業專門知識（eXpertise）提供超凡的物流體驗（eXtraordinary eXperience），協助中小型商家與大型企業提升業務表現（eXponential Growth）。「在我們的服務理念中，司機夥伴扮演著十分關鍵的角色，為了發揮平台共創的最大效益，我們提供司機夥伴最彈性的合作模式，司機夥伴可以視需求彈性的決定要用機車或貨車承接訂單（運送物流），尤其台灣在疫後宅經濟大爆發，疫情帶動的物流配送需求大增，有越來越多的民眾選擇成為兼職送貨員為自己賺取更多收入。」

因應物流3.0世代的到來，GOGOX除攜手消費者、商家、企業、司機共創嶄新的物流配送生態圈，更將持續不斷的優化服務能量，以及招募有志一同的司機夥伴與車隊夥伴，以全新的物流配送服務串聯全世界，搶佔疫後新商機，共創美好未來。