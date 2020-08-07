•台灣奧迪積極拓展Audi純電移動服務的版圖，與Noodoe(拓連科技)* EV環島充電網合作，為年底Audi e-tron上市超前佈署。

目前國內旅遊快速升溫，配合政府的「安心旅遊補助」和「振興三倍券」政策，使得各大熱門旅遊景點人潮絡繹不絕，飯店及民宿訂房也都幾乎客滿。為提升電動車車主充電的便利性，Audi宣布成為Noodoe全台環島充電網的第一個合作的汽車品牌，與各大飯店及業者策略結盟，連結全台的環島充電網。未來，Audi e-tron車主不管是日常通勤，亦或是週末旅行及環島旅遊，飯店或商場就是最佳的中繼休息站，完全不用擔心自己愛車的充電問題，Audi e-tron將會是最貼心的行車夥伴。

Audi滿足車主充電需求 打造Audi e-tron環島純電生活圈

台灣奧迪為迎接年底Audi e-tron上市的來臨，自一年前就不斷的在為車主們率先準備，不管是與Noodoe攜手打造家用充電系統，或是規劃年底前於展示中心建置快速充電站，為的就是提供Audi e-tron車主們最便利的純電生活圈。

因應電動車車主不同的行車需求，台灣奧迪超前佈署與電動車充電技術領導品牌Noodoe合作，共同發展全台環島電動車充電設施，佈建目的地充電網絡，提供Audi e-tron車主更友善的純電移動方案。根據車主日常的需求，充電站主要分為家用充電、快速充電及目的地充電站三類，而目的地充電站通常會設置於車主行程中至少會待上幾個小時的地方，例如商場、飯店或渡假村， 讓車主在購物、旅行或住宿的同時就能完成充電。

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Noodoe EV環島充電網以Noodoe EV OS智慧調控全台所有智能充電樁，為車主與目的地業者提供全自動化充電與營運管理機制，現已與多家知名飯店業者合作，包含礁溪老爺酒店、劍湖山渡假大飯店、遠雄悅來大飯店、理想大地及秧悅美地等，所有充電站皆符合臺灣CNS之規範，提供220V 32A之充電設備；同時也有在人潮易聚集之處例如公園、火車站旁的停車場等設置充電站，讓Audi e-tron車主在進行國內旅遊時，完全無需為尋找充電站而感到焦慮。目前在美國，Noodoe已成功與眾多知名連鎖飯店企業合作設置充電站，最具指標性的案例有國際著名的Millennium Biltmore酒店(奧斯卡頒獎所在地)及Las Veges Treasure Island(賭城飯店金銀島)。現階段在臺灣，Noodoe也將繼續提供創新的充電解決方案，與台灣奧迪共同提供車主最便利的純電生活圈。

目前全台能夠提供Audi e-tron充電的站點已超過330座，加上台灣南北距離僅約400公里，對於電動車車主而言非常便捷。台灣奧迪為年底Audi e-tron的上市提前佈局，將持續與政府單位、企業及商家合作，讓入主Audi e-tron的消費者能無慮的享受優異的操駕感受。

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Noodoe EV 環島充電網合作據點