台灣第一個國際級監理科技挑戰賽。隊伍不但在過程中可獲得龐大輔導資源，決賽大獎更包括價值超過800萬元的資源服務，挑戰賽於即日起至10月16日展開招募！

疫情影響與5G開台為金融科技引爆新一波成長動能，也讓RegTech ( Regulation Technology，監理科技) 的發展迫在眉睫。由金管會指導、台灣金融服務業聯合總會與臺灣集中保管結算所主辦、委託資策會執行的2020監理科技黑客松 (Taiwan RegTech Challenge 2020)正式開跑，這是台灣第一個國際級監理科技挑戰賽。參賽隊伍不但在過程中可獲得龐大輔導資源，決賽大獎更包括價值超過800萬元的資源與服務，挑戰賽於即日起至10月16日展開全球招募，於2021年1月28、29日進行DEMO與決選。

主辦單位集保結算所林修銘董事長表示：「2020監理科技黑客松最主要的目的解決產業與主管機關的監理議題，以及解決方案是否符合監理單位期待，為此建構產官創三者溝通的平台，匯聚國內外優異團隊，用共創精神解決數位監理問題，這也是接棒英國TechSprint，持續建構全球監理科技創新網絡！」；肩負此次監理科技黑客松工作小組重任的召集人金融總會吳當傑秘書長提及：「籌備初期，團隊花了三個月走訪銀行局、保險局、證期局與檢查局四大局，以及七大金融機構的高層主管，歸納收斂出挑戰賽的三大主題：eKYC、市場資訊即時監理與防詐欺/預警，找到最真實的痛點所在，參賽團隊才能對症下藥。」

2020監理科技黑客松出題，三大方向求良方

本次主題是由金總及集保等相關單位組成工作小組，金融科技創新園區、集保結算所及資策會負責執行，以彙整國內金融科技發展需求及痛點，邀請專家進行工作坊討論，凝聚本次活動主題。包括eKYC、市場資訊即時監理、防詐欺/預警3大主題及對應子題如下:

集保結算所

為有效促進提案內容落地應用，2020監理科技黑客松也特別設計「資料提供方/業師 (data partner/mentor)」 與「個案評估輔導」二套機制。對國內金融產業不熟悉的參賽團隊可由大會媒合所需數據或業師；複賽到決賽的個案評估輔導期間，大會提供法規/法遵及資安/資訊可行性檢測，協助盤點資安、法規基本項目，參賽團隊將有機會獲得主管機關的監理諮詢，台灣微軟亦提供Azure開發環境供申請使用。

2020監理科技黑客松初賽將海選出30件提案進入複賽，經過媒合與輔導後精選出15件參加決賽，角逐大會獎與企業PoC冠名獎。2020監理科技黑客松大會獎包括三名優勝獎與兩名佳作，企業PoC由企業自主選出欲合作團隊，獎項包括：

集保結算所

AWS促銷積分須由金融科技創新園區統一向AWS進行申請。獲獎者於過去須未曾獲得金額超過本次提供之促銷積分、且需符合Terms and Conditions (見https://aws.amazon.com/awscredits/)與FintechSpace Powered by AWS相關規範

集保結算所

【新聞聯絡人】

活動委託執行單位 金融科技創新園區

林麗真組長

Tel: (02) 2356-9652

lclin@iii.org.tw

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