經濟部工業局攜手台北市電腦公會於9月17日(四) 全球首映「2020 AI NOW國際虛擬論壇特輯：無接觸經濟的突破口－用AI撕開市場縫隙!」

在受到疫情社交距離影響，無接觸商機崛起的浪潮下，經濟部工業局攜手台北市電腦公會於9月17日(四) 全球首映「2020 AI NOW國際虛擬論壇特輯：無接觸經濟的突破口－用AI撕開市場縫隙!」；為呼應強調「AI跨域應用」的內容，節目特別邀請金鐘小天后吳姍儒（Sandy）擔任主持人，以最貼近大眾的精粹語彙，與來自美國、英國、台灣三國總計七家科技巨擎和新創，包括鈺立微電子股份有限公司(鈺立微)、華碩電腦(華碩)、智邦科技(智邦)、愛卡拉互動媒體股份有限公司(愛卡拉)、Blaize、RIOS及SLAMcore等，共同探討在疫情下無接觸經濟當道之際，AI如何發掘製造、移動及零售產業的「三無｣商業及營運模式。

為提升內容溝通力，本次論壇採高規格虛擬棚製作，每段演講皆導入AI擴增圖說，以最精準資訊傳達最豐富的講題內容；此外，經濟部工業局電子資訊組林俊秀組長更以「AR縮小視覺特效人物」創意現身，與全球溝通台灣科技產業觀點。林俊秀表示，台灣長期聚積資通訊科技應用與晶片半導體發展的優勢，在全球供應鏈扮演關鍵角色，為我國智慧科技發展奠定重要根基，有助於帶動數位科技發展、加速產業AI化的進程。

華碩：以「人工智慧機器視覺」及「人工智慧波形分析」方案解決產業缺工痛點!

疫情引發缺工危機，在智慧製造議題中，華碩智慧解決方案事業處處長彭愷翔針對高度仰賴人力進行瑕疵檢測的產業痛點，分享了「人工智慧機器視覺」及「人工智慧波形分析」方案，助製造產業效率躍進；智邦物聯網事業中心總經理周永恩則以智邦Pallas智慧工廠解決方案為例，闡述如何透過AI導入及機器學習模型訓練，助自動光學檢驗系統大幅提升產線效率與良率，取得比人眼判定更準確、快速的驗證覆判結果；美國RIOS公司聚焦智慧物流再升級，執行長Bernard Casse博士發表了旗下獨創的「AI觸覺智能技術平台」，以優化工廠組裝線和物流倉庫處理自動化效率為目標。

鈺立微：以全球3D影像擷取解決方案領導廠商之姿帶來最前瞻的市場切入點!

在任何地點保持社交距離已經是全球優先共識，「社交零售」成為疫情下的新顯學。鈺立微董事長暨執行長盧超群博士介紹AI-On-Chip技術整合記憶體、邏輯IC堆疊積木化，形塑類人體之眼睛、腦筋及神經之智慧感測，讓3D感測可快速導入無人商店、無人搬運車、虛擬會議、遠距教學等多元應用，發展無接觸商機；愛卡拉執行長程世嘉帶來了AI Commerce商務戰略，旗下整合了 AI 網紅社群行銷服務 KOL Radar 的 5 萬筆跨國網紅資料、1 億多筆社群內容數據，以及 AI 社群電商服務 Shoplus 的 14 萬筆東南亞社群賣家、1,000 萬筆東南亞社群買家的銷售通路數據，為企業打造 AI 資料戰情中心，解決品牌進入新市場時常遭遇的跨文化管理痛點。

英國新創SLAMcore：揭密Toyota AI VENTURES認證的「建構視覺追蹤和映射演算法」技術關鍵!

無人自駕車在疫區肩負運送醫療物資或食物的重任，大幅消弭了大眾對無人車使用上的安全疑慮，成為「疫情時代」的新商機。這次論壇特別邀請到英國新創SLAMcore執行長Owen Nicholson介紹旗下「建構視覺追蹤和映射演算法」的技術關鍵，讓觀者一覽無人機、自動駕駛及機器人的最新使用情境及垂直應用；該技術在以營利為目標的前提下，獲得豐田研究院(Toyota Research Institute)創投基金(Toyota AI Venture)的投資。

在專訪對談環節中，經濟部工業局電子資訊組林俊秀組長介紹了更多工業局因應疫情協助企業拓銷國際的數位行銷渠道，除了會持續辦理線上國際論壇外，工業局亦委由台北市電腦公會打造「AI科技商務媒合平台」，提供國內外企業尋找AI技術與合作伙伴，呂正華表示期望藉此論壇匯聚全球產業鏈重要貴賓參與，增值我國AI科技影響力，及帶動商業機遇和區域合作，台灣打造成為AI標竿國家。

觀看論壇請至：Tech NEXT YouTube頻道(https://www.youtube.com/watch?v=oBYeu-pt7Mg)

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訊息來源:台北市電腦商業同業公會

【圖說】

經濟部工業局電子資訊組林俊秀組長以「AR縮小視覺特效人物」於論壇中登場 台北市電腦公會

英國新創SLAMcore揭密「建構視覺追蹤和映射演算法」關鍵技術 台北市電腦公會

美國科技新創RIOS創辦人兼執行長Bernard Casse 博士介紹旗下獨創的「AI觸覺智能技術平台」 台北市電腦公會

台灣半導體產業代表人物鈺立微董事長暨執行長盧超群分享3D感測於零接觸經濟下的發展應用 台北市電腦公會

國際科技巨擘華碩由智慧解決方案事業處處長彭愷翔完整解析「人工智慧機器視覺」及「人工智慧波形分析」帶來的效率躍進 台北市電腦公會

愛卡拉互動媒體共同創辦人暨執行長程世嘉分享AI 賦能數據驅動的最新以人為本商務戰略 台北市電腦公會