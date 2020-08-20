近幾年隨著內容創作者及優質節目大量出現，各種新興的利基領域，都是創作者可發揮的內容題材。

結合多訊源的表現方式，近來已逐漸成為直播的主流，創作者對於節目的表現形式，有了更多的想法，期望能朝更專業的領域邁進。台灣遊戲影音直播領導品牌圓剛科技(2417)，正式於台灣發表新品雙路 HDMI 影像擷取產品 – Live Gamer DUO 實況擷取卡(型號：GC570D，簡稱LGD)，可同時擷取兩路 1080p 影像訊源，在錄製 Full HD 60 FPS 的同時，也能享受 4K60 HDR10 或 Full HD 240 FPS 流暢畫面，藉由同時支援雙 HDMI 影像訊源輸入的設計，讓內容創作者製作出更優質的影音內容。

圓剛科技

圓剛科技作為台灣本土品牌，堅持台灣製造，打造精品級產品行銷國際。延續 Live Gamer 系列的產品精神，LGD 同樣強調影像品質的提升，並突破以往以單路訊源輸入為主的消費型擷取產品，性能與實用兼備。同時錄製兩路 HDMI訊源，最高可錄製 1080p HDR 的影像，並支援 4K HDR 或 1080p240 的 Pass-Through 影像輸出能力，不必為了要錄製雙訊源而被迫將畫面降級，犧牲完整的觀賞體驗。

LGD實況擷取卡支援同時擷取兩路影像訊源的功能，讓節目表現形式更專業且多元，除應用於遊戲領域，更拓展到生活化的各種直播情境，像是訪談類型或教學類型節目等，創作者可同時擷取雙遊戲畫面、或透過兩台攝影機拍攝雙機視角，進行即時場景或不同鏡位的切換、畫面疊加，發揮創意以進階的運用讓作品更豐富有趣。比起專業的導播設備，LGD實況擷取卡確實能夠以相對入門的成本，達到遠比過去更專業的直播錄影效果。

LGD實況擷取卡 (GC570D)

支援雙HDMI輸入，可同時擷取兩路 1080p影像

1080p60 HDR10高畫質影像擷取

採未壓縮影像擷取 Preview 超低延遲

4K HDR10 / Full HD 240 FPS Pass-Through

7.1 / 5.1 聲道環繞音效 Pass-Through

RGB 多彩炫光外觀設計

更多產品訊息

Live Gamer DUO (GC570D)官方網頁：https://www.avermedia.com/tw/product-detail/GC570D