「邏輯中心」的創新概念，加上深厚的技術實力，讓FST Network贏得大型國際企業肯定，認可成為技術合作夥伴。

新創團隊FST Network推出雲端資料管理平台，憑藉著創新概念與深厚技術實力，順利贏得大型國際企業肯定，近期更與華碩雲端獲得政府標案，成為2020年最亮眼的一顆新創之星。

隨著資料量的快速成長，及資料應用日趨多元化，資料治理(Data Governance)已經成為企業另一個高度關注的課題。尤其近年來，為了確保民眾資料不會被濫用，各國政府或產業監管組織紛紛推出相關法規與標準，像是歐盟的一般資料保護規則(GDPR)與金融工具市場指令(MiFID II)、巴塞爾銀行監管委員會(BCBS) 239準則…等，更加深資料治理的重要性。

3R1P原則 建立資料治理能力

FST Network執行長朱俊嘉指出，面對繁瑣的法規、量大又複雜且關聯性高的資料，企業唯有在內部落實資料治理概念，才能在應用資料進行業務創新或提高營運效率的同時，也能確實做到合法合規。

然而，企業要如何將抽象的資料治理概念，落實到日常作業中？對此，朱俊嘉提出3R1P的參考建議。

第一個R是Response time，也就是建立內部自我監管的高速流程，例如新服務或產品要推出時，內部的回應速度是否夠快；第二個R意指風險管理(Risk Management)，審慎評估新服務可能帶來的內部衝擊、合法合規程度…等風險，及相應管理新風險的方式；第三個R是服務可靠度(Reliability)與責任(Responsibility)，企業必須思考如何支撐這些新服務，亦或需要承擔哪些責任；最後的P則是Price，根據前述3個Ｒ確認新服務的市場價格或是商業模式。

FST Network執行長朱俊嘉指出，面對繁瑣的法規、量大又複雜且關聯性高的資料，企業唯有在內部落實資料治理概念，才能在應用資料進行業務創新或提高營運效率的同時，也能確實做到合法合規。 數位時代

創業2年毅然轉型 提供兼具安全與合規的資料管理平台

英國純網銀Revolut就是因為有很強大的資料治理能力，才能快速崛起，成為金融獨角獸，但台灣企業目前對於資料治理卻還處於起步階段，看好台灣未來的發展趨勢，曾經在英國成立AI服務公司的朱俊嘉決心回台創業，號召曾任金融業政策與技術顧問、資料科學家、創投及遊戲開發商等不同領域的大學同學，於2017年成立FST Network，希望應用區塊鏈技術直接解決企業資料應用上的難題。

「當時的公司名稱是FundersToken，」回想草創初期的那段時光，朱俊嘉大方承認當時的產品架構與市場定位，無法完全滿足大型企業的需求。

之後經過內部不斷的討論與市場測試，在2019年更名為FST Network，重新定義基礎建設，保留原本解決方案的技術特色並加以優化，最終開發出目前的雲端資料管理平台，在不干擾既有系統架構的前提下，清楚描繪出資料的歷史脈絡與交互結構，協助企業落實資料使用的權限管控，不只保障了資料安全，也能達到合法合規的要求。

強調「邏輯中心」概念 清楚描繪資料背後的脈絡關係

FST Network商務長陳逸軒認為，企業資料治理的需求，不只要做到透明化，更要能一目瞭然資料間的關係，以保險業為例，當業務部門查詢某張保單的資料時，能否一併知道這張保單的要保人還購買了哪些保險商品。

為此，FST Network在開發雲端資料管理平台時，特別提出「邏輯中心」概念，也就是有權限的人可以在此建立資料關聯性或使用規則。朱俊嘉用英文單字「lineage」來形容這個概念，也就是當使用者接上資料後，透過系統就能清楚知道資料背後的脈絡關係。

過去企業經常遇到的問題是，負責建置資料使用環境的IT人員，與各部門的資料使用者，經常要花很多時間相互溝通。舉個最簡單的例子來看，法遵人員為了確保客戶的隱私權和合規程度，必須瞭解資料的傳輸、儲存...等方式，偏偏法遵人員非資訊科班出身，往往聽不懂IT人員的技術說明，導致溝通時間變得非常長。而且除了法遵之外，其他業務部門往往也有相同的困擾。

FST Network商務長陳逸軒認為，企業資料治理的需求，不只要做到透明化，更要能一目瞭然資料間的關係，以保險業為例，當業務部門查詢某張保單的資料時，能否一併知道這張保單的要保人還購買了哪些保險商品。 數位時代

如今透過「邏輯中心」，各部門業務人士可以很輕鬆地建立資料關聯性或使用規則，當有新的法規或標準被提出時，企業法遵人員可以在邏輯中心設定使用規則，當企業準備推出新產品或新服務前，也能在此測試資料傳輸流程，據此評估合規風險。朱俊嘉認為，這對使用者帶來的幫助是，節省溝通時間、提高資料使用的便利性，對企業來說則具有兩個意義，第一、資料使用時的讀寫分離、第二、持續性的管理資料流向。

「邏輯中心」的創新概念，加上深厚的技術實力，讓FST Network順利贏得大型國際企業肯定，像是微軟、亞馬遜雲端、Google、研華、日本三菱集團與電通集團、全球20大法律事務所之一的CMS Law等，皆認可FST Network為技術合作夥伴。

不只如此，FST Network也已經取得某國外證券交易所的合作訂單，應用自家解決方案去強化風險控力道，更在今年參與了國家高速網路與計算中心「先進人工智慧大數據計算主機與儲存系統」的第三期標案，與華碩雲端一起建立具彈性、高可用度的PaaS平台，讓台灣企業能夠安心使用政府資源，加快部署各項數據應用的腳步。

朱俊嘉表示，FST日本分部(FSTN JP)將解決方案命名為虛擬資料長(Virtual Assistant Data Officer; VADO)，這個名字充分說明了FST能為企業提供的協助和服務，他更期許有朝一日能由企業內部跨到外部，讓各企業的VADO互相溝通，打造一個公平、有效且合規的資料交換生態圈。