傑思‧愛德威於11/26舉辦「搶攻廣告媒體新商機：眼耳經濟」活動。

根據PwC全球娛樂暨媒體業展望報告，2020年市場營收前三大產業為OTT影音、電玩遊戲以及耳朵閱聽的音樂/廣播/Podcast產業，2020至2024預估營收成長值更高達80%，傑思‧愛德威藉由此講座活動，介紹抓住消費者眼球的手遊內獎勵式廣告媒體「UNICORN」，以及台灣最熱門的聲音新浪潮「Podcast」，同時請到SoundOn 創辦人顧立楷、傑思‧愛德威創辦人暨執行長楊佳燊以及群募2.0 Fansi平台創辦人暨執行長陳泰谷，進行對談分享「如何投入Podcast市場」，活動邀請品牌廣告主、KOL共同參與，掌握兩大產業的無限商機。

傑思‧愛德威的產品經理呂冠儀 傑思愛德威

眼球經濟─「UNICORN」透過手遊看準商機

活動上半場由傑思‧愛德威的產品經理呂冠儀，為品牌主們介紹傑思‧愛德威和日本共同合作的手遊內獎勵式廣告媒體─UNICORN。根據app行銷排名管理權威Sensor Tower統計，在後疫情時代，手遊每月活躍用戶較疫情前成長了2.5倍，單月下載量更提升4倍，可見手遊在生活中的角色越趨重要，除了既有的年輕族群是手遊穩定的用戶族群之外，撐起這個倍數成長的，主要是受疫情影響而改變工作型態的上班族。UNICORN不僅能在手遊內投放品牌影音型式廣告，還能客製化手遊內互動式Mini Game廣告，讓廣告主輕鬆掌握手遊在宅經濟蓬勃發展的趨勢，於品牌行銷宣傳上亦更具創意與獨特性。

SoundOn創作者成長經理陳世家 傑思愛德威

耳朵經濟─「Podcast」讓你聽出新藍海

抓住了宅經濟裡消費者的眼球，當然也不能錯過時下最熱門的耳朵經濟─「Podcast浪潮」，因此下半場活動特別邀請台灣最大的Podcast平台團隊，SoundOn廣告業務經理鄧智尹以及SoundOn創作者成長經理陳世家，為現場的品牌主、KOL介紹台灣Podcast發展現況、品牌主投入Podcast廣告的優勢，而想要製作Podcast節目又如何開始第一步。SoundOn平台自2019年10月至2020年9月總流量已突破一億次，顯示出Podcast正在急速成長且越趨重要，不論是想投身這個產業的創作者或品牌廣告主都須加快腳步跟上。

(左一)SoundOn創辦人顧立楷、(中)傑思‧愛德威創辦人暨執行長楊佳燊、(左三) 群募2.0 Fansi平台創辦人暨執行長陳泰谷 傑思愛德威

三大代表人物的對談會─「如何投入Podcast市場」

活動最後邀請了Podcast平台代表「SoundOn 創辦人顧立楷」、媒體廣告代表「傑思‧愛德威創辦人暨執行長楊佳燊」、以及Podcaster代表「群募2.0 Fansi平台創辦人暨執行長陳泰谷」，談論「如何投入Podcast市場」。擁有24年以上廣告媒體經驗的楊佳燊提到：「Podcast就是一種口碑廣告，而口碑廣告最重要的因素是信任和體驗，Podcast廣告透過主持人的口播分享，基於聽眾對Podcaster的信任與喜好可以創造出相對的效益。」除了Podcaster同時也是一名YouTuber的陳泰谷，以自身經驗分享Podcast相對於YouTube入門門檻低且被發現的機率較高，對於內容創作者是很可以進入的媒體。台灣最大的Podcast平台創辦人顧立楷分享到：「大家除了看到Podcast的急速發展，同時也擔心是否會泡沫化，但Podcast未來只會趨於穩定成長並茁壯成更健全的生態。」

傑思‧愛德威創立16年來一直專注在數位廣告行銷的專業，致力幫助品牌主的廣告活動達到預期成效，透過此次活動和大家介紹因應宅經濟而生的獨家新媒體UNICORN、抓住消費者第二注意力的Podcast，都是希望提供品牌、客戶更全面、更速效的行銷媒體方案，也為新媒體的發展注入一份心力。