繼上回與故宮聯名後，這次麥當勞選在世界emoji日，用成千上百個emoji拼貼出代表性的薯條、漢堡和快樂兒童餐，設計出立體感十足的宣傳海報。

作為全球最大速食連鎖店，麥當勞在廣告、行銷的推廣不遺餘力，從門市設計、商品包裝到品牌精神都有發揮，日前台灣麥當勞才與故宮再度聯名，以清代名畫推出夏季限定包裝，同時不忘傳達「分享精神」。無獨有偶，巴拉圭的麥當勞廣告公司Oniria TBWA,Paraguay則跟上了7月17日世界emoji日的話題，用表情符號拼貼作畫，設計出3款立體感十足、歡樂感也十足的宣傳海報。

圖片來源／Oniria TBWA, Paraguay

圖片來源／Oniria TBWA, Paraguay

圖片來源／Oniria TBWA, Paraguay

這3張海報分別以快樂兒童餐、薯條、漢堡為題，儘管emoji早有薯條、漢堡的符號，不過廣告公司Oniria TBWA,Paraguay可沒偷懶，選用成千上百個相近色系的各種表情符號，仔仔細細地拼貼出商品的模樣，漢堡肉、蔬菜、光線陰影，就連薯條也展現出亮澄澄彷彿剛炸好般的誘人，拉近看更是幽默，用來拼貼的除了各種臉部表情，還偷藏了小章魚、猴子、兔子、光碟片、西瓜、甜甜圈、東京鐵塔，甚至是怒表情等令人意外的構成，就連麻將的「中」也出現了。

TBWA向來以顛覆性創意聞名，這家跨國廣告公司過去以TBWA\Paris為法國麥當勞製作的廣告為人熟知，「薯條路標」、「雨天印象派」以及超過12萬人次瀏覽，催眠療癒的「鬆軟時刻」雞蛋滿福堡ASMR影像廣告都讓人回味再三，為麥當勞奠定難以超越的速食連鎖龍頭地位。

圖片來源／Matthieu Braccini

圖片來源／Matthieu Braccini

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責任編輯：林芳如、錢玉紘

本文授權轉載自：Shopping Design