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Unity Software在紐約正式IPO！趁競爭對手Epic跟蘋果互槓，他看到什麼機會？

2020.08.25 by
Dylan Yeh
Unity Software在紐約正式IPO！趁競爭對手Epic跟蘋果互槓，他看到什麼機會？
Unity Software
以授權遊戲引擎為主要業務的軟體公司Unity Software在紐交所公開上市。由於Epic Games與蘋果槓上，讓市場開始重視遊戲引擎的發展潛力。

以提供遊戲開發者3D遊戲引擎為主要業務的軟體公司Unity Software，在紐約證券交易所公開上市。

Unity Software的競爭對手Epic Games近來因為App內付費抽成的「蘋果稅」而與蘋果槓上，若Epic Games的開發者帳號真的被關閉，可能造成其他使用Unreal Engine的遊戲開發者無法繼續維護或更新遊戲，迫使遊戲開發者轉向其他的遊戲引擎，Unity Software的遊戲引擎Unity就有機會成為鷸蚌相爭之下得利的漁翁，因此Unity Software在此時上市，被認為是個好時機。

蘋果先前威脅將關閉Epic Games的開發者帳號，讓微軟公開支持Epic Games，更讓市場更加關注遊戲引擎的潛力與機會。

epic games槓上蘋果，在短片中諷刺其為「老大哥」。
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根據Unity Software的上市資料，目前遊戲引擎Unity的技術被廣泛運用，去年在蘋果App Store和Google Play Store的前1000個遊戲中，約有53%的遊戲是使用Unity開發，今年上半年平均每個月有8,000個App或遊戲是以Unity開發，每年超過10萬美元收益的客戶約有716個。

除了Unity遊戲引擎的授權之外，Unity Software還透過廣告、內容等服務獲利，客戶包括BMW、美商藝電（Electronic Arts）、微軟、Niantic、Sony、騰訊和Zynga。

雖然Unity Software和Epic Games在遊戲引擎業務的競爭十分激烈，但Ampere Analysis遊戲分析師皮爾·哈丁羅爾斯（Piers Harding-Rolls）表示，由於過去十年開發商的數量持續增長，且遊戲市場蓬勃發展，因此市場規模可支持Unity Software和Epic Games的競爭。

Unity Software在去年的淨虧損為1.63億美元，營收為5.41億美元，雖然淨虧損較前年增加，但營收也成長了42％。今年上半年Unity淨虧損為5,410萬美元，營收為3.513億美元，虧損與去年上半年的6,710萬美元相比已有下降。

資料來源：CNBCTech CrunchThe Verge
責任編輯：錢玉紘

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