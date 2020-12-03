學校技術邁向產業化挑戰重重，FITI計畫提供多元化培訓，協助圖靈鏈、膜淨材料、蟲小道大3組具備技術力的創業團隊，度過各種難關、穩住腳步、再邁向成長茁壯

為協助學校的技術研究轉化為商業點子，科技部自2013年起開始啟動「創新創業激勵計畫」(FITI)，聚焦資通訊、生物、醫學、理工等領域的學生創業需求出發，提供為期六個月的專業商業培訓，至今已培訓640組新創團隊、輔導3,229位青年創業種子、總募資額45.9億新台幣，團隊獲募資比例達49%，包括圖靈鏈、膜淨材料、蟲小道大3家受輔導的新創團隊，都在FITI計畫的協助之下，成功將技術推向商品化，並且逐步站穩經營腳步。

圖靈鏈》鏈結產業與投資人 穩固營運腳步

圖靈鏈創業團隊。 數位時代

年僅24歲就有三次創業經驗的圖靈鏈創辦人胡耀傑，以前2次失敗的創業經驗為借鏡再出發。他在申請歐美研究所時發現，複雜的申請程序耗時費力，因此著眼於此一痛點再次投入創業，集結來自世界各國的創業夥伴成立圖靈鏈公司，團隊利用區塊鏈技術發展出「數位履歷驗證應用服務——圖靈證書（Turing Certs）」。胡耀傑指出， 2020年6月圖靈證書服務推出至今，已經獲得台灣大學、陽明大學、史丹佛大學、加州大學柏克萊分校……等國內外數十家大專院校採用，也搶進穆斯林哈拉商品的數位驗證市場，站穩經營腳步。

胡耀傑第三次創業可以走得順遂，除了因為團隊具備技術創新力、切入的應用市場存在龐大需求，參與FITI計畫也是很重要的關鍵。胡耀傑指出，除了從FITI計畫贏得的200萬元創業獎金，FITI輔導團隊協助圖靈鏈對接新竹科學園區、台南科學園區、台中科學園區的上千家企業，未來圖靈鏈可透過與人力仲介公司合作，切入就業媒合市場，提高數位履歷的驗證價值；另外，FITI也協助圖靈鏈串接多家金控創投，不僅為公司募資創造更多機會，未來圖靈鏈更可進一步與金控旗下的人壽保險公司合作，推出醫療保險的相關驗證服務，擴大產品線搶攻更大的市場商機。

膜淨材料》成功邁向商品化 打開市場商機

膜淨材料創業團隊。 數位時代

擁有20多年薄膜過濾研究經歷的膜淨材料共同創辦人暨執行長張旭賢，在淡江大學攻讀化材博士時，有感於淡江化工薄膜技術研究十分領先，如果可以把研究推向商業化，可以創造龐大的價值。因此他以其過去曾於工研院生醫所進行GMP品管、品保研究的豐富產業經驗，找了幾個淡江的學弟投入創業，成功開發出可濾掉高於百級奈米的材料—「中空纖維材料」，並且開發出可過濾生水的可攜式淨水器，其潛力技術與創新產品，具備拓展全球市場的潛力。

張旭賢坦承，膜淨材料創業團隊全部為理工背景，開發技術與產品能力很強，但是在會計、法律等企業營運方面的經驗與知識都相對不足，更不知道如何把具備吸引力的產品介紹給投資人或推向市場。面對種種挑戰，膜淨材料在FITI計畫的協助之下，不僅慢慢學會財會操作上的技巧、簡報能力也大幅增加，最重要的是，FITI輔導膜淨材料找到可行的商業化模式，順利技術走向商品化階段，並且也因此吸引國內知名廚具品牌找上門來洽談合作，未來可望成為該品牌的材料或濾水器相關元件供應商。

蟲小道大》FITI一路上給予協助 讓創業路更順遂

蟲小道大總經理許承軒。 數位時代

同樣獲得FITI最高創業獎金200萬的蟲小道大(Wormax)公司，利用黑水虻製作動物性蛋白，提供牲畜飼養新型優質的蛋白質來源，並遵循歐盟及美國AAFCO標準程序，進行飼養天然農業副產品如豆渣、鳳梨皮等原料。在蟲小道大整個技術與平台建立的過程中，建立起「整合生物預處理」、「蟲體蛋白質優化」、「高效養殖系統化」等核心技術，目前已經推出新鮮水虻、冷凍水虻作為畜產蛋白質補充，以及水虻蟲乾、蟲原蛋白，有機虻肥等多種產品。

蟲小道大總經理許承軒指出，虻蟲蛋白含量較高外，且含有月桂酸、抗菌胜肽等可提高免疫力的物質，再加上不含黃麴毒素及微生物污染等問題，與魚粉相比具備多重優勢，商機可期。目前也已經順利接到國內訂單，未來還可整廠輸出，透過在地生產、在地行銷的願景，搶攻全球商機。

許承軒進一步指出，蟲小道大從商品化到順利打開市場，過程中面臨的困難真的很多，所幸創業之前就參加FITI計畫，不僅因此了解到全球飼料原料市場需求龐大，拿到FITI傑出創業獎的200萬獎金，成為公司創業第一筆資金，爾後更藉由計畫輔導，讓團隊更加了解自己的技術應該如何建立商業模式，以及財務規劃與投資人的嫁接，一路上不斷修正企業營業計畫書，減少創業初期前半年的壓力，讓創業之路走得更順遂。