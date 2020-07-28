陳美伶女士今到Vpon威朋出席顧問頒贈典禮，並強調「數據」是數位時代最重要的戰略資產，其理念與Vpon威朋根深蒂固的數據研發及發展方向不謀而合。

亞洲領先大數據公司Vpon威朋大數據集團（「Vpon威朋」）今（27日）正式宣布，延攬國家發展委員會前主任委員陳美伶女士，正式加入成為公司顧問，一同合力推動台灣數據經濟發展。

快速認識陳美伶

陳美伶是國立政治大學法學博士，於2017年至2020年任行政院政務委員，並兼任國家發展委員會主任委員與行政院國家發展基金管理會召集人。於本年5月退任國發會主委後，陳美伶女士仍繼續積極支持地方創生和推動數據經濟發展。

陳美伶女士可稱為台灣數據經濟發展的信仰者和傳教士，在任國發會主委期間，她曾指出：「新冠肺炎對台灣是危機也是轉機」，取決的重點在於台灣產業的「數位轉型」和「數據經濟」的工作。她積極推動智慧政府骨幹網絡以在法律保障的情況下開放政府數據予人民多元運用，同時扶植新創產業並加速中小企業的數位轉型，大力支援台灣成為數據經濟發展的先鋒。

推動台灣數據經濟發展 創造全球數據發展的中心

Vpon威朋

Vpon威朋自2008成立後，在過去12年一直致力研發及為客戶提供客製化數據解決方案，並舉辦多場數據論壇和參與不同的發展項目，目的鞏固台灣在全球數據競賽中的戰略位置。Vpon威朋執行長暨創辦人吳詣泓早前獲邀出席國發會數據論壇時提到，台灣擁有硬體和尖端研發，在數據時代下最有機會成為未來全球數據中心。

陳美伶女士今到Vpon威朋出席顧問頒贈典禮，並強調「數據」是數位時代最重要的戰略資產，其理念與Vpon威朋根深蒂固的數據研發及發展方向不謀而合。陳美伶女士在加入Vpon威朋顧問團隊後，相信會進一步加強台灣數據研發及推動數據經濟發展，促使台灣成為未來全球數據發展的世界樞紐。