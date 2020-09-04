曼谷、紐約、澳門，3間由英國建築設計事務所Foster＋ Partners設計的特色Apple Store。

去年Apple在台北信義區開設第一間獨立街邊直營店，充滿產品意象的簡約設計，頓時成為商圈代表性地標之一。放眼全球，英國建築設計事務所Foster＋Partners陸續為Apple設計了許多令人印象深刻的店舖，此篇盤點曼谷、紐約、澳門三間特色門市，看看Foster＋ Partners在零售空間注入的設計能量。

曼谷Apple Central World：被樹冠庇護的自然感空間

圖片來源／Foster＋ Partners

Apple Central World是Apple在泰國的第二間直營店、也是規模最大的一間，建築視覺重點為貫穿兩層樓的木芯，並向上延伸成「樹冠」般的屋頂；木結構的部分以雲杉做本體，將1,461根歐洲白橡木切成薄片黏合上去，讓結構更穩定並具有排除空氣的效果。訪客可選擇依附著木芯而生的螺旋式階梯移動，或搭乘圓柱形電梯，兩者皆使用高度拋光的不鏽鋼組成，與木頭材料形成溫潤與光滑、暖感與冰冷的對比。

直徑80英尺（24.4公尺）、360度的全玻璃外觀，不論內外皆擁有穿透的視線，從外頭看向店舖就像是一座安靜的大型雕塑。店舖周邊圍繞著大欖仁樹與長凳，人們可以坐在這裡享受綠意歇息。

圖片來源／Foster＋ Partners

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紐約Apple Fifth Avenue：地底下的明亮廣場

圖片來源／Foster＋ Partners

Apple Fifth Avenue位於紐約中央公園的轉角處，廣場中心是一顆帶有蘋果標誌的玻璃立方體，周圍設置了9個名為「Skylenses」的雕塑，會產生鏡像般的反射，讓訪客透過另個視角看見紐約城市建築的景觀。立方體的矚目性與雕塑「椅」的公共性，讓人群更容易、願意走進這片廣場。

訪客透過圓柱形電梯和螺旋樓梯下樓進入到商店，開放式的寬敞空間與地面上的廣場呼應，雲朵造型的的鏡面天花板，帶進自然光、結合人造光線，營造地下室天光充足的錯覺；同時加強展示桌上方的聚焦照明，讓產品更突出。

圖片來源／Foster＋ Partners

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澳門Apple Cotai Central：竹林裡的綠洲

圖片來源／Foster＋ Partners

在標誌性的Apple立方體前，種了一片竹林，營造有如寧靜綠洲的氛圍。店舖概念為發著光、帶有神秘感的「紙燈籠」，大量使用玻璃結合石頭的開創性材質，組成半透光的石牆，獨特質地帶來寧靜的視覺感受，並能有效阻隔陽光照射。

商店內部擁有一個中央天井，讓竹林貫穿兩層樓空間，一樓的玻璃帷幕外，被綠色的竹林以屏風般圍繞著，除了營造隱祕感，也模糊內外空間界限；大型石階樓梯通向二樓，以石牆包裹四周，頂層有天窗將自然光帶入，讓這裡宛如離塵世很近又很遙遠的綠洲。

圖片來源／Foster＋ Partners

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責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：Shopping Design