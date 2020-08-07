台灣奧迪邀請到與Audi合作的新創Tespack、Anchor Taiwan以及台灣奧迪數位事業經理擔任論壇講者，從新創、扶植新創的社群平台及企業

台灣奧迪舉辦Audi Innovation Award(AIA)已邁入第三年，今年AIA透過線上直播盛大舉行決賽暨頒獎典禮，讓來自全世界的優秀新創及業界專業人士一同參與。9家入圍的新創菁英紛紛向大眾展示創意的智慧移動方案，最終由Ubiik、PAMO、Bludot分別拿下金獎、銀獎、銅獎。獎項內容包含新創團隊將與台灣奧迪進行其應用解決方案的概念驗證專案(Proof of Concept)、智慧移動夥伴HERE提供新臺幣$150,000、IBM提供價值高達每月1,000美金的雲端額度及進駐JustCo共享工作空間。

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攜手優秀新創一同創新顧客體驗 剖析產品商轉可能性

Audi一直以來不斷地追求創新，從領先業界的四輪驅動技術quattro到今年底即將引進台灣的電動車Audi e-tron，持續提供消費者全新的行車體驗。在不斷創新技術的同時， 台灣奧迪也不忘發揮企業的社會責任，從2018年就開始舉辦AIA，期望透過與台灣新創合作，挖掘創新理念被商轉的實際可能，促進智慧移動產業的創新。

今年的競賽命題方向延續前兩年的傳統，仍然聚焦於「數位化」、「都市化」、「永續性」三大主題，並以創新顧客體驗為目標，且更注重其技術能夠在台灣的市場落實應用，因此「新創與奧迪合作的潛力」成為今年評審著眼的重點。這次的評審團隊包括台灣奧迪總裁Matthias Schepers、台灣奧迪數位事業經理Angela Leibinger、Audi區域性建築師Yoon Han Chin以及開放地理位置平台HERE北亞區的數據資源總監Sabrina Chiang，四人以不同的專業角度切入，一同與新創團隊找尋產品進入市場的機會。台灣奧迪總裁Matthias Schepers表示，Audi的品牌理念就是不放棄、從不畏懼嘗試新事物，而舉辦AIA就是延續這樣的一個精神。新創團隊們不斷發掘新的市場以及找尋立足點且勇於挑戰自己，台灣奧迪從新創團隊身上看到這一點，因此持續用擁有的資源扶植新創，期許能一起找尋合作的可能性，一同發揚Audi突破自我的精神。

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今年AIA入圍的9家新創團隊紛紛克服時差與技術問題，無論是在場或在線的團隊，皆積極展現自身強項與優勢，整場比賽擁有滿滿新創能量，讓人意猶未盡。在評審團的審慎思考下，最終由專為大型物聯網設計無線技術的Ubiik贏得金獎，Ubiik在去年就曾透過建立即時的用電大數據與無線低功耗廣域網路技術(LPWAN)協助台電能源管理，奪下台電智慧電表的標案，此次提出與台灣奧迪在智慧能源應用上的解決方案也十分受評審青睞，將能與台灣奧迪進行其應用解決方案的概念驗證專案(Proof of Concept)且保留16,000美金的開發預算給團隊，協助年底Audi e-tron的導入，也獲得由IBM提供價值高達每月1,000美金的雲端額度及進駐擁有專屬IT、社群及管理團隊的JustCo共享工作空間。

銀獎則為專為車禍擦撞設計線上合解書的PAMO(Lawtech)榮獲，其團隊所提供的法律服務讓消費者在遇到車禍等緊急狀況時能擁有專屬律師及保險理賠，團隊在簡報時提出與台灣奧迪合作能讓車主們感受到所謂：「我們不只關心車，更關心您。」的貼心感受，也讓評審十分讚賞，決定與此新創合作下次Audi Line Chatbot的開發；銅獎由專為電動車車主開發APP的新創團隊Bludot所獲，其APP可以幫使用者找到最近的充電站，且整合所有品牌，讓消費者不用下載多個APP就能方便快速的找到適合自己愛車的充電站；其他所有進入決賽的新創隊伍則能獲得新創生態圈獎，能與Audi德國總部、IBM、台灣奧迪及其他國際級導師線上對談的機會，進一步探討自身產品及概念商轉的可能性。Angela Leibinger表示，此次所有入圍者的產品及解決方案皆較去年更能應用於台灣市場，她也看到了台灣新創團隊們更努力的嘗試，接下來台灣奧迪將會與獲獎新創們緊密合作，幫助團隊們將技術落地應用。

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Make your ideas matter!

三方論壇探討企業如何與新創合作

因應全球疫情的需求及趨勢，台灣奧迪於7月22日、23日透過線上直播舉行決賽暨頒獎典禮及趨勢論壇。論壇的講者陣容非常堅強，有來自新創圈頗負盛名的Anchor Taiwan的創辦人兼執行長Elisa Chiu，在大家都嚮往前進歐美、走出國際時，Anchor Taiwan致力於吸引矽谷的人才到台灣，透過獨一無二的行程規劃，增加本地廠商與國際業者合作的機會；主辦單位也特別邀請到在德國與Audi e-tron合作的移動能源解決方案新創─Tespack的聯合創始人Caritta Seppä上線加入討論；而一直以來提攜台灣新創不遺餘力的台灣奧迪數位事業經理Angela Leibinger也義不容辭地參與此論壇。在論壇中，Elisa Chiu以長期幫助海外專業人才與台灣當地緊密連結的豐富經驗建議台灣企業該如何與新創合作；Caritta Seppä則以新創角度出發，透過她與Audi的成功合作經驗，從中建議新創該如何運用自身優勢與國際企業合作；同時Angela Leibinger也鼓勵新創團隊們不斷挑戰自我，試著跳出框架思考且找尋自身的產品差異化，提出理念時也需一併思考企業能提供什麼樣的幫助，才能將不同領域的創新解決方案化為實際可行的商業模式。

今年Audi Innovation Award圓滿落幕，Audi以數位創新突破地域及時間的限制，持續展現四環品牌創新體驗。Audi接下來也將提供入圍新創團隊來自國際合作夥伴的資源，針對改善商業模式、制定市場策略等舉辦線上論壇，擴散Audi的創新能量。

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