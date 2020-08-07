裕隆集團旗下的格上租車，宣布攜手新創SeaLand，推出以「季」為單位的汽車訂閱服務，最低月付6,800元就能有車開，格上為什麼選擇加入戰局？

不只影音內容、生鮮食品可以訂閱，現在就連汽車也行。

裕隆集團旗下的格上租車宣布攜手新創SeaLand，推出以「季」為單位的汽車訂閱服務，提供13種品牌、50種車型供選擇，不用擔心保險、稅金問題，最低只要6,800元月租費就能有車開。

汽車訂閱制大戰正式開打，格上為什麼加入戰局？

打破吃到飽迷思、50種車型可選，每季都能有新車開

汽車訂閱風潮，自2016年從歐美興起，包括賓士、日產等汽車大廠，都先後加入戰局。根據諮詢公司Frost & Sullivan預估，到了2025年汽車訂閱承作的汽車台數，將突破汽車銷售市場的10%。

格上找來新創SeaLand，推出台灣第一個「多品牌汽車訂閱平台」，合作模式，是由SeaLand建置訂閱平台、格上提供汽車。

格上的訂閱方案以「季（三個月）」為單位，平台上提供國產轎車、休旅車、豪華進口車、商用車等車款，多達13種品牌、50種車型供選擇，讓消費者可以隨時依照需求轉換，每季選擇不同的車型使用。

收費方式則打破吃到飽迷思，改以月租費加哩程費的計費方式，用戶開多少就算多少，月租費則是依照車型有不同訂價，最低6,800元月租費就能訂閱汽車。

需要注意的是，選擇訂閱方案與車款後，期間不得更換車種；訂閱費用內含保險，用車期間若發生意外車禍，會由保險來理賠。

目標三個月損益兩平，格上為何切入訂閱市場？

格上為何搶進汽車訂閱市場？

「買車雖然沒有買房貴，但也是一筆資金負擔。」格上租車訂閱式租賃部經理洪寶宣受訪指出，消費者買車有許多痛點，除了價格因素，買車後有保修、保險、稅金、車貸等持有問題，換車時還得面對折舊、二手車處理等難事。

同時也觀察到，後疫情時代來臨，民眾對於自駕的需求增加，透過訂閱的方式，消費者可以用較低的門檻開車，車款選擇多，如果不喜歡也可以換，「希望先透過訂閱方式，讓消費者體驗看看不同車款，之後他也許會考慮購車，心態上比較安心沒負擔。」

格上租車

汽車訂閱在台灣剛起步，和運租車在去年也推出汽車訂閱服務，不過訂閱期間為期3年，且車種僅限自家代理的品牌凌志（Lexus），限制比較多。

格上雖然不是市場先行者，不過優勢在於提供多元車種，且訂閱以「季」為單位，不必一次綁三年，方案上較為彈性。

洪寶宣表示，全台只要有格上租車的地點，都有提供汽車訂閱服務，目前第一階段目標，是先培養消費者對訂閱制的接受度，有信心在三個月內，可以做到損益兩平。

責任編輯：錢玉紘