小新創與大企業也能輕鬆激盪美妙火花：未來移動變革者–Audi攜手在地新創，以嶄新服務能量，為疫後新生活與重塑未來移動盡最大力量。

小新創與大企業也能輕鬆激盪出美妙火花：未來移動變革者─Audi，攜手在地新創，從數位化、永續化與都市化出發，以嶄新服務能量，為疫後新生活與重塑未來移動盡最大力量。

近兩年，台灣新創圈有一個熱門議題：企業跟新創該如何合作、極大化綜效？新創期望能透過企業加速發展，而企業則希望透過新創加快外部創新，而這也是近兩年，大型企業積極鏈結台灣新創圈的原因。台灣奧迪深知這個道理，因此早從2018年就開始舉辦Audi Innovation Award(AIA)，聯手許多生態圈的企業們一同提供許多資源幫助新創團隊，不僅跟在地新創培養極佳的默契，AIA同時也呼應Audi品牌不畏挑戰、勇於嘗試的精神。

除了台灣奧迪已經扶植新創團隊們三年，Audi也著眼於全球新創圈，從德國總部到台灣分公司都積極攜手在地新創，優化服務能量、客戶互動關係，為瞬息萬變的未來做最佳準備。舉例來說，為有效防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，實體賞車活動幾乎停擺，在這個狀況下，德國總部跟一個在地新創合作，讓線上顧問可以透過免持攝影鏡頭跟消費者進行互動，提供專業的汽車諮詢服務，同時，該系統還可以進一步跟Audi顧客關係管理（Customer Relationship Management；CRM）系統串連，紀錄線上顧問與消費者的互動過程，從而優化體驗服務。

零接觸經濟夯 Audi攜手在地新創優化數位體驗服務

德國總部在COVID-19疫情期間仍與消費者保持良好互動的卓越成效，讓Audi Japan也開始積極透過數位管道與消費者互動，例如透過Zoom、Skype或者是新技術提供消費者賞車或者是線上諮詢服務等，獲得市場極大好評。對此，Audi Japan行銷總監Silke Miksche表示：「COVID-19疫情爆發，讓汽車品牌商與經銷商越來越關注數位行銷方案，其實是讓我們可以跟消費者進行數位互動機制，或者是可以進一步了解消費者輪廓與需求的服務。」

Audi Japan與另外一個在地新創的合作是，透過虛擬實境（Virtual Reality；VR）技術建構奧迪展示攤位與奧迪汽車展示台，由Audi的虛擬專家顧問提供第一手市場與產品消息。同時，透過身歷其境的賞車體驗，也帶給消費者全新的數位體驗。不過，Silke也坦承，當前的數據處理速度還不夠快，圖形呈現效果也還有優化的空間，因此，舉凡在這些領域上有不錯表現的新創團隊們，都是Audi的潛在合作夥伴。「我們致力於透過更卓越的方式優化品牌體驗、強化汽車外觀呈現，以及提供更沉浸式的體驗服務，目標是在線上提供鏈結，或者是超越線下實際展示的有感體驗。」

無庸置疑的，COVID-19疫情的爆發讓Audi與新創在數位化這個議題上有更多鏈結合作，但是，雙方的合作領域可不僅於此，從Audi各國分公司的實作內容以及Audi Innovation Award的獎項等，可以清楚看到，永續化與都市化也是Audi期待與新創共創新局的領域。

重塑未來的成功祕訣：Audi與新創的多元創新模式

Audi與新創的合作不僅止於「移動」這個領域，而是以提升、優化客戶體驗為核心，至於具體實現方式，則因應市場環境不同而有所調整。舉例來說，為推動永續發展，減緩日本塑膠包裝產量居高不下的問題，Audi Japan與在地新創mymizu展開合作，自今（2020）年2月起，使用者除可透過mymizu APP找到距離自己最近的飲用水補給站，還能夠進一步透過Audi協助mymizu開發的追蹤功能，知道自行攜帶水瓶裝水可以節省多少二氧化碳的排放量、降低多少個PET塑膠瓶垃圾，以及省下多少費用。

mymizu FB粉絲專頁

「我們的概念是，以宣導、鼓勵取代批判，同時，以便捷的方式讓使用者自然而然地改變行為。」Silke表示，當使用者知道自備水瓶裝水可節省多少碳排放量後，不僅可以鼓勵她（他）們持續這個動作，還有不少使用者將這個資訊分享到Facebook或IG上，吸引更多朋友、或者是關注永續議題的人加入自備水瓶來補充飲用水的陣容。「推動循環經濟、落實永續發展的方式很多，除了跟mymizu的合作，我們亦計畫跟其他新創、企業夥伴展開系列合作，如計畫在今（2020）年下半年推出以環保能源為電動車充電的方案等，深化Audi的創新轉型能量，以共創、共好的方式重塑未來樣貌。」

展望未來， Audi將持續不斷的攜手新創，以更快、更好且更有價值的方式推動並加快數位轉型的腳步；台灣奧迪也將與今年Audi Innovation Award的金獎得主Ubiik一同開發智慧能源的應用，協助年底Audi e-tron導入台灣市場；與銀獎得主PAMO(Lawtech)合作Audi Line Chatbot的開發，台灣奧迪從數位化、永續化與都市化三個領域著手，與新創們一起推出各種創新應用服務，實際幫助新創們的產品及技術在台灣市場落地並商轉。